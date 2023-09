Oslo kommune håver inn 1,9 milliarder kroner på eiendomsskatt i 2023.

Skatten er heftig diskutert i opptakten til årets lokalvalg i hovedstaden. Høyre går til valg på fjerne hele eiendomsskatten, venstresida vil beholde den.

Byrådet har i åtte år bestått av partier på venstresida. Eiendomsskatten har vært gjennomført i hele denne perioden.

Einar Wilhelmsen (MDG), byråd for finans i Oslo kommune, sier at eiendomsskatten er en av få muligheter kommunen har til å øke inntektene for å styrke tjenestetilbudet til innbyggerne.

– De store velferdsløftene byrådet har gjennomført siden 2015, hadde ikke vært mulig uten eiendomsskatten. Dersom den fjernes, må kommunen kutte i tjenestene, sier han.

Dette har byrådet brukt inntektene fra eiendomsskatten til de siste åtte årene, ifølge Wilhelmsen:

• 2500 ekstra årsverk i hjemmetjenesten

• 1200 nye lærere

• Gratis aktivitetsskole for andre- og tredjeklassinger

• Bygging av nye barnehageplasser

• 1,5 millioner flere avganger i kollektivtrafikken

• Reduserte billettpriser på buss, tog, T-bane og trikk

– Vi trenger mer velferd de neste årene, ikke mindre. Framover mot 2040 blir det flere eldre over 80 år i Oslo, og det kommer til å kreve flere kompetente hender i eldreomsorgen, sier Wilhelmsen.

Høyre mener lista lyver

Oslo Høyre, som går til valg på å avskaffe eiendomsskatt på bolig, er ikke videre imponert. Det eneste byrådet får kudos for er gratis aktivitetsskole, selv om det strengt tatt dreier seg om gratis halvdagsplass.

– Det er oppsiktsvekkende at Oslos finansbyråd mener at eiendomsskatten er nødvendig for å finansiere bygging av barnehager og driften av kollektivtrafikken, i tillegg til at den finansierer lønningen til 3700 ansatte i skolen og hjemmetjenesten, sier Per Trygve Hoff, finanspolitisk talsperson for Oslo Høyre, til FriFagbevegelse.

– Det må være grenser for hvor mange ganger byrådet kan bruke de samme pengene, påpeker han.

Oslo Høyre anslår at halvparten av de 1200 nye lærerne på skrytelista er finansiert av staten og ikke av eiendomsskatten.

Dyreste boliger

Oslo-byråd Wilhelmsen hevder at eiendomsskatten i hovedstaden er «svært moderat» – selv om storbyene er blant kommunene som sender ut de største regningene for eiendomsskatt.

Årsaken er at summene fra eiendomsskatten er basert på boligens verdi. De dyreste boligene ligger også i de største byene. Samtidig har Oslo også det høyeste bunnfradraget.

4 millioner kroner per boenhet på boligen betyr derfor følgende: Dersom boligen du bor i er verdt mindre enn 5,75 millioner kroner, betaler du ikke eiendomsskatt.

– Denne modellen har gitt oss handlingsrom, sier Wilhelmsen.

Han minner om at skoleelever ikke lenger må gå alene hjem etter skoletid samtidig som klassekameratene deltar i fritidsaktiviteter, leksehjelp og idrett gjennom aktivitetsskolen.

Det er fordi gratis halvdagsplass på Aktivitetsskolen (Aks) har vært en av det rødgrønne byrådets store satsinger. Fra skolestart i år gjelder ordningen for alle elever fra første til fjerde klasse i hele Oslo.

Kan håve inn mer

Satsene for eiendomsskatt i Oslo kan bli hevet igjen dersom venstresida og dagens Oslo-byråd vinner valget og beholder makten.

Det betyr at inntektene fra eiendomsskatten kan øke ytterligere.

Rødt og SV samarbeider med Ap i Oslo, og begge partiene ønsker å øke eiendomsskatten fra dagens 3 promille i hovedstaden til det som er et maksimalt tak på 4 promille.

– Vi vil beholde en moderat innretning på eiendomsskatten, hevder Oslo-byråd Einar Wilhelmsen.

– Det gjør vi for å kunne tilby gode velferdstjenester til Oslos innbyggere også i framtida – ved siden av å bidra til å redusere forskjeller og kutte utslipp, legger MDG-byrådet til.

