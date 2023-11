Kommenterer «Makta» for første gang: – Hva skal folk tro på?

Robert Steen, som i dag er administrerende direktør i Bygghåndverk Norge, har siden «Makta» første gang ble sendt på TV fått en lang rekke forespørsler om å kommentere hvordan hans far Reiulf Steen blir fremstilt i serien. Han har så langt takket nei til alle ønsker om et intervju.

Men til Bygg.no letter Reiulf Steens eldste sønn nå litt på sløret om hvordan han opplever serien.

Fake news

«Makta» er en satirisk serie om maktkampene i Arbeiderpartiet på 70-tallet, som åpent sier at den er basert på «løgn, sannhet og dårlig hukommelse». Selv om det er ekte mennesker som blir portrettert er serieskaperne åpne om at en del av det som skjer i serien ikke er sant, eller i det minste overdrevet.

Steen får spørsmålet om han syntes det er mest løgn, sannhet eller dårlig hukommelse som kommer fram i serien.

– Det er nok en diskusjon som vi får ta når hele serien er ferdig. På generell basis er det utfordrende å blande sannhet, løgn og dårlig hukommelse. Hva skal folk tro på? Donald Trump gjentok hele tiden at mediene var fake news, og hvis mediene oppleves som fake news av folk, er det en risiko for et samfunn som faktisk er avhengig av disse mediene, svarer han til Bygg.no.

Reiulf Steen og Gro Harlem Brundtland på Arbeiderpartiets Landsmøte i 1975. (Henrik Laurvik/NTB)

Det er kjent at faren hans sleit med rusproblemer og depresjoner, noe som også kommer fram i TV-serien. Men blant annet forfatter og historiker Hans Olav Lahlum, som har skrevet bok om Reiulf Steen, har uttalt at han mener Steen blir portrettert noe stakkarslig i serien, og at hans gode retoriske ferdigheter og samlende personlighet ikke kommer fram i serien.

Underholdningsverdi

Bygg.no spør også Steen om han er nervøs for det som kommer videre i serien.

– Jeg har jo levd dette livet, og det er ikke noe som kommer som jeg ikke allerede er kjent, så nervøs er jeg ikke. Men det er ikke nødvendigvis julaften når nye episoder kommer heller.

– Jeg tror denne TV-serien vil huskes for sin underholdningsverdi, ikke sin læringsverdi, legger han til.

Robert Steen var i utgangspunktet ikke kjent for den brede offentligheten før han ble utnevnt som Raymond Johansens finansbyråd i 2015. Seinere ble han byråd for eldre, helse og innbyggertjenester.

Han gikk av i fjor vår etter skandalene rundt helsehusene og eldreomsorgen i Oslo.

Da han ble portrettert av Dagsavisen i 2016 fortalte han om forholdet til faren, som på et tidspunkt flyttet fra familien og stiftet en ny familie.

– Det var nok et ambivalent forhold. Jeg var stolt av å ha en pappa som andre snakka om, som var i avisene og på TV og sånn. Og så var vi privilegert, sa Steen da.

– Hvordan var det da pappa fikk ny kone og dere fikk tre nye stesøstre?

– At han fikk ny kone syntes jeg var forferdelig. Igjen fordi det var noe jeg ble gjort oppmerksom på gjennom førstesiden på Aktuell og Dagbladet. Så vi hadde 10 år da jeg ikke snakka med ham overhodet, sa Steen.

– Hvorfor det?

– I en litt sårbar tenåringstid var det vondt, spesielt siden pappa forble mammas store kjærlighet helt til hun døde. Hun elsket ham hele sitt liv, også etter at han hadde forlatt oss. Så det var vondt, men ikke enestående for oss tror jeg. Det er sjelden samlivsbrudd er lykkelige, ofte er det en som ønsker bruddet mer enn den andre, og en som sitter igjen. Og hos oss var det mamma. Og vi gutta bodde jo hos henne, sa Steen.

