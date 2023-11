Lot seg ikke imponere av Solbergs svar i høringen

Tirsdag morgen startet den lange høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om habilitetssakene, hvor tidligere statsminister Erna Solberg var først ut til å forklare seg.

– Det er mitt ansvar å holde meg informert og opplyst, sa Solberg.

– Så er det spørsmål hvor langt man trekker opplysningsplikten når noe blir skjult – aktivt skjult – for en. Det er selvfølgelig en vurdering som dere må gjøre, sa hun henvendt til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Tre avgåtte statsråder, én sittende, samt sjefen deres – statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) – må stille til maratonhøringen i kontrollkomiteen tirsdag. I tillegg skal tidligere statsminister Erna Solberg (H) stille hele to ganger når komiteen holder åpen høring om habilitetssakene som har rystet det politiske systemet i år.

Viker unna

Aps Frode Jacobsen, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen, synes ikke Solberg klarte å svare godt for seg.

– Jeg syns ikke hun klarer å svare på hvorfor hun ikke ba om å få oversikt over alle endringene i mannen sin aksjeportefølje. Det ville ikke være helt utrolig for en statsminister å be om det. Hun gjentar at det er et uttrykk for mistro og det syns jeg er vanskelig å forstå. Jeg tenker at siden det var hennes ansvar for egen habilitet, så er det naturlig å spørre om, sier Jacobsen til Dagsavisen.

– Hun legger vekt på at hun har blitt lurt og det er for så vidt forståelig og er en menneskelig side ved dette, men det politiske ansvaret for habilitetsbruddene har hun uansett. Og så er det i tillegg blitt større og større grunn til å stille spørsmål til om hun ikke selv uansett burde å overholde undersøkelsesplikten bedre, mener han.

Stortingsrepresentant Frode Jacobsen (Ap).

– Skulle hun ha trukket seg om hun var statsminister?

– Dette er jo en sak som er av så stort alvor at det er helt naturlig å stille det spørsmålet, det er opp til komiteen å vurdere. Men hun vegrer seg jo for å gå inn i den vurderingen, men det er jo helt åpenbart at stort mer alvorlig enn en statsminister som har kjent en rekke habilitetsbrudd og hvor det også kan stilles spørsmålstegn ved overholdelsen av undersøkelsesplikten, det er en sak med et særlig alvor, rett og slett, og det sier seg selv at hva slags konsekvenser det ville ha fått, det er helt relevant for komiteen å diskutere.

– Det høres ut som at du ikke er så imponert over Erna Solbergs opptreden i dag?

– Jeg syns hun viker unna å ta ansvar for sin egen håndtering av sin egen habilitet. Hun sier innledningsvis at det var hennes ansvar å passe på sin egen habilitet, mens hun da i resten av spørsmålet viker under å ta det ansvaret og viser ingen evne til å gjøre det.

– Kom det noe nytt fram i dag?

– Denne avtalen med mannen og hvordan innsyn ble fullt opp, syns jeg fremstår i et enda rarere lys, at han skulle melde fra hvis det var store endringer, mens hun selv ikke skulle gjøre noe tydeligvis, bare se hva han kom med, det fremstår veldig rart.

Skuffet

Stortingsrepresentant og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Lan Marie Berg (MDG) var ikke fornøyd med svarene Erna Solberg (H) ga under første del av høringen tirsdag morgen.

– Jeg er skuffet, sier hun til Dagsavisen.

– Jeg er skuffet over måten hun har svart. Hun sa hun skulle går inn og rydde opp, men hun sa det samme som tidligere. Hun gikk langt i å skyve ektemannen foran seg og ikke ta ansvar for at hun burde hatt gjort mer for å oppklare hva slags økonomiske interesser ektemannen hadde, sier Berg.

Lan Marie Nguyen Berg i Miljøpartiet De Grønne.

Berg synes det er merkelig at Solberg ikke hadde oversikt over hvilke saker hun var inhabil i.

– Det som er alvorlig er at hun var statsminister i åtte år, og tok så mange beslutninger på vegne av fellesskapet. At hun ikke engang kan lage en oversikt over hvilke saker hun var inhabil i, det fortjener det norske demokratiet at hun tar ansvar for. Det burde hun som leder for at av de største partiene i Norge gjøre. Men det gjør hun ikke, sier MDG-representanten.

– Hun vil ikke engang svare på om hun kunne ha blitt sittende som statsminister om dette hadde skjedd i hennes periode. Og det åpenbare svaret på, er at det kunne hun ikke ha blitt. For omfanget av habilitetssaker ville være så omfattende og uoversiktlig, så da kunne hun ikke sittet som statsminister, mener Berg.

– Klarer ikke svare

SVs Audun Lysbakken var langt ifra fornøyd med svarene Erna Solberg ga i høringen.

– Jeg syns ikke hun klarer å svare på hvorfor hun ikke ba om å få oversikt over alle endringene i mannen sin aksjeportefølje. Det ville ikke være helt utrolig for en statsminister å be om det. Hun gjentar at det er et uttrykk for mistro og det syns jeg er vanskelig å forstå. Jeg tenker at siden det var hennes ansvar for egen habilitet, så er det naturlig å spørre om. Hun legger vekt på at hun har blitt lurt og det er for så vidt forståelig og er en menneskelig side ved dette, men det politiske ansvaret for habilitetsbruddene har hun uansett. Og så er det i tillegg blitt større og større grunn til å stille spørsmål til om hun ikke selv uansett burde å overholde undersøkelsesplikten bedre, sier han til Dagsavisen.

Lysbakken sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Audun Lysbakken (SV) i Stortingets kontrollkomité.

– Skulle hun ha trukket seg om hun var statsminister?

– Dette er jo en sak som er av så stort alvor at det er helt naturlig å stille det spørsmålet, det er opp til komiteen å vurdere. Men hun vegrer seg jo for å gå inn i den vurderingen, men det er jo helt åpenbart at stort mer alvorlig enn en statsminister som har kjent en rekke habilitetsbrudd og hvor det også kan stilles spørsmålstegn ved overholdelsen av undersøkelsesplikten, det er en sak med et særlig alvor, rett og slett, og det sier seg selv at hva slags konsekvenser det ville ha fått, det er helt relevant for komiteen å diskutere, sier Lysbakken.

– Gikk greit

Solberg selv sier at hun føler tirsdagens høring gikk «greit», men synes noen av spørsmålene fra kontrollkomiteen var litt forutinntatte, skriver NTB.

– Men det er vel sånn en slik høring kommer til å være. Av og til var det litt mer konklusjoner enn det var spørsmål, sa Solberg til pressen etterpå.

Høyre-lederen brukte mye av tiden under høringen til å påpeke det hun mente var feil premisser i spørsmålene hun fikk.

– Synes du at dette var en vanskelig seanse? Følte du at du ble grillet? spurte VGs kommentator Astrid Meland.

– Jeg synes ikke det var vanskelig, men jeg skulle gjerne ha hatt mer tid til å gjennomgå enkelte av sakene. Det er klart at hvis man konkluderer før man stiller spørsmål, da holder man egentlig bare en tale, svarte Solberg.

