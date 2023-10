Er du i et situationship?

Du har kanskje fått med deg at folk har begynt å snakke om «situationships»?

Denne formen for forhold der man ikke er sammen, men samtidig kanskje litt?

På Instagram er det over 250.000 innlegg under emneknaggen #situationships, og flere medier har skrevet om den «nye» formen for relasjon.

Men hva er det egentlig?

– Tilfeldig, uforpliktende og åpent

Sexologisk rådgiver Tore Holte Follestad sier fenomenet ikke er nytt, men en form for relasjon som har vært vanlig lenge – og nå har fått nytt navn.

– Situationship er et helt vanlig, uforpliktende forhold. At du kan treffe noen du rett og slett er sammen med, på kortere og lengre tid, uten at det er noe definert forhold, sier han, og sier det innebærer at man kan gå på stevnemøter, gå på kino, se Netflix – og ha sex.

– Sånn man før snakket om knullevenner eller one night stand. Man ringte en person for å være sammen med noen. Nå er det situationships. Det er tilfeldig, uforpliktende og åpent, sier han.

Dette er situationship:

Et romantisk eller seksuelt forhold som er udefinert og uforpliktende.

I et situationship er enten en eller begge i forholdet ikke ute etter noe langsiktig med den andre parten.

Flere aktiviteter som kan utgjøre et situationship: Romantikk, sex, stevnemøter, spontane møter og/eller ingen plan for relasjonen frem i tid kan være noen av kjennetegnene.

– Sånn som jeg opplever ordet er det ikke noe nytt, vi kaller det bare noe annet, sier han.

Han tror at det nå er en trend fordi at alle har behov for å ha en person nær seg, som man føler seg trygg på, og kan ha «casual» sex med – men likevel være fri til å gjøre hva man vil.

– Du kan treffe andre, og styre livet slik du vil. Du får i pose og sekk. Frihet og selvstendighet til å treffe den store med stor «S», men og en du kan gå og ha sex med, og være sammen med.

Men er dette bra for folk?

– Helt topp!, mener Follestad.

Sexologisk rådgiver Tore Holte Follestad sier situationships er helt topp. (Privat )

Kommuniser med hverandre

– Hvis folk synes det er ålreit og det gir deg glede, så er det strålende. Det som jeg er opptatt av, er at de som er involvert i den relasjonen må være enig at det er det de er. At ikke en tror man er kjærester, og den andre tror det er et situationship, sier han, og har en klar oppfordring:

Snakk sammen.

– Kommunikasjon er på en måte løsningen på det meste i verden. Ting som ikke blir snakka om, blir veldig søl.

– Har man rett til å være sjalu i situationship?

– Nei, som jeg opplever situationship, så har du ikke det. Om man har rett til noen gang være sjalu er et annet spørsmål, sier han, men sier man naturligvis kan føle på sjalusi i en slik relasjon.

– Men da er kanskje ikke situationship greia di. Da legger du kanskje noe mer i det enn det den andre gjør, sier han.

– Kan man være eksklusiv i et situationship?

– Hvis du sier vi er eksklusive, er du vel strengt talt kjærester, sier Follestad.

Så hva skal man se etter, hvis man er usikker på om man er i et kjæresteforhold eller i et situationship?

Follestad sier at om ingenting er diskutert, hvis man har litt sex og plutselig henger litt, og man ser den andre også snakker med andre, så kan det være man er i et situationship.

– Hvis du er usikker på om du har en kjæreste eller ikke, men du driver og «dealer» med noen, så er det kanskje det viktigste tegnet.

Skaper det ensomhet?

Men hvorfor ønsker folk det, fremfor å kalle det et kjæresteforhold?

Line Marie Warholm er psykologspesialist og psykoanalytiker, og aktuell med boken «Foreldrerevolusjonen – fire veier til robuste barn» der hun skriver om det å vokse opp i dagens samfunn.

– Vi har blitt så redde for å engasjere oss og forvente oss, og forplikte oss. Det er et paradoks i en tid hvor vi snakker så mye om ensomhet. Hvis man ikke tar den risikoen for å bli avvist og såret, så kan du ikke bli nær noen, sier hun.

Konsekvensen er da at man kan bli ensom.

Psykolog Line Marie Warholm sier et situationship kan føre til ensomhet. (Privat )

– Det er en sånn utvikling i samfunnet, hvor vi i stadig større grad tenker på relasjoner som noe vi skal få noe ut av. Man er forsiktig med å lene seg på vennene, man går heller til terapeut for å snakke om problemene sine. Man er redd for å bli en belastning, at andre skal tenke «hvis det koster så mye å ha deg som venn, så dumper jeg deg», sier hun, og forteller at en tanke om at man skal nyttegjøre seg i relasjoner har strukket seg helt inn i seksualiteten.

– Det tenker jeg er en skummel utvikling. Det blir vi mer ensomme av, når vi tenker på at relasjonene våre skal kun være til nytte. Som om man skulle hente ut noe av en relasjon uten at det skal koste noe, sier hun.

Hun sier det er en utvikling i samfunnet på flere områder, der man forsøker å lage systemer som skal fjerne all lidelse, og at målet er å leve med minst mulig smerte.

– Det er det jeg tenker på når jeg hører om situationships, at det er mennesker som ikke orker det en ordentlig relasjon koster. Det er en liksom-nærhet som blir veldig tom, sier hun.





