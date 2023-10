I et land som Norge hvor unge flytter ut før de er fylt 20 år, drømmer foreldre seg kanskje tilbake til tiden hvor barna var hjemme.

Men dette var ikke tilfellet for den italienske mammaen på 75. De godt voksne sønnene hadde begge jobb, men likevel nektet de å fly fra redet i byen Pavia. Ifølge lokalavisen La Provincia Pavese hadde moren blitt lei av å måtte ta seg av dem og irritert over at de ikke bidro til verken husholdningsutgifter, husstell eller gjøremål.

Hun prøvde, ifølge The Guardian, ved flere anledninger å overbevise dem om å finne seg et eget sted å bo, men etter at disse forsøkene mislykkes, tok hun saken til retten.

Dommeren, Simona Caterbi, forsto godt at moren ville gjenerobre hjemmet sitt, og utstedte en utkastelsesordre mot sønnene.

I sin kjennelse ga Caterbi mennene frist til 18. desember om å flytte ut. I utgangspunktet ville mennene ha rett til å bli forsørget av foreldrene fordi de bor hjemme, men fordi de er over 40 år gamle var dette ikke lenger gjeldende.

Store babyer

Å nekte å flytte hjemmefra når man er oppe i 40-årene og derfor bli trukket til retten av mamma er kanskje bemerkelsesverdig, men å bo hjemme som voksen er ikke uvanlig i Italia. Begrepet bamboccioni, som betyr «store babyer», ble først brukt i 2007 og har til formål å latterliggjøre voksne som fortsatt bor hjemme.

---

I Italia bor nesten 70 % av befolkningen mellom 18 og 34 år hjemme.

Gjennomsnittsalderen i 2022 for å flytte hjemmefra er 30 år.

I 2022 hadde 72,6 prosent av menn og 66 prosent av kvinner i det aldersvinduet ikke eget sted å bo.

I 2019 var 36,5 prosent av hjemmeboende studenter, 38,2 prosent hadde en jobb og 23,7 prosent søkte etter en.

Kilde: Eurostat

---

I 2022 forlot unge mennesker i EU i gjennomsnitt foreldrehjemmet i en alder av 26,4 år. Dette gjennomsnittet varierte imidlertid mellom EU-landene.

Antallet italienske unge voksne som fortsatt bor hos foreldrene sine har økt de siste årene. Dette er ifølge The Guardian som følge av vanskelige økonomiske forhold og at det tar lang tid å finne en stabil jobb. Men flergenerasjonshjem er kulturelt og historisk sett også vanlig i Italia.

– De normative forventningene er annerledes. I de nordiske landene legger man mer vekt på selvstendighet og det er fullt akseptert å bo alene eller i samboerskap. I Sør-Europa var flyttingen hjemmefra mye lengre knyttet til giftermål. Det har endret seg i det siste, men fortsatt er det mye vanligere og akseptert å bo lengre med foreldrene, sier Lars Dommermuth, forsker hos SSB.

En ordre om utkastelse er sjelden, skriver The Guardian, men det har vært tilfeller i Italia hvor foreldre blir stilt for retten av sine voksne barn som fortsatt forventer økonomisk støtte.

En deltidsmusiker på 35 år hevdet at inntekten hans ikke var nok til å leve av. Inntekten var på 20.000 euro (rundt 220.000 NOK i 2020). Han mente derfor at han trengte penger fra foreldrene sine. Italias høyesterett avviste anken med en avgjørelse om at unge voksne ikke har automatisk rett til økonomisk støtte fra foreldrene.

Høyere arbeidsledighet

– De nordiske landene er kjent for at folk flytter tidlig hjemmefra og forholdsvis få unge voksne bor sammen med sine foreldre. Det er både strukturelle og noen normative grunner, sier Dommermuth.

Ifølge Dommermuth må noen i Norge flytte hjemmefra allerede for å gå på videregående skole. Videre er det forholdsvis få regionale høyskoler og universiteter, for eksempel sammenlignet med Italia. I tillegg er det bedre og universelle støtteordninger for studenter. I andre land er det ofte «behovsprøvd» og/eller betinget av foreldrenes inntekt. I tillegg er arbeidsledighet blant unge voksne lavere enn i Sør-Europa.

Ifølge Green European Journal viser en undersøkelse fra 2021 fra det italienske nasjonale ungdomsrådet at fem år etter fullførte studier, var en tredjedel av de opp mot 1.000 intervjuobjektene arbeidsledige i over 40 prosent av tiden. Et stort flertall antydet at de fikk en årslønn på under 10.000 euro per år, med 23,9 prosent som tjente mindre enn 5.000 euro.

De to voksne sønner som må flytte ut er ikke en del av denne statistikken.

