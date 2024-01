Gjemte 40.000 sigaretter under maten

Klokka 17.40, 21. desember, kjørte en norskregistrert varebil over grensen ved gamlebrua på Svinesund. Bilen ble stoppet for kontroll.

– Der så de fort at det var mye varer i bilen, for det var lastet helt opp til taket, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl i Tolletaten Område Øst.

Mulig falsk vare

Grandahl opplyser at bilen hadde kommet langveisfra.

– Sjåføren fortalte tollerne at de hadde vært på handletur og handlet varer for to familier hjemmehørende på Vestlandet et sted. Det er langt av gårde for å handle over grensa, sier han.

Sjåføren, en mann i 30-årene hadde norsk statsborgerskap. Passasjeren var i 20-årene og svensk.

– Ved tømmekontrollen ble det funnet fire pappesker med sigaretter under matvarer og annet. Det var 10.000 sigaretter i hver eske, altså 40.000 sigaretter totalt, sier Grandahl.

Betjentene fikk raskt mistanke om at det var falske varer.

– Blant annet fremsto det som sto skrevet utenpå kartongene som norsk, men det var grove skrivefeil. De kan være falskprodusert – da vet vi ikke om det er ekte sigaretter. Vi vet at det produseres falske varer, dette kan være et sånt parti.

Beslaget er nå sendt til undersøkelser.

Blir anmeldt

I tillegg til sigarettene, hadde mennene med seg en mengde andre varer.

– Blant disse var det en del kjøtt og fyrverkeri, som er ulovlig å innføre til Norge.

Grandahl forteller at føreren i samtale med tollerne innrømmet at han kjente til kjøttet og fyrverkeriet.

– Men sigarettene kjente han ikke til, sa han. Det ble beslaglagt 235 kilo kjøtt og en god del enheter fyrverkeri – blant annet noen monsterbatterier og litt forskjellig.

Til sammen utgjorde beslaget 170.926 kroner i unndratte avgifter.

De to mennene ble anmeldt og vil få en reaksjon fra politiet i ettertid.

