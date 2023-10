Putin-kritiker: – En hel generasjon har vokst opp som zombier

Kasparov, som forlot Russland for rundt et tiår siden og er kjent som kritiker av Vladimir Putin, uroer seg over påvirkningen landets president har på de unge som har vokst opp i hans presidentperiode.

Den tidligere sjakkstjernen Garry Kasparov går igjen hardt ut mot Russlands president Vladimir Putin. (Terje Pedersen/NTB)

– Jo mer Putin, jo vanskeligere blir det

– Putins lange tid ved makten har naturligvis dypt påvirket de unges verdensbilde. Nå har dessuten skolen begynt å hjernevaske den yngre generasjonen enda mer, tordner Kasparov i et intervju med svenske Yle. Også Expressen har omtalt saken.

Putin har vært president i to perioder, fra 2000 til 2008 og fra 2012 til i dag. Fra 2008 til 2012 var han statsminister i Russland.

Kasparov advarer mot det han mener er en manglende evne til å tenke selv blant den gjengse, unge russer.

– Det er veldig vanskelig å forandre et land der en hel generasjon har vokst opp som zombier, sier han.

Jo mer tid som går med Putin som president, jo vanskeligere blir det å forandre Russland, hevder det tidligere sjakkesset.

Russeren har tidligere trent den norske sjakkstjernen Magnus Carlsen. Samarbeidet ble avsluttet i 2010, men Kasparov var tilbake som rådgiver for Carlsen før VM-duellen mot indiske Viswanathan Anand i 2013. Den gikk Carlsen seirende ut av.

[ Advarselen fra Sverige: – Trump er farligere enn Putin ]

Mener Ukraina må ta tilbake Krim

Garry Kasparov mener det ikke vil bli forandring i Russland før Ukraina vinner krigen. En nøkkel da blir at ukrainerne tar tilbake Krim, mener han. Også tidligere har Kasparov pekt på Ukraina-krigens rolle.

– Frigjøringen fra Vladimir Putins fascisme må komme gjennom Ukraina, sa Kasparov på en paneldiskusjon om Russland demokratiske framtid på den store sikkerhetskonferansen i tyske München i februar i år.

– Russere lever i en boble. Den kan ikke sprekke om ikke ideen om imperiet kollapser på grunn av et militært nederlag, la han til.

Putin er for øvrig i Beijing i forbindelse med et toppmøte om det omfattende kinesiske Belte- og veiprosjektet for å åpne handelsruter vestover fra Kina.

– Jeg vet ikke hvor mye Putin får ut av dette besøket. Jeg tror først og fremst det er viktig for ham at han får føle seg som statsleder, sa FFI-forsker Tor Bukkvoll til Dagsavisen tirsdag.

---

Fakta om Vladimir Putin

Vladimir Vladimirovitsj Putin ble født i Leningrad, nå St. Petersburg, 7. oktober 1952.

Tidligere KGB-agent. I 1998 ble han sjef for den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Ble i 1999 utnevnt til statsminister av president Boris Jeltsin. Da Jeltsin uventet gikk av 31. desember 1999, ble Putin fungerende president.

Ble formelt valgt til vervet i mars 2000 og gjenvalgt for en ny fireårsperiode i mars 2004.

I mai 2008 ble han statsminister under president Dmitrij Medvedev. Russisk grunnlov slår fast at presidenter ikke kan sitte i mer enn to perioder på rad.

I mars 2012 ble han igjen valgt til president for seks nye år.

18. mars 2018 ble han gjenvalgt for en ny seksårsperiode med nesten 77 prosent av stemmene.

1. juli 2020 ble det holdt en folkeavstemning om endringer i den russiske grunnloven som kan gjøre det mulig for Putin å beholde makten helt til 2036. Endringene ble stemt fram tross store demonstrasjoner.

Under Putins lederskap har Russland ifølge flere internasjonale organisasjoner opplevd demokratisk tilbakegang.

(Kilder: NTB, AFP)

---

