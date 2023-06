Lubna Jaffery er ny kulturminister: – Et ganske enkelt valg

– Et spennende og egentlig et ganske enkelt valg.

Sånn presenterte statsminister Jonas Gahr Støre Lubna Jaffery på sin pressekonferanse om ny kulturminister i dag.

– Jeg kjenner deg som en kunnskapsrik, klok, og jeg vil kalle det, sprudlende politiker. Så får vi se med toleranse på at du er en ivrig Brann-supporter, fleipet statsministeren.

Han fortalte at Jafferys første oppdrag som statsråd blir å delta i en mottakelse før Pride-markeringen. Han la til at Jaffery nå har sagt fra seg sine verv i kultursektoren.

På pressekonferansen ble statsministeren spurt om hvilket arbeid som er gjort knyttet til habilitet.

– Jeg har stilt de grunnleggende spørsmålene. Så har hun vært i grundige samtaler på statsministerens kontor. Jeg opplever at dette er noe Lubna har et bevisst forhold til, sier Gahr Støre.

Ut på slottsplassen

Noen minutter over klokka elleve i dag spaserte Lubna Jaffery ut av slottet sammen med Jonas Gahr Støre. Dermed er hun ny kultur- og likestillingsminister.

Etter at Anette Trettebergstuen varslet sin avgang i forrige uke er Jaffery blant navnene som har blitt trukket fram som mulige arvtakere. De siste dagene har alle de største mediene meldt at Jaffery får jobben, så det var ingen overraskelse at det var nettopp hun som nå møter pressen foran slottet.

43-åringen fra Bergen har en lang politisk CV å vise til. Hun satt som arbeids- og sosialbyråd i Bergen fra 2019 til 2021. Hun har også vært statssekretær i Kulturdepartementet og politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Jaffery har også bakgrunn fra flere verv innen kultursektoren. Blant annet har hun sittet i styret til Festspillene i Bergen og i Litteraturhuset i Bergen. Hun er vokst opp på Flaktveit i Åsane i Bergen.

Med seg på laget får hun Even Aleksander Hagen som ny statssekretær og Mari Hansen Ingleson som politisk rådgiver.

---

Lubna Boby Jaffery

Arbeiderpartipolitiker, 43 år gammel, oppvokst i Bergen med foreldre fra Pakistan.

Har sittet i bystyret i Bergen i to perioder. Der har hun også vært byråd for arbeid, sosial og bolig, samt en periode fungerende byrådsleder.

Tidligere politisk rådgiver for statsrådene Bjarne Håkon Hanssen og Dag Terje Andersen, samt statssekretær for Anniken Huitfeldt.

Har også jobbet i Sintef, Spekter og Geelmuyden Kiese.

---

[ Anette Trettebergstuen: – Jeg er lei meg og skammer meg ]