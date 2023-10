Nytt mesterverk fra Scorsese

---

6

FILM

«Killers of the Flower Moon»

Regi: Martin Scorsese

USA, 2023

---

Martin Scorseses første spillefilm siden «The Irishman» (2019) er nok et mesterverk, som er krevende på den aller beste måten. Ingen kan beskylde «Killers of the Flower Moon» for å være en lettvekter: et episk drama som klokker inn på tre og en halv time, og er den mest kostbare filmen i Scorseses langstrakte karriere, med et budsjett på 200 millioner dollar. Dette er dessuten en slags western, en gangsterfilm, en psykologisk thriller og en eksponering av Amerikas nattsvarte nybyggersjel. Så mye på en gang.

Scorsese har viet betydelige deler av karrieren til å kartlegge hvordan USA ble bygget på en grunnmur av grådighet, vold og korrupsjon, i så vidtspennende filmer som «Goodfellas», «Gangs of New York» og «The Wolf of Wall Street». «Killers of the Flower Moon» er hans hittil mest pessimistiske, tungsinnede og beske film om amerikansk kapitalisme: som utforsker hvordan skillelinjene mellom å være en velstående forretningsfyrste og foraktelig skurk mest er avhengig av om du slipper unna med forbrytelsene dine eller ikke. Men først og fremst er dette en tyngende tragedie om de enorme lidelsene påført Osage-folket.

Scorsese har huket seg tak i en bemerkelsesverdig grim episode i USAs historie, basert på David Grann-boken «Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI». Hendelsene utspiller seg mens Amerika fortsatt har en fot i den lovløse vesten, korrupsjonen råder og livet til urbefolkningen er langt mindre verdt enn gudfryktige, hvite kristne. En tid da flere hundre Osage-indianere kan bli myrdet for profitt uten at myndighetene gidder å løfte en finger.

Killers of the Flower Moon Lily Gladstone, Robert De Niro og Leonardo DiCaprio i «Killers of the Flower Moon». (Apple/Courtesy of Apple)

Det verste som kunne ha skjedd Osage-urfolket var at landområdene på deres reservat i Osage County, Oklahoma viste seg å være fulle av olje. En generasjon ble blant de mest velstående på kloden, men så fort det svarte gullet fosser opp fra bakken veller giften inn i jordsmonnet. Amerikanske myndigheter slår fast at disse primitive hedningene ikke er kompetente nok til å kontrollere sin egen økonomi, så hvite verger utnevnes for å godkjenne pengebruken deres. Lykkejegere sirkler rundt rikdommene deres med utstudert vennlige smil og sultne øyne. Noen entreprenører nøyer seg med svindel i form av egne Osage-priser, for det er jo bare rett og rimelig at disse gudløse betaler fem ganger mer for varer enn hvite. Andre er mer ambisiøse, og akter å få kloa i hele oljeformuen deres.

En av dem er den religiøse besteborgeren William Hale (Robert De Nero), en utspekulert kvegbaron som spiller rollen som urfolkets fremste støttespiller, titulerer dem som «mine gode venner» og har lært seg noen fraser av Osage-språket for å understreke at han bare har gode hensikter. En mektig mann med mye politisk innflytelse og en stilling som reserve-visesheriff, som ydmykt forventer at folk titulerer ham som «kongen». Hale er ikke nevneverdig annerledes enn mange av de «store» mennene som skapte sine finansimperier under dekke av Gud, fedreland og den amerikanske drømmen. En banditt. Inn i denne lettantennelige kombinasjonen av grådighet, rasisme og kynisk opportunisme ankommer krigsveteranen Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) på 1920-tallet.

Killers of the Flower Moon Lily Gladstone og Leonardo DiCaprio i en scene fra Martin Scorseses siste film, «Killers of the Flower Moon». (Apple/Courtesy of Apple)

Han er en enkel sjel som er lett å lede, formet av sin tidsalder: dårlig utdannet, med brune tenner og stor sans for whisky. Han har tatt toget til Fairfax, Oklahoma for å jobbe som drosjesjåfør for sin onkel Bill Hale. En av hans faste klienter er Mollie Kyle (Lily Gladstone), som er Osage og tilhører en familie med betydelige oljeverdier. Onkel Bill foreslår at Ernest kanskje burde vurdere å gifte seg med Mollie («hvis du kan utstå hennes art»), som en del av hans ambisiøse plan om å få klørne i hele familieformuen hennes. Mollie er skarp nok til å ane at Ernest er en slu «coyote» som sikler etter pengene hennes, men tilstrekkelig troskyldig til å tro at han vil roe seg etter at de stifter familie. Ernest gir inntrykk av å ha oppriktige følelser for Mollie, men dette er ikke en romantisk kjærlighetshistorie.

«Killers of a Flower Moon» er en tragedie, og snart sprøyter Ernest kona full av forgiftet insulin supplert av onkel Bill - mens han blir en avatar for hvordan USA behandlet den amerikanske urbefolkningen, og medskyldig i så overveldende mange mord at hendelsene ble kjent som «Terrorveldet» blant Osage-folket. Antallet mordofre var offisielt over tjue, men kan ha vært så høyt som flere hundre mennesker. Alt ligger til rette for at de vil slippe unna med forbrytelsene, men timingen er dårlig. Dette utspiller seg mens et nytt føderalt etterretningsbyrå blir opprettet, senere kjent som FBI. Så med tiden dukker etterforskeren Tom White (Jesse Plemons) opp for å snuse på saken. Scorsese finner ofte mye svart humor i sosiopatisk oppførsel, men denne gangen finner han bare fortvilelse. Mollie utsettes for en sjelsknusende mengder tragedier, traumer og lidelser, noe som blir desto mer hjerteskjærende fordi alt er forårsaket med hjelp av den eneste personen hun virkelig stoler på.

Killers of the Flower Moon Lily Gladstone og Leonardo DiCaprio i en scene fra Martin Scorseses siste film, «Killers of the Flower Moon». (Apple/Courtesy of Apple)

Forholdsvis ukjente Lily Gladstone gjør en mektig imponerende, nyansert og autentisk prestasjon her, som garantert vil få henne Oscar-nominert til neste år. DiCaprio er tilsvarende severdig, men noen grader mer utstudert. Hans Ernest er en stakkarslig skikkelse som sakte druknes i selvforakt; i like stor grad et offer for sin onkel som han er av sin veike utilstrekkelighet. Robert De Niro ser ut til å ha investert mye av sin velpubliserte forakt for republikanske politikere i denne rollen, og spiller en skamløs sosiopat som er så styrt av sin stormannsgalskap at han tror på sine egne løgner. Det er ikke akkurat en innsiktsfull observasjon at DiCaprio og De Niro er på sitt beste mens de samarbeider med Martin Scorsese, men begge har sjeldent vært bedre enn de er i «Killers of a Flower Moon». For å få jobbet med sine faste favorittskuespillerne har Scorsese vært nødt til å rocke om på tidsperspektivet og jekke opp alderen til rollefigurene.

Killers of the Flower Moon Robert De Niro og Jesse Plemons i Martin Scorseses «Killers of the Flower Moon». (Apple/Courtesy of Apple)

William Hale var i førtiårene da disse hendelsene utspilte seg, mens De Niro (i likhet med Scorsese) har rundet åtti. Denne kompliserte historien er betydelig forenklet, men de kreative frihetene er en overkommelig pris å betale for å få oppleve en film av dette sjeldne formatet og ambisjonsnivået. «Killers of a Flower Moon» holder oss bergtatt hele veien, men er såpass kompleks og tyngende (pluss så fordømt lang) at vi blir etterlatt litt punkterte. Siden «Killers of the Flower Moon» er delvis finansiert av Apple+ vil filmen senere i år dukke opp på strømmetjenesten deres. Å se dette mastodontdramaet hjemme er definitivt mer tissepause-vennlig, men du skylder virkelig deg selv å oppleve et sånt storverk på størst mulig lerret.