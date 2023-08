Blir sentral mot Trump: – Bør aldri bli president igjen

– Du er for ærlig, skal Donald Trump ifølge tiltaledokumentene ha sagt til sin visepresident Mike Pence, da Pence ikke ville gå med på å omgjøre valgresultatet fra 2020 fordi han ikke hadde myndighet til det. Pence har også nevnt dette i sin selvbiografi «So Help Me God».

Tiltaledokumentene knyttet til saken mot Trump om hans rolle i ukene etter valget i november 2020 og fram til kongress-stormingen 6. januar 2021 omtaler Trumps forsøk på å få Pence til å nekte å godkjenne valgresultatet.

At Pence (64) er så sentral i denne saken bidrar nå til å øke spenningene i den republikanske nominasjonskampen: Mike Pence er selv kandidat. Det er første gang i moderne historie at en visepresident utfordrer den han ble valgt sammen med.

– Bør aldri bli president igjen

Pence har tidligere sagt at historien vil holde Donald Trump ansvarlig for rollen i kongress-stormingen. Pence er en av få republikanske presidentkandidater for 2024 som har kritisert Trumps handlinger før stormingen av Kongressen.

Mike Pence kommenterte tiltalen slik da han ble spurt av pressen onsdag:

– Jeg vil at det amerikanske folk skal vite at jeg ikke hadde noen rett til å omgjøre valget. Og den dagen ba president Trump meg om å sette ham over grunnloven, men jeg valgte grunnloven, og det kommer jeg alltid til å gjøre. Og jeg mener virkelig at enhver som setter seg selv over grunnloven aldri bør være president i USA. Og enhver som ber noen andre om å sette dem over grunnloven, bør aldri bli president i USA igjen.

Men Pence har ikke tatt til orde for rettssak mot Trump, og dette gjentok han onsdag.

– Når det gjelder tiltalen har jeg vært veldig tydelig: Jeg håpet det ikke ville komme til dette. Jeg hadde håpet at denne saken, og dommen over presidentens handlinger den dagen, ville bli overlatt til det amerikanske folk, sa Pence.

Pence må nemlig gå en vanskelig balansegang: Svært mange republikanske velgere mener Trump hadde rett da han ville at det offisielle valgresultatet ikke skulle godkjennes, og avskyr Pence fordi han ikke fulgte Trumps ordre.

Timene før og under stormingen av Kongressen 6. januar 2021 var svært dramatiske for Mike Pence, som befant seg i bygningen. Etter at inntrengerne hadde brutt seg inn i kongressbygningen og Pence hadde gjort det klart at han ikke ville etterkomme Trumps krav, skrev Trump på Twitter at Pence ikke hadde mot til å nekte å godkjenne valgresultatet.

Ett minutt senere ble Pence evakuert av Secret Service og plassert på et trygt sted, står det i tiltaledokumentene. Inntrengerne i Kongressen ropte «Heng Mike Pence!», «Hvor er Mike Pence? Få ham ut!» og «Sviker Pence!».

Ligger dårlig an

Nå forsøker altså Mike Pence selv å bli president. Pence, som er konservativ religiøs, har forsøkt å distansere seg fra Trump i enkelte politiske saker, blant annet har han sagt tydelig at USA skal støtte Ukraina.

Men han ligger dårlig an blant de republikanske kandidatene. På målingene har Pence i gjennomsnitt 4.4 prosent oppslutning blant republikanske velgere per 1. august, ifølge en oversikt på nettsiden FiveThirtyEight. På den samme oversikten har Trump hele 53.4 prosent.

23. august skal den første debatten blant republikanske kandidater holdes, og akkurat nå er det usikkert om Pence i det hele tatt vil kvalifisere seg til den. Til det kreves at man er over en viss terskel på målingene og har over 40.000 individuelle pengegivere, og det er på det siste kriteriet Pence fortsatt ikke er i mål. Pence og hans team mener imidlertid at de vil komme så langt tidsnok til at han får være med i debatten. Så langt har kun seks kandidater nådd tersklene.

Trump kritiserte Pence på sitt sosiale medium Truth Social onsdag: «Jeg syns synd på Mike Pence, som ikke tiltrekker seg noen folkemengder, entusiasme eller lojalitet fra folk som bør elske ham fordi han var en del av Trump-administrasjonen».

De to har ikke snakket sammen siden sommeren 2021, ifølge en rådgiver av Pence, skriver The Washington Post. Men Trump har ikke kritisert Pence like hardt som andre kandidater bak lukkede dører, sier kilder til avisen.

Mike Ricci, talsperson for en partigruppe som støtter Pence, sier til The Washington Post at de har fått flere givere etter at tiltalen mot Trump ble klar.

– Fra Pences perspektiv var 6. januar et øyeblikk der Mike Pence viste presidentlederskap, og dette er hva dette handler om, eller bør handle om. Det ville vært mildt sagt interessant å høre hvordan motstanderne hans ville ha håndtert det dersom Donald Trump prøvde å presse dem.

Den siste tiltalen mot Donald Trump

Tirsdag anbefalte en føderal storjury at Donald Trump tiltales for en rekke alvorlige lovbrudd knyttet til forsøket på å omgjøre valgnederlaget i 2020. Dette er hovedinnholdet i tiltalen.

Trump er tiltalt på fire punkter: sammensvergelse for å bedra USA, sammensvergelse for å hindre en offisiell prosess, hindring og forsøk på hindring av en offisiell prosess, sammensvergelse for å hindre noen i å utøve grunnlovsfestede rettigheter.

Ifølge tiltalen utnyttet Trump og hans hjelpere kaoset rundt stormingen av Kongressen 6. januar 2021 til å komme med usanne påstander om valgfusk og forsøke å få Kongressen til å utsette godkjenningen av valgresultatet.

Ifølge tiltalen var mange av demonstrantene villedet av Trump til å tro at visepresident Mike Pence kunne sette valgresultatet til side. De stormet Kongressen fordi Trump villedet dem til å tro at Pence ikke ville gjøre dette, står det i tiltalen.

Storjuryen mener Trump løy bevisst da han i tiden etter valget i november 2020 kom med gjentatte påstander om omfattende valgfusk. Han la aldri fram dokumentasjon for påstandene og visste godt at han hadde tapt, ifølge tiltalen.

Tiltalepunktene om å hindre en offisiell prosess har en strafferamme på 20 års fengsel. Punktet om å hindre noen i å utøve rettighetene sine kan gi ti års fengsel.

NTB. Kilder: CNN , Ritzau

