Legger kunstig intelligens under fotolinsa

Den norske fotografen Jonas Bendiksen, som er tilknyttet det legendariske fotobyrået Magnum, er aktuell med utstilling under fotofestivalen Oslo Negativ, som åpner 14. oktober. I utstillingen vil han teste publikums evne til å skille bilder tatt av fotografen selv, og de laget av kunstig intelligens (KI). Fascinasjonen for hvor enkelt det er å lage datagenererte bilder fikk Bendiksen allerede i 2019.

– Jeg ville teste våre forsvarssystemer på hvor gode vi er til å se forskjell på bilder tatt av mennesker og bilder lagd av kunstig intelligens.

Resultatet kom i boken «The Book of Veles» utgitt i 2021, som var en fotoreportasje om falske nyheter produsert i Nord-Makedonia.

– Nord-Makedonia ble et episenter for kunstige bilder. Det viser at folk med få midler kan også hacke informasjonssystemene våre.

– Alle bildene er delvis datagenererte, og det ble en øvelse på hvor gode vi er på å legge merke til dette, sier han om bokprosjektet «The Book of Veles».

Jonas Bendiksens bilder fra Makedonia i prosjektet «The Book of Veles» er delvis datagenererte, men ble presentert som sanne bilder da boken kom ut. (Jonas Bendiksen )

Folk lot seg lure

– Hvordan kunne vi la oss lure?

Bendiksen forteller at det er denne boken som ble basis for fotografiene som nå stilles ut.

– Det er klart at verden har utviklet seg enorm siden 2021, da dette var en tidlig øvelse. Nå som tankene rundt kunstig intelligens er allemannseie, tror jeg ikke denne utstillingen kommer med den samme sjokk-faktoren som det boken ga.

Men dette mener Bendiksen er noe publikum skal tenke over.

– Nå som vi har sett hvor langt teknologien har kommet, burde det få oss til å tenke over hva som er nytt og gammelt. Folk lot seg lure, men når man ser på det nå tenker vi: Hvordan kunne vi la oss lure?

Bendiksen mener dette beviser at så lenge konteksten fremstår riktig, lar vi oss veldig lett villede.

– Hva vil skje med fotografyrket?

– Jeg tror det er todelt. Vi kommer alltid til å trenge journalistikk, for folk vil jo vite hva som rører seg. Men det er veldig mange deler av det klassiske fotografyrket som blir truet av datagenererte fotografier, som reklame, i det kommersielle og kataloger.

Et kronisk virus

Bendiksen peker på at tilgangen til KI kan gjøre det mer lønnsomt å bruke det fremfor tradisjonelt fotografi

– Hvordan kan man forberede seg på en fremtid med manipulerte bilder?

– Det er jo det store spørsmålet. Jeg tenker at dette handler om at vi må bli bedre på å forstå informasjon vi får, som må bli en aktiv del av utdanningen vår i samfunnet.

– Jeg tror kontekst og intensjon blir viktigere og viktigere i et bildelandskap som blir mer forvirrende, sier han.

Videre forteller Bendiksen at kunstig intelligens er noe som vil være i samfunnet til evig tid fremover.

– Kunstig intelligens kommer til å være med oss fremover som et slags kronisk virus i systemet.

Fotofstivalen Oslo Negativ arrangeres i bygningene til den gamle Veterinærhøgskolen i Oslo. (Ole Kvalvik)

– En helt spesiell atmosfære

– Jeg håper at utstillingen gjør at man stopper litt opp og reflekterer litt over hvor godt forberedt man selv er på kunstig intelligens. Hvor kritisk er man med de kildene vi har. Hvor raske er vi med å klikke del og like.

Videre sier Bendiksen at han ser fram til å vise utstillingen i den gamle Veterinærhøgskolen på Adamstuen.

– Dette bygget har en helt spesiell atmosfære som passer til dette verket.

Dette er Oslo Negativ

14. oktober åpner Oslo Negativ dørene for sin tredje årgang, nå i nye lokaler på den gamle Veterinærhøgskolen i Oslo. Festivalen har som formål å inspirere til fotointeresse og forståelsen for fotografiets betydning i en internasjonal sammenheng. Demokrati, kunstig intelligens og natur er hovedstolper i årets festival, som byr på flere separatutstillinger av internasjonalt anerkjente fotografer, i tillegg til at gallerier, institusjoner og fotoskoler har egne presentasjoner.

Årets tre hovedutstillere teller den norske fotografen Jonas Bendiksen, som er tilknyttet det legendariske fotobyrået Magnum, og som i arbeidet med prosjektet «The Book of Veles» har utforsket det manipulerte fotografiet på en måte som i praksis har ført til internasjonal debatt.

De to andre er den amerikanske pressefotografen og Pulitzer Prize- vinneren Lynsey Addario med sine bilder fra krigssoner og naturkatastrofer verden over, og britiske Mandy Baker som på overraskende vis går inn i ødeleggelsene av naturen som følge av blant annet plast og utbytting.

Lynsey Addario er blant hovedutstillerne på Oslo Negativ. Her hennes fotografi fra en italiensk aksjon i 2014, da 109 båtflyktninger ble reddet. (Lynsey Addario for The New York Times/Oslo Negativ )

Festivalen drives av Stiftelsen Oslo Negativ og Preus museum, sammen med byrået The Oslo Way. Kurator for utstillingene er Nina Sørlie, som også er stiftelsens styreleder og kurator for Møllersamlingen, en av Norges største samlinger for fotokunst.

CALFIRE; CLIMATE CHANGE; FEMALE FIREFIGHTERS Lynsey Addario på Oslo Negativ, her fra skogbranner i California. (Lynsey Addario)

På fotofestivalen som holder hus i de gamle lokalene og stallene til Veterinærhøgskolen på Adamstuen i Oslo, ville også følgende gallerier og fotoskoler presentere foto: Galleri Balder, Buer Galleri, Cyan, Fineart Oslo, Fotogalleri Vasli Souza, Fotogalleriet, Fotografihuset, Fotografiens Hus, Galleri Semmingsen, Jan Walaker, KB Contemporary, Melk, QB Gallery, Daidda, Galleri Brandstrup, Tenthaus, Norlis Antikvariat, A Female Gaze, Bjørka, Oslo Fotokunstskole, Bilder Nordic, Oslo. SPC, Norsk Fotofagskole og NJP.