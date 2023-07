Giftinformasjonen advarer mot lystgass-misbruk på festival

– Fram til 2021 hadde vi under ti henvendelser om lystgass i året. I fjor hadde vi 51, og så langt i år har vi hatt 31 henvendelser. Og det kan godt hende at enda flere bør ringe oss. Jeg har en følelse av at flere og flere bruker det som rusmiddel, sier avdelingsleder Mari Tosterud i Giftinformasjonen til NTB.

I Norge er lystgass lett tilgjengelig, forholdsvis billig, selges lovlig uten aldersgrense og er enkelt å bruke.

– Den akutte ruseffekten er eufori, at angst forsvinner og livet er bra. Men noen ganger påvirkes hjernen av disse stoffene, og man kan få litt dårlig med oksygen, bli sløvere og bli bevisstløs, sier Tosterud.

Festivalrus

Langvarig misbruk kan imidlertid føre til alvorlige nerveskader. Pasienter med lammelser, epileptiske krampeanfall, smerter og plager med sensorikk har fått behandling på Ullevål sykehus, sa overlege My Vuong Hermansen til NTB tidligere i år.

I mai og juni har lystgass-henvendelser til Giftinformasjonen gått opp.

– Det er en festivalrus også. Nå er ikke jeg den som flyr mest på festivaler, men ifølge ryktebørsen sies det at lystgasspatroner ligger igjen etter festivaler, sier Tosterud.

Hun ber foreldre være på vakt og følge med på om ungdommene har lystgasspatroner.

Kullos-fare i campingvogn

Bruker man campingvogn på festival, er det viktig å være på vakt mot kullosforgiftning, som kan være dødelig.

Kullos oppstår ved ufullstendig forbrenning av flammer. Hvis oksygentilførselen på gassbrenneren soter igjen, eller hvis man setter en kald kjele på flammen, kan kullosproduksjonen øke.

– Når man puster inn kullos, så hoper det seg opp i blodet, sier Tosterud.

Ved forgiftning blir ikke oksygen tatt opp i blodet. Symptomene er at man blir sløv og trøtt, men kullos verken lukter, smaker, har farge eller virker irriterende

– Det er veldig viktig med god lufttilførsel og at man ikke legger seg til å sove hvis man merker at man er trøtt. Noen ganger kan må få hodepine, bli kvalm og kaste opp og merke at man ikke er i form, sier hun.

Også aggregater som står i kjelleren, kan være skummelt.

– Hvis det ikke er god isolasjon i kjelleren, kommer kullosen seg opp, sier Tosterud.

