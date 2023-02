Tollere gjorde et sjeldent beslag: – Største på lenge

Klokka 11.18 lørdag 18. februar stopper tollerne ved Svinesund en norskregistrert bil ved Hellekleva i Halden rett over grensa fra den gamle tollstasjonen.

I bilen satt en mann i 70-årene og hans kone. Mannen legitimerte seg med norsk pass og forklarer for tollerne at de er på vei til Vestlandet, så de har en lang kjørevei foran seg. Han sier at de handlet mat i Sverige, til seg selv.

635 527 i unndratte avgifter

– Tollerne som var i tjeneste besluttet å ta bilen med tilbake til Svinesund for kontroll. Det viste seg at baki bilen hadde han varer, men han hadde også med seg noe mer, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Baki bilen finner tollerne 91 656 sigarettpapir og filter.

– Det er mye i avgifter, hele 635 527 kroner. Det er et spesielt beslag som vi ikke ser veldig ofte. Det er det største på lenge, sier Grandahl.

Ble anmeldt

Sigarettpapirene var av den store typen, og mest trolig beregnet for videresalg.

– Den typen sigarettpapir brukes til cannabis og slikt, men er i seg selv ikke ulovlig å kjøpe. Men dette var veldig mye, og da blir også summen på unndratte avgifter veldig stor.

Mannen ble anmeldt og saken overført til politiet.

