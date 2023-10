Hvem var osagefolket fra Scorseses nye film?

På 1920-tallet forsvant minst 60 Osagefolk i Oklahoma. Mange av dem ble drept, andre mistenkt bortført. De hvite drapsmennene hadde giftet seg med ofrene før de drepte dem, skriver U.S National Archives. Med andeler av stammens enorme oljeprofitt på spill, gjorde planen dem rike, og ugjerningene pågikk nærmest helt upåaktet helt til en skjøt Anna Brown i bakhodet i mai 1921 og dumpet liket hennes i en kløft. Ifølge FBI var drapet var så brutalt at en nyopprettet organisasjon av spanere, forløperen til FBI, ble oppmerksom på det.

Tidligere direktør for Osage Nation Museum Kathryn Red Corn viser frem et signert eksemplar av "Killers of the Flower Moon", en bok skrevet av David Grann, i huset sitt i Pawhuska, Oklahoma, 29. september 2023. Mens ørnene svever over oss og en kjølig høstvind blåser gjennom kirkegården i Gray Horse, på Osage-folkets gamle landområder nord i Oklahoma, peker Margie Burkhart på gravene til forfedrene som ble myrdet for hundre år siden. Tragedien som rammet familien hennes, er kjernen i Martin Scorseses nye film "Killers of the Flower Moon", som er basert på bestselgeren med samme navn. (CHANDAN KHANNA/AFP)

Disse hendelsene er temaet for Martin Scorseses nye, bejublede tre og en halv time lange epos «Killers of the Flower Moon». Filmen er basert på David Granns sakprosabok med samme navn og har Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone og Robert De Niro i hovedrollene. Men, hvem var osagefolket i filmen?

Beholdt suvereniteten

Osagefolket levde en gang over store deler av det sentrale USA. Tidlig på 1870-tallet tvang den amerikanske regjeringen dem til å forlate landet sitt i Kansas og flytte til et steinete, antakelig verdiløst reservat i det nordøstlige Oklahoma. Ifølge New YorkTimes var Osagefolket imidlertid en av de få stammene som kjøpte sitt eget reservat, og det kjøpte de ved hjelp av inntektene fra salget av landområdene i Kansas til hvite nybyggere. Handelen betydde at indianerne beholdt suvereniteten og flere rettigheter til eiendommene i Oklahoma, skriver avisen.

Det nye reservatet viste seg å være dårlig egnet for jordbruk, men rikt på olje. Etter at store forekomster ble oppdaget i 1894, ble Osagestammen, som beholdt mineralrettighetene, enormt rik: Prospektører måtte betale stammen for leiekontrakter for å utvinne oljen, i tillegg til royalties på overskuddet. Bare i 1923 tjente Osagestammen 30 millioner dollar i royalties, noe som tilsvarer rundt 540 millioner dollar i dag.

Mottar utbetalinger

Mottar Osagefolket fremdeles utbetalinger i dag? Ja, hevder Bloomberg. Og de kan fortsatt være lukrative, selv om de ikke er like lukrative som under oljeboomen på 1920-tallet. En del av verdien skyldes at de er relativt sjeldne: Selv om stammen har blitt omtrent dobbelt så stor siden 1907, er antallet utbetalinger – såkalt headight – fortsatt fastsatt til 2229, noe som betyr at mottakeren må ha arvet eller fått testamentert en opprinnelig andel. I dag kan en headright være verdt flere tusen dollar i året.

Rundt 25 prosent av utbetalingene går til medlemmer utenfor stammen, inkludert ikke-indianere, kirker, samfunnsorganisasjoner og til og med, i ett tilfelle, et nedlagt pleiehjem, skriver Bloomberg.

Hva betyr filmens tittel?

«Killers of the Flower Moon» kan lyde som en kryptisk tittel dersom man ikke kjenner historien. I Oklahomas åser dør blomstrende blomster i mai når høyere planter fortrenger dem. Osagefolket kaller denne måneden for den «blomsterdrepende månens tid». Mordet på Anna Brown som spilles av i Lily Gladstone filmen fant sted i mai 1921, så Scorseses tittel er et metafor for det som skjedde med Osagefolket.





