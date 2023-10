Sykehusangrepet i Gaza: Israel har sannsynligvis svaret, sier ekspert

Minst 500 personer er drept etter et angrep mot det kristne al-Ahli-sykehuset på Gaza tirsdag kveld, ifølge helsemyndighetene på Gazastripen, som er styrt av Hamas.

Angrepet har vekket voldsomme reaksjoner i flere land, men foreløpig er det uenighet om hvem som står bak.

Palestinske myndigheter både på Vestbredden og Gaza peker på Israel, og mener at eksplosjonen på sykehuset var et israelsk luftangrep. De har fått støtte fra flere arabiske land som også har konkludert med å peke på Israel.

Israel peker derimot på organisasjonen Islamsk Jihad, og mener at eksplosjonen kom som følge av en mislykket rakettutskytning. Palestinsk Islamsk jihad (PIJ) har benektet at de står bak.

– Sitter sannsynligvis på svaret

– IDF sitter mest sannsynlig på svaret, sier Sigbjørn Halsne, hovedlærer for landmakt på Forsvarets høgskole, til Dagsavisen.

Sigbjørn Halsne, hovedlærer for landmakt på Forsvarets høgskole. (Forsvarets høgskole)

Han forklarer at det israelske militæret har artillerilokaliseringsradarer som de vanligvis bruker for å finne stedene Hamas skyter raketter fra.

– De har også god kontroll på hva egne luftstyrker gjør, med mindre noe har gått veldig galt. Bomber kan gå av kurs, men sannsynligvis har de kontroll på hvilke mål de har bombet, sier Halsne.

Han understreker at man må være kildekritisk til begge sider i denne situasjonen. Begge parter kommer nå ut med sine historier, men foreløpig vet vi lite om hva som egentlig har skjedd, påpeker han.

Siden i går har man sett ulike tolkninger av hvem som må stå bak angrepet, basert på en video av eksplosjonen som The Washington Post har verifisert. Noen mener at størrelsen på eksplosjonen og plystrelyden i forkant peker mot et israelsk luftangrep.

Israel har på sin side pekt på Islamsk jihad, og sier at eksplosjonen var et resultat av en mislykket rakettoppskytning. Onsdag la IDF ut en video hvor de blant annet sier at det ikke finnes noe krater på åstedet, som man vanligvis ser etter luftangrep.

Vil ta tid

Halsne forklarer at eksperter på såkalt Open Source Intelligence (OSINT), altså etterforskning basert på åpne kilder, kan finne ut ganske mye på basis av bilder, blant annet ved å se på størrelsen på støvskyer, lydsignaturer og farge på eksplosjonen.

Israel Palestinians Døde etter angrepet ble samlet opp ved al-Shifa-sykehuset i Gaza by. (Abed Khaled/AP)

USA har bedt om at angrepet etterforskes slik at man kommer til bunns i hvem som står bak. Med en etterforskning på bakken, vil man også kunne finne rester av eksplosiver, forklarer Halsne.

– Spesialister som etterforsket veibomber i Afghanistan, var i stand til å finne både fingeravtrykk og DNA på eksplosivrester, sier Halsne.

Halsne sier at det vil ta tid å gjennomføre en etterforskning. Hvor lang tid, er usikkert.

– Akkurat nå handler det om tilgang til området, sier han.

Erklærer landesorg

Palestinernes president Mahmoud Abbas betegner angrepet som en «grusom krigsmassakre» som ikke kan tolereres. Abbas erklærte tirsdag kveld tre dagers landesorg.

– Israel har krysset alle røde linjer. Vi kommer aldri til å la noen kaste oss ut, heter det i en uttalelse fra Abbas natt til onsdag.

U.S. Secretary of State Antony Blinken in Jordan Palestinernes president Mahmoud Abbas trakk seg fra møtet med president Biden kort tid etter angrepet tirsdag kveld. (POOL/Reuters)

USAs president Joe Biden reiser etter planen til Israel onsdag. Det var også planlagt et møte i Jordan med Mahmoud Abbas, Egypts president Abdel Fattah al-Sisi og Jordans kong Abdullah, men dette er avlyst etter angrepet mot sykehuset.

Biden har uttrykt sine «dypeste kondolanser» for uskyldige liv tapt i angrepet. Han har også bedt om etterforskning for å komme til bunns i saken.

– Jeg har instruert mine nasjonale sikkerhetsrådgivere om å fortsette å innhente informasjon om nøyaktig hva som skjedde, heter det fra Biden.

Hamas ber folk ta til gatene

Hamas-leder Ismail Haniyeh mener Israel, og USA som Israels støttespiller, har fullt ansvar for angrepet på sykehuset i Gaza tirsdag.

– Sykehusmassakren er et nytt vannskille. Den bekrefter fiendens brutalitet og utbredte følelse av nederlag, sier han i en TV-sendt tale.

Helsemyndighetene på Gaza har pekt på at Israel har gitt evakueringsordre til flere sykehus i påvente av en bakkeoffensiv. Etter angrepet holdt helsemyndighetene og leger på al-Ahli-sykehuset en pressekonferanse på åstedet hvor tildekkede døde etter angrepet fortsatt lå strødd rundt.

Aftermath of hospital blast in Gaza City En jente går forbi åstedet onsdag morgen. (STRINGER/Reuters)

Haniyeh sier USA ga Israel «dekning for å gjennomføre sin aggresjon». Videre oppfordrer han alle palestinere om å «gå ut og konfrontere okkupasjonen og bosetterne», og ber alle arabere og muslimer om å demonstrere mot Israel.

Tirsdag kveld var det store demonstrasjoner i flere land i Midtøsten, som Tyrkia, Libanon og Iran. Også på Vestbredden var det demonstrasjoner, og i vestlige byer som Toronto, New York og Oslo.

Krigen mellom Israel og Hamas

Lørdag 7. oktober gikk Hamas til angrep på flere mål inne i Israel. 1.400 israelere er meldt drept og over 3.600 såret. Israel har i tillegg oppgitt at 1.500 Hamas-krigere ble drept i kampene som oppsto inne i Israel.

Israel har angrepet et firesifret antall mål på Gazastripen som svar på angrepet. Flere boligblokker er jevnet med jorden. På palestinsk side meldes det om minst 3.200 drepte og over 12.000 sårede.

Sivilforsvaret i Gaza sier at mange er savnet og sannsynligvis ligger begravet i ruinene av utbombede bygninger i enklaven.

Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) har tatt 199 sivile og soldater til fange og brakt dem til Gazastripen, ifølge Israel. Hamas hevder at flere gisler er drept i israelske luftangrep. Etter angrepet tirsdag kveld gikk Hamas ut med at de vil løslate alle gisler såfremt bombingen av Gaza stanser.

Israel har igangsatt full blokade av Hamas-styrte Gazastripen – det vil si at verken mat, vann eller drivstoff kommer inn til de 2,3 millioner innbyggerne.

Kilde: NTB

