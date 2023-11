– Kjære alle sammen: Vi lever i en urolig tid, sa Høyre-leder Erna Solberg i sin tale til partiets sentralstyre mandag, og siktet til den alvorlige situasjonen i Ukraina og i Midtøsten. Men hun kunne like godt sagt det samme om den urolige situasjonen rundt hennes lederskap i Høyre, som har pågått siden aksjeskandalen hennes ble kjent på pressekonferansen hennes den 15. september.

Mandag holdt Solberg en egen pressekonferanse for å si at hun har bred støtte i sentralstyret og de over 300 tillitsvalgte i Høyre, og dermed blir sittende som partileder i Høyre «slik saken står nå», som både hun og nestleder Henrik Asheim formulerte det.

Limbo-situasjon

Solberg erkjente at partiet Høyre nå i åtte uker nå har vært i en slags «limbo-situasjon», som hun selv formulerte det. På spørsmål fra Dagsavisen om hun tror det nå bli ro i Høyre, etter avklaringen om at hun blir sittende, svarer Solberg:

– Det har vært et sterkt ønske om å gjøre dette for å skape ro.

– Mener du at Høyre nå tar en sjanse eller risiko ved å la deg bli sittende som leder?

– Denne vurderingen har partiet nå gjort: De har ment at jeg skal fortsette. Uansett hvem man har som partileder, så er det jo en sjanse man tar. Dette var mer selvsagt før 15. september enn det er akkurat nå, men vi tror jo at det er mulig å bygge opp igjen tilliten, sier hun.

«Nye omdreininger»

Ingen av dem avviste at det kan «komme nye omdreininger i saken». På spørsmål fra Dagsavisen om Solberg blir sittende som Høyre-leder uavhengig av hva kontrollkomiteen i Stortinget konkluderer med i habilitetssaken hennes om en måneds tid, svarer hun:

– Det Høyre nå har sagt, er at gitt det som er kjent til nå og det som er saken, så har man avklart at jeg er deres partileder og statsministerkandidat framover, sier Solberg, som likevel tar forbehold om «det kommer helt nye ting opp» i aksjesaken hennes.

– Men de tingene kontrollkomiteen nå har er kjent for sentralstyret, sier Solberg, som stilte opp i komiteens muntlige høring i Stortinget onsdag i forrige uke.

– Du føler deg trygg på at ikke kontrollkomiteen ikke kommer med en innstilling som gjør at du burde trekke deg som leder?

– Jeg føler meg trygg på at vi har opplyst saken. Så er jo det store spørsmålet hvordan kontrollkomiteen behandler saken. Det får vi komme tilbake til når kontrollkomiteen har gjort det. Jeg bare forutsetter at de gjør det uten at de har politiske baktanker med det de gjør, sier Solberg til Dagsavisen, uten å utdype det videre.

– Et sterkt ønske

På pressekonferansen kom det tydelig fram at også Høyre tror at det er mulig å bygge opp igjen tilliten til Erna Solberg, i alle fall «sånn som saken står nå».

– I helgen har vi vært samlet, over 300 av våre tillitsvalgte på en konferanse på Gardermoen. I går møtte jeg Høyres sentralstyre ansikt til ansikt for første gang siden 15. september, samme dag som pressekonferansen min, sa Solberg til den fremmøtte pressen.

– Det jeg opplevde begge steder var et sterkt ønske om at jeg fortsetter som partileder. Det har bidratt sterkt til min personlige motivasjon og til min konklusjon - sånn som saken står nå. Hvis Høyre vil og jeg er fullt motivert - kanskje mer motivert enn på lenge - så vil jeg fortsette å være partileder, sa hun.

Er lei seg

Både Solberg og Høyre har også vurdert det som viktig at Økokrim ikke etterforsker ektemannen Sindre Finnes for innsidehandel, at Solberg nå har redegjort både skriftlig og muntlig for habilitetssaken i kontrollkomiteen, og at Høyre har holdt seg på omtrent samme høye nivå på de siste meningsmålingene. Solberg understreket at hun fortsatt er svært lei seg for at hun kan ha vært inhabil mens hun var statsminister.

Både hun og Asheim ble spurt om de tror de andre borgerlige partiene fortsatt har tillit til henne som statsministerkandidat i 2025, og der var svaret at de tror de andre har forståelse for at det er Høyre selv om velger sin leder og statsministerkandidat.

– Mange som må gjøre en jobb

Venstres Grunde Almeland, som også er saksordfører for habilitetssakene, sier til NTB at Venstre vil ta stilling til borgerlig statsministerkandidat etter en intern prosess når 2025 nærmer seg. Han har denne kommentaren til at Solberg blir sittende:

– Jeg håper Solberg og de andre involverte statsrådene tar inn over seg alvoret i de regelbruddene de har innrømmet å ha gjort. Det vil tiden fremover vise om de gjør. Det er mange som må gjøre en jobb for å bygge opp tillit, sier Almeland.

Frps nestleder Hans Andreas Limi tar Høyres beslutning til etterretning, og vil også ta stilling til statsministerspørsmålet senere. KrFs nestleder Dag Inge Ulstein understreker at Høyre velger sin egen leder, og at alle politikere har et stort ansvar for å gjenoppbygge tilliten i folket.

