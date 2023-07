På vei til fengselet var tonen god. Men så fikk mannen vite at medfangen var pedofil

BERGEN (Dagsavisen): Like før jul i fjor var den 30-årige mannen og en annen straffedømt mann på vei til fengsel. Underveis fikk de to kontakt og hadde en god samtale, går det fram av en fersk dom i Hordaland tingrett.

Men fremme i fengselet fikk 30-åringen høre påstander om at den andre mannen var pedofil. Det fikk 30-åringen til å tenne på alle plugger, for ingenting om den andre mannen angivelig var pedofil hadde kommet fram i samtalen de hadde på vei til fengselet.

– Tok hensyn til brillene

Som lyn fra klar himmel gikk han til angrep på den intetanende medfangen i luftegården. Etter å ha slått ham i bakken, fortsatte han å slå ham i hodet. Overfallet ble stoppet av fengselsbetjenter som kom løpende til.

Under rettssaken forrige uke gjorde 30-åringen et poeng av at han tok hensyn til at mannen hadde briller, og derfor bare slo ham i bakhodet så han ikke skulle få skader i ansiktet.

Det var ikke behov for legehjelp etter angrepet. For den skamslåtte mannen var det imidlertid ikke smertene som var verst, men den skremmende opplevelsen av å bli overfalt ut av det blå.

«Dette vektlegges i straffeskjerpende retning. Det legges også vekt på at volden skjedde mens NN (medfangen, journ.anm.) lå på bakken og ble først avbrutt da fengselsbetjentene kom.» skriver tingretten.

Nettsvindel

Bare noen uker etter voldsepisoden ble 30-åringen også dømt til tre år og ni måneders fengsel i en narkosak. Samtidig hadde han flere andre straffbare forhold på samvittigheten.

Tre personer var blitt lurt til å kjøpe en MacBook som 30-åringen hadde annonsert på nettet. Hver for seg hadde de betalt flere titalls tusen for datamaskinen, som de aldri mottok. Bedrageriene var også en del av rettssaken forrige uke, der 30-åringen tilsto uforbeholdent.

Tingretten dømte ham til femti dagers fengsel, i tillegg til å betale tilbake totalt 58.000 kroner til svindelofrene.

