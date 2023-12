Full klinsj om behov for tog i Nord-Norge

Kampen om jernbane opp til Tromsø går ikke på skinner i Nord-Norge.

Nordland fylkesråd anbefalte denne uka Nordland fylkesting å si nei til forslaget om Nord-Norgebanen. I fylkestinget endte saken med at tinget verken sa ja eller nei til banen.

Det skaper støy, både internt og lenger nord.

– Jeg synes det er synd Nordland ikke tar et tydelig standpunkt, og ikke har en høyere ambisjon om mer jernbaneutvikling i Nord-Norge. En ambisjon om en bane som skal gå lenger enn bare til Nordland, sier Kristina Torbergsen (Ap), fylkesrådsleder i Troms og Finnmark.

Kristina Torbergsen (Ap), fylkesrådsleder i Troms og Finnmark. (Troms Fylkeskommune)

280 milliarder kroner

Jernbanedirektoratet kom i september med en konsekvensutredning som anbefalte å skrote planene om Nord-Norgebanen.

De anbefaler heller en styrket satsing på eksisterende strekning på Nordlandsbanen fra Trondheim til Bodø, og Ofotbanen, som går mellom Narvik og Sverige.

Konsekvensutredningen fra Jernbanedirektoratet viser at toglinjen fra Fauske til Tromsø vil koste rundt 280 milliarder kroner, og ha store inngrep på natur og miljø. I rapporten sier de at en slik utbygging også vil være samfunnsøkonomisk ugunstig.

Utredningen er nå på høring, og onsdag kom Nordland Fylkesting fram til at de ikke har noe konkret svar på høringen – verken for eller imot.

Opprinnelig forslag fra fylkesrådet var et direkte nei til Nord-Norgebanen, og en styrket satsing på banenettene i nord. Det ble altså endret under fylkestingets møte.

Fylkesrådsleder i Nordland, Svein Øien Eggesvik (Sp), sitt opprinnelige forslag var å si direkte nei til Nord-Norgebanen. (Nordland fylkeskommune )

– I fylkestinget sitt vedtak er det lagt mer vekt på sikkerhet og beredskap, sier fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik (Sp).

Det skaper reaksjoner.

Med lua i hånda

Nordland SV sier fylkestinget står med lua i hånda i saken.

– Det er for meg et mysterium at flertallet i fylkestinget velger å avstå fra å mene noe om den største samferdselsutbyggingen i nord noensinne, skriver SVs fylkestingspolitiker Vegard Lind-Jæger i en pressemelding.

Han sier videre at politikerne er valgt til å prioritere på vegne av befolkningen.

– Jeg mener det er et betydelig brudd på den tilliten vi har blitt gitt å ikke ta stilling til det saken handler om, fortsetter han, og sier SV er krystallklar på at de ønsker utbygging av banen.

Fylkestingsrepresentant Vegard Johan Lind-Jæger (SV) reagerer sterkt på fylkestingets vedtak. (Nordland fylkeskommune)

Troms: – Trist

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Kristina Torbergsen (Ap), sier hun skulle ønske Nordland var tydeligere i saken, og med et annet utfall enn rådets anbefaling.

Hun sier at i Troms er samarbeidspartiene klar på at de ønsker jernbane til Tromsø.

– Vi tar et tydelig standpunkt i saken.

Hun sier det er trist at Nordland ikke har høyere ambisjoner på vegne av Nord-Norge, og mener det ene ikke utelukker det andre når det kommer til hva som bør satses på av jernbanestrekninger.

– 280 milliarder er dyrt, da?

– Man kan ikke sette en prislapp på alt som har en samfunnsnytte. Det brukes små penger på jernbanebudsjettet i Nord-Norge, sier hun, og mener det handler om mer enn bare distriktspolitikk.

– Det er også et sikkerhet- og beredskapsperspektiv her. Norge er det landet i Arktis som har gode bosettinger langs hele kysten og i innlandet, sier hun.

– Forstår skuffelsen

Svein Eggesvik, leder for fylkesrådet i Nordland, sier han forstår Troms er skuffet.

– Jeg forstår Troms er skuffet over at vi ikke går inn for banen 100 prosent. Det er nok fordi vi har flere muligheter i Nordland når det gjelder tog, med Nordlandsbanen og Ofotbanen slik det er i dag. Samtidig har man store utfordringer på transport, så man må prioritere noe først og sist, sier han.

Han sier de fortsatt ønsker å samarbeide med Troms om transport, og sier de allerede har et godt samarbeid når det angår å få produkter fra kysten fraktet til markeder på en best mulig måte.

– Bør ikke et fylkesting ta et klart standpunkt i en så viktig sak som omhandler dem selv?

– I Nordland er nok Senterpartiet mer positiv til Nord-Norgebane enn Høyre og Frp, men vi sitter i et samarbeid. Vi har ikke Nord-Norgebanen som et eget punkt i vår politisk plattform. Det er det som er grunnen til en omforent løsning i tinget, sier han, og sier det derfor var vanskelig å komme fram til en samlet konklusjon om et «ja» eller «nei» til banen.

– Det er den politiske situasjonen som gjør at vi ikke er så samlet i Nordland, sier han.

Han sier videre at fylkesrådet først sa nei til Nord-Norgebane, fordi de i Nordland prioriterer andre transportutfordringer før jernbane.

– Konsekvensutredningen var for samferdsel i hele Nord-Norge, der man prøver å se alle transportsystemet samlet sett. Der jernbane er en del av det, men det er et enormt behov ellers, spesielt på vei. Vi har mange utfordringer som er uløst, blant annet E6 som er svært dårlig i Nordland – men der er det motsatt i Troms.

Fakta om Nord-Norgebanen

Togstrekningen er en foreslått forlengelse av banenettet mot nord fra Fauske til Tromsø, med sidespor til Harstad.

Tanken har eksistert siden 1800-tallet, og vært en sak som har vekket mye politisk debatt opp igjennom årene.

I 2019 gjorde Jernbanedirektoratet sist en utredning om banestrekningen, og konkluderte med at en utbygging ville være lite samfunnsøkonomisk lønnsom – og koste 113 milliarder. I utredningen fra i år kom kostnaden på 280 milliarder.

Kilde: Wikipedia.

