Mandy Moore fikk utbetalt lønn verdt mindre enn en krone

Den Emmy-nominerte skuespilleren Mandy Moore tok tirsdag til gatene for å delta i Sag-Aftra-streiken mot underholdningsgigantene som produserer film og TV. I et intervju med The Hollywood Reporter forteller hun at hun en gang fikk utbetalt en lønn på en verdi av én penny, tilsvarende mindre enn en krone, for seriesuksessen «This is Us».

Strømmetjenestene overtar stadig større deler av publikum og omsetning, og både forfatterne og skuespillerne krever økt lønn for å holde tritt med prisveksten – og garantier for at deres fremtidige levebrød ikke erstattes av kunstig intelligens.

I tolv uker har manusforfattere i Hollywood, og siden fredag forrige uke også skuespillere, streiket. Fredag gikk om lag 65.000 skuespillere ut i streik, og hundrevis deltok i en marsj i Los Angeles. Dette er den første store streiken i sitt slag siden 1960-tallet.

Bitte små verdier

Mandy Moore, kjent for filmer som «A Walk To Remember», spilte hovedrollen i seks sesonger av Disney-serien «This Is Us» som gikk fra 2016 til 2022. I intervjuet med The Hollywood Reporter sier hun at hun har mottatt fakturaer verdt noe mellom én penny til 81 cent i retur for den populære TV-seriens strømmeavtale med Hulu.

– Det er et enormt problem, sier hun i intervjuet.

Hun sier hun ble utbetalt bitte små lønninger for streamingreprisene av This Is Us.

– Jeg snakket med manageren min som sa at han har mottatt en faktura verdt en krone, sier hun.

Skuespiller Mandy Moore under Hollywood-streiken.

– Modellen har endret seg

Moore tok del i marsjen sammen med skuespillerkollega Katie Lowes, kjent for TV-serien «Scandal».

– Vi er i utrolig heldige posisjoner som fungerende skuespillere etter å ha deltatt i serier som fant enorm suksess på en eller annen måte. Men mange skuespillere i vår posisjon, i mange år før oss, var i stand til å leve av inntekter fra repriser av serier – eller i det minste betale regningene sine, sier Lowes.

Også Lowes er klar i sin tale mot strømmetjeneste. Hun mener mange skuespillere i bransjen som ikke kan leve av det de tjener, og reagerer derfor sterkt på at skuespillerne ikke får mer igjen for at en serie strømmes – over lang tid.

– Hvis du er så heldig at du har gjort mer enn 120 episoder av en vellykket serie for 10, 15 eller 20 år siden, ville reprisene være nok til å kunne gi deg inntekter i flere år. Men det er ikke en realitet lenger. Hele modellen har endret seg.

Flere uttrykker støtte

Flere skuespillere har uttrykt støtte til streiken, blant dem Matt Damon og Emily Bunt, som begge er aktuelle med Christopher Nolans nye film «Oppenheimer».

– Vi kommer til å gå ut sammen, som et samlet ensemble. Vi blir nødt til det. Vi får se hva som skjer, sa Emily Bunt torsdag forrige uke under filmens London-premiere.

Filmpremieren ble fremskyndet med en time slik at skuespillerne kunne gå på den røde løperen før resultatet av avstemningen i Sag-Aftra var klart.

– Det er penger som tjenes, og det må fordeles på en måte som gjør at det tar vare på folk i randsonen, sa Matt Damon.

