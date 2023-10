Kirkens Nødhjelp: – Bestialsk

Minst 500 mennesker er drept etter en eksplosjon på al-Ahli-sykehuset på Gaza tirsdag kveld, ifølge helsemyndighetene på Gazastripen, som er styrt av Hamas.

Sykehuset er et partnersykehus for Kirkens Nødhjelp, og generalsekretær Dagfinn Høybråten sier at han er i sjokk over det som har skjedd.

– Det å se et sykehus skutt i filler, det er så bestialsk at det nesten ikke går an å beskrive det med ord, sier han til Dagsavisen.

Dagfinn Høybråten er leder av sannhets- og forsoningskommisjonen Generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp reagerer sterkt. (Vidar Ruud/NTB)

– Sykehus skal være en trygg havn for å få hjelp, ikke en dødsfelle, legger han til.

Angrepet har vekket voldsomme reaksjoner i flere land, men foreløpig er det uenighet om hvem som står bak. Palestinerne peker på Israel, mens Israel retter fingeren mot organisasjonen Islamsk jihad.

Leger uten grenser forteller at en av deres kirurger opererte en pasient på sykehuset da eksplosjonen skjedde. Deler av taket falt ned i operasjonssalen.

– Samler kroppsdeler

Etter angrepet holdt helsemyndighetene i Gaza og leger på al-Ahli-sykehuset en pressekonferanse på åstedet omgitt av hauger med tildekkede døde. To menn satt på bakken med døde barn i armene. Pressekonferansen ble strømmet på Al Jazeera Mubasher.

[ Ekspert om sykehus-angrepet: Israel har sannsynligvis svaret ]

En lege ved al-Shifa-sykehuset i Gaza by sier til The Washington Post at 200 sårede ble brakt inn på en gang, men det var ingen ledige senger. Leger måtte utføre kirurgi på gulvet, og fant håndskrevne testamenter i lommene på folk, forteller legen.





Aftermath of hospital blast in Gaza City Folk jobber fortsatt med å rydde åstedet ved sykehuset onsdag. (AHMED ZAKOT/Reuters)

BBCs reporter på stedet rapporterer onsdag at folk i området fortsatt samler sammen kroppsdeler etter eksplosjonen. Et vitne fortalte at folk i Gaza strømmet til sykehuset for å hjelpe i går kveld, blant annet ved å frakte sårede til andre sykehus med moped.

– I sjokk

Høybråten forteller at al-Ahli-sykehuset er et gammelt misjonssykehus som er drevet fram til et moderne og vel ansett sykehus av den anglikanske kirken. Kirkens Nødhjelp har egne ansatte på Gazastripen som har kontakt inn mot sykehuset.

– Det som skjedde i går var at mange hadde søkt tilflukt på sykehuset på grunn av varslede krigshandlinger. For dem ble det ikke en beskyttelse, men en dødsfelle, sier Høybråten.

– Vi er i sjokk over at dette har skjedd, og har egentlig bare ett buskap: Voldshandlingene og bombingen må stoppe slik at humanitær hjelp kommer fram til de sivile, legger han til.

Aftermath of hospital blast in Gaza City Slik så kirka ved al-Ahli-sykehuset ut etter angrepet tirsdag kveld. (STRINGER/Reuters)

Siden Hamas angrep Israel lørdag 7. oktober, har Gazastripen vært under mer eller mindre konstant bombardement fra Israel. Gaza er også under en blokade hvor nødhjelp ikke kommer inn, og det er stor mangel på vann, mat og elektrisitet.

Kan dø av dehydrering

Høybråten sier at han forventer at USAs president Joe Biden, som ankom Israel onsdag, krever at det åpnes for humanitær hjelp inn til Gaza, og at krigshandlingene stanses slik at ikke flere sivile liv går tapt.

Kirkens Nødhjelps ansatte inne i Gaza er nå selv internt fordrevet, men jobber fortsatt med å dele ut nødhjelp, opplyser organisasjonen. Til nå har man ikke lyktes med å få forsyninger av nødhjelp over grensa inn til Gaza, men Kirkens Nødhjelp har fått kjøpt inn varer lokalt som de nå deler ut til 24.000 internt fordrevne som befinner seg på en FN-skole i Sør-Gaza.

[ Fikk diagnosen etter 35 år: – Jeg fikk litt sjokk. Hadde jeg virkelig hatt rett? ]

Høybråten sier at faren for utbrudd av sykdommer er overhengende. Søndag lovet Israel å åpne vannforsyningen til Gaza, men rapporter fra bakken tilsier at det fortsatt er lite tilgang til vann. Man risikerer at folk kan dø av dehydrering hvis ikke vannet kommer på igjen, bekrefter Høybråten.

– Det er snakk om timer og dager. Alle aktører som kan bidra til en stans i krigshandlingene, må nå ta til vettet og sørge for det.

– Ubeskrivelig situasjon

Morten Rostrup i Leger Uten Grenser sier til NTB at en av deres kirurger var på sykehuset som ble angrepet. Han forteller at Leger Uten Grenser avsluttet sine aktiviteter tirsdag, ettersom de ikke hadde mer utstyr og ikke kunne gi forsvarlig helsehjelp.

– Men noen av våre helsepersonell ble igjen for å gjøre det beste de kunne. En av våre kirurger var der. Han sto og opererte en hardt skadd pasient da bomben falt og deler av taket falt ned over operasjonssalen, sier Rostrup til NTB.

Døde ved al-Ahli-sykehuset etter angrepet tirsdag kveld. (DAWOOD NEMER/AFP)

– Det er en ubeskrivelig situasjon. Man tror jo at sykehusene skal være trygge. Nå er det ikke noe sted på Gaza som er trygt, sier han.

Han sier han ikke har forutsetninger for å mene noe om hvem som sto bak angrepet.

– Men vi vet jo at det er en sivilbefolkning på 2,2 millioner som er fanget i en krigssone hvor det bombes kontinuerlig. Det må fordømmes på det kraftigste at dette skjer. Sivile blir igjen og igjen drept i en brutal krig, sier Rostrup.

Peker på hverandre

Palestinske myndigheter både på Vestbredden og Gaza peker på Israel, og mener at eksplosjonen på sykehuset var et israelsk luftangrep. De har fått støtte fra flere arabiske land som også har konkludert med å peke på Israel.

[ Putin-kritiker: – En hel generasjon har vokst opp som zombier ]

Israel peker derimot på organisasjonen Islamsk jihad, og mener at eksplosjonen kom som følge av en mislykket rakettutskytning. Palestinsk Islamsk jihad (PIJ) har benektet at de står bak.

Biden Israel Palestinians Israels statsminister Benjamin Netanyahu omfavner USAs president Joe Biden på Ben Gurion-flyplassen i Israel onsdag. (Evan Vucci/AP)

USAs president Joe Biden ankom Israel onsdag, og snakket til pressen sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Biden uttrykte at bevisene han har sett, tyder på at «den andre siden» har skylden for sykehusangrepet, og ikke Israel.

Biden sa også at han lovet at Israel skal få den støtten de trenger for å forsvare seg selv.

---

Krigen mellom Israel og Hamas

Lørdag 7. oktober gikk Hamas til angrep på flere mål inne i Israel. 1.400 israelere er meldt drept og over 3.600 såret. Israel har i tillegg oppgitt at 1.500 Hamas-krigere ble drept i kampene som oppsto inne i Israel.

Israel har angrepet et firesifret antall mål på Gazastripen som svar på angrepet. Flere boligblokker er jevnet med jorden. På palestinsk side meldes det om minst 3.200 drepte og over 12.000 sårede.

Sivilforsvaret i Gaza sier at mange er savnet og sannsynligvis ligger begravet i ruinene av utbombede bygninger i enklaven.

Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) har tatt 199 sivile og soldater til fange og brakt dem til Gazastripen, ifølge Israel. Hamas hevder at flere gisler er drept i israelske luftangrep. Etter angrepet tirsdag kveld gikk Hamas ut med at de vil løslate alle gisler såframt bombingen av Gaza stanser.

Israel har igangsatt full blokade av Hamas-styrte Gazastripen – det vil si at verken mat, vann eller drivstoff kommer inn til de 2,3 millioner innbyggerne.

Kilde: NTB

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen