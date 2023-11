– Venter de på at alle palestinerne skal bli drept før de anerkjenner Palestina som en stat?

«Stortinget ber regjeringen være forberedt på å anerkjenne Palestina som en egen stat på et tidspunkt der en anerkjennelse kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess og uten forbehold om en endelig fredsavtale.»

Dette forslag fikk torsdag flertall i Stortinget.

138 av FNs 193 medlemsland har allerede anerkjent Palestina, men ikke Norge. Opprinnelig skulle Stortinget tirsdag stemme over et forslag fra Rødt om å anerkjenne Palestina som egen stat, men dette ble utsatt til torsdag. Regjeringspartiene Ap og Sp kom da med ovenstående forslag, som har blitt omtalt som et kompromiss.

På Eidsvolls plass var det demonstrasjoner torsdag ettermiddag, men ikke alle demonstrantene er der av samme grunn.

Kommer til å være for sent

Sara Kazmi er blant dem som møtte opp på demonstrasjonen torsdag. Om at forslaget ble endret har hun bare ett ord å si.

– Bullshit. Dette er et så avgjørende øyeblikk akkurat nå, og regjeringen må virkelig, virkelig lytte til hva folk ønsker, synger, skriker. Så, ja, vi burde absolutt anerkjenne Palestina som en stat nå.

– Avgjørelsen vår regjering har tatt i dag, gjør meg veldig trist, fordi tiden er i ferd med å renne ut. Venter de på at alle palestinerne skal bli drept? Venter de på at hele Gaza-stripen og palestinere på Vestbredden skal utslettes, før de tar beslutningen om å anerkjenne Palestina som en stat?

Kazmi mener Norge nå må sette en standard for andre land å følge. Hun forteller at hun har deltatt på workshops, filmer og foredrag for å utdanne seg selv mer og for å utdanne andre. Hun har også vært en del av Kunst4gaza-arrangementet.

Sara Kazmi. (Gabriella Løkke)

Hun mener ikke at dette forslaget er bedre enn ingenting.

– Jeg synes dette er veldig trist og skuffende, med tanke på at 138 nasjoner allerede har anerkjent Palestina og Norge fortsatt ikke har gjort det. Spesielt når Norge har spilt en viktig rolle med Oslo-avtalen, har de et mye større ansvar enn andre. De må anerkjenne Palestina nå, det er en skam at de ikke har gjort det ennå, sier hun.

Hun trekker frem Jonas Gahr Støre på et landsmøte i 2015 sa at Ap går inn for å anerkjenne en palestinsk stat uten at det er kommet på plass en fredsavtale med Israel først.

– Hva Arbeiderpartiet gjør nå er å bare lene seg tilbake å bare drømme om en tostatsløsning som er uvirkelig. De må ta et modig steg!

Bedre enn ingenting

Solveig Høgtun var på demonstrasjon på torsdag, men har ellers ikke demonstrert på 40 år.

Solveig Høgtun. (Gabriella Løkke)

– Jeg støtter det forslaget som er fremmet om å anerkjenne Palestina nå. Selv om det ikke er noe mer enn i og for seg en symbolsk handling, så har det betydning for hvordan det vil bli oppfattet her i landet og i resten av verden. Og så er jeg fornøyd med at det blir et subsidiært forslag som nesten alle på Stortinget går inn for, fordi det er bedre enn at det blir nedstemt, forteller hun.

At forslaget har blitt »myket opp« er ifølge Høgtun greit, selv om hun i utgangspunktet støttet Rødt sitt forslag.

– Jeg syns det er bedre at det blir stemt over i Stortinget, at det blir godtatt i Stortinget, enn at det første forslaget blir nedstemt. Så det er bedre enn ingenting. Men ellers så støtter jeg det primære forslaget om å anerkjenne Palestina nå i dag.

Følger bare USA

Erik Livermore har vært på rundt fem demonstrasjoner.

– Jeg skulle jo ønske at vi klarte å endre, spesielt Ap, for nå har vi jo LO med på laget, men vi følger jo bare NATO og USA, og det er ekstremt trist, sier han.

I et innlegg fra 16. november skriver LO-nestleder Steinar Krogstad at han er positiv til at Stortinget ber regjeringen forberede seg på å anerkjenne Palestina som selvstendig stat.

– Palestinerne har krav på og rett til et land de kan kalle sitt eget og hvor de har krav på fulle rettigheter, skriver Krogstad.

Erik Livermore. (Gabriella Løkke)

Til NRK sa Nils Butenschøn, professor ved Norsk senter for menneskerettigheter, at det originale forslaget ville bli nedstemt blant annet på grunn av ønsket om et nært forhold til USA.

– Norge har allerede stemt i FN på en måte som avviker fra det USA har gjort, og hvis Norge skulle anerkjenne Palestina, så ville man ytterligere «provosere» USA i dette spørsmålet, sa Butenschøn.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen