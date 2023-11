Knallkjøp fra Piemonte

Det er Davide Rosso som står bak driften av Piemonte-produsenten Giovanni Rosso. Fra vinmarker i landsbyen Serralunga i Barolo produserer han noen av Barolos, og Italias, beste viner.

I tillegg lager Rosso noen enklere varianter der tre av disse er inne på polets basisutvalg. Fellesnevneren for samtlige er at de har en meget hyggelig pris samtidig som kvaliteten er skyhøy. Rossos rimeligste vin er barberaen Donna Margherita, oppkalt etter Rossos bestemor. Et av polets aller beste kjøp er vinen Langhe Nebbiolo som er inne på polet i 2021-årgangen. Druene kommer fra Serralunga d’Alba og Roddin, og vinen er lagret i store eikefat noen måneder før den tappes ufiltrert på flaske.

Den vanlige baroloen, som nå er inne i polhyllene i 2019-årgangen, er et meget godt kjøp med tanke på svært bra kvalitet. Den kan drikkes nå, men vil vinne på lagring noen år.

Blant ukens viner er Toscana-vinen Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano 2019. Hos Avignonesi har det skjedd ting, for dette er mye bedre, lettere, mer elegant og ikke minst mindre fatpreget enn hva denne vinen var for noen år siden. En super sangiovesevin til biff og vilt.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

1265301 Giovanni Rosso Langhe Nebbiolo 2021 (Piemonte, Italia) kr 225 (88 poeng) (BA)

Har nokså lys rødbrun farge. Lukter av forsiktig utviklet bærfrukt sammen med tre, tjære og lakris. Har ganske bra konsentrasjon og smaker av syrlig og forsiktig utviklet kirsebærfrukt sammen med urter og krydder. Har en del tannin og flott syre i avslutningen.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

4962301 Giovanni Rosso Barbera d’Alba Donna Margherita 2021 (Piemonte, Italia) kr 195 (87 poeng) (BA)

Har middels kraftig rødlilla farge. Lukter av mørke, røde bær sammen med urter og krydder. Har nokså bra fylde og smaker av saftig bærfrukt sammen med urter og krydder. Har noe tannin og svært bra syre i avslutningen.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

5049201 Giovanni Rosso Barolo Serralunga 2019 (Piemonte, Italia) kr 399,90 (91 poeng) (BA)

Har lys rødbrun farge og lukter av forsiktig utviklet kirsebærfrukt sammen med nåletre og urter. Har bra konsentrasjon og smaker av forsiktig utviklet bærfrukt sammen med tre, lakris og krydder. Avslutter med en god del tannin og super syre.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

735101 Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano 2019 (Toscana, Italia) kr 329,90 (90 poeng) (BU)

Har lys rødlilla farge. Lukter av kirsebær og bringebær sammen med urter, krydder, blomst og ørlite fat. Har bra konsentrasjon og smaker av syrlig kirsebærfrukt sammen med urter, krydder og nydelig integrert fatpreg. Har en del tanniner og herlig syre i avslutningen.

Vinmonopolet (Vinmonopolet)

Ukens anbefaling:

9928901 Casa Ferreirinha Vinha Grande 2021 (Douro, Portugal) kr 169,90 (85 poeng) (BA)

Ferreirinhas Vinha Grande er laget av en miks av lokale druesorter og har kraftig rødlilla farge. Lukter av mørke bær sammen med urter og krydder. Har bra konsentrasjon og smaker av mørk og syrlig bærfrukt sammen med lakris og urter. Avslutter med en del tannin og super syre. Drikk til biff og alt mulig av høst- og vintermat.

