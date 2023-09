Trump maner til kamp med ordbruk som minner om den før stormingen av kongressen

Under valgmøtet i Sør-Dakota natt til fredag mante Donald Trump fram sin hittil mest illevarslende visjon om en eventuell andre presidentperiode, ifølge CNN. Kanalen omtaler en mulig ny presidentperiode med Trump som potensielt enda mer ekstrem og utfordrende for rettsstaten. Den retoriske opptrappingen fra den fire ganger tiltalte ekspresidenten kom på et valgmøte i Rapid City.

Sterke ord

– Jeg tror aldri det har vært så mørkt rundt nasjonen vår som det er nå, sa Trump i den dystopiske talen der han beskyldte Demokratene for å tillate en «invasjon» av migranter over grensen i sør og for å forsøke å starte covid-hysteriet på nytt.

– Dette er et stort øyeblikk for landet vårt, for enten går vi den ene eller den andre veien, og hvis vi går den andre veien, kommer vi ikke til å ha noe land igjen. Vi skal kjempe sammen, vi skal vinne sammen, og så skal vi søke rettferdighet sammen, sa han til de fremmøtte supporterne.

Tilhengere venter på at den tidligere amerikanske presidenten og republikanske presidentkandidaten Donald Trump skal ankomme et valgmøte for det republikanske partiet i Rapid City i Sør-Dakota. (JONATHAN ERNST/Reuters)

Dystopisk Trump

Flammende retorikk er en sentral del av eks-presidentens politiske appell og metode for å bygge makt. Fra de bitende nedsettende ordene og kallenavnene som nedvurderer rivaler, driver han sin politiske bevegelse fram med sterke følelser. CNN minner om den Donald Trump som mante til kamp blant sine tilhengere med ordene: «kjemp som faen ellers ville dere miste landet deres» i forkant av stormingen av kongressen i 2021.

Karakteristisk nok vendte Trump denne gang kritikken mot sine politiske motstandere, og argumenterte implisitt for at den virkelige faren for USAs politiske frihet ikke kom fra hans forsøk på å ugyldiggjøre et fritt og rettferdig valg, men fra forsøkene på å stille ham juridisk til ansvar for dette. Han beskyldte president Joe Biden for å ha beordret ham tiltalt for 91 forhold i fire straffesaker som en form for valginnblanding og fikk stormende applaus fra flere av de fremmøtte Trump-supporterne i Rapid City, som stilte i T-skjorter med mugshot av Donald Trump på brystet under møtet natt til fredag.

Mount Rushmore

I sin 110 minutter lange tale gjentok Trump i stor grad det han sa i 2020, og ifølge New York Times presiserte han gjentatte ganger at demokratene truer med å omskrive historien, erstatte USAs grunnleggende verdier og ødelegge monumenter som Mount Rushmore – det nasjonale minnesmerket der de fire presidentene George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt og Abraham Lincoln er hogget ut i fjellet. Det omstridte minnesmerket ligger i nettopp Sør-Dakota.

South Dakota Republican party rally in Rapid City Trumps tale varsler om en ny presidentperiode som vil være enda mer ekstrem og utfordrende for rettsstaten, hevder amerikanske medier. (JONATHAN ERNST/Reuters)

Beskyldninger om korrupsjon

Trump gikk også til angrep på sine politiske rivaler i republikanernes primærvalg. Guvernør Ron DeSantis i Florida ble omtalt som «en ufaglært politiker som tok kommunistenes parti mot bøndene», TV-selskapene var «onde» og president Biden ble beskrevet som «grovt inkompetent og svært farlig, om ikke den mest korrupte presidenten i historien», skriver New York Times.

