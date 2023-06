Kulturminister Anette Trettebergstuen trekker seg

En gråtkvalt Trettebergstuen meddelte på en pressekonferanse fredag formiddag at hun går av som statsråd. Hun hadde da redegjort for utnevnelsene av Bård Nylund, Renate Larsen og forslaget om Tina Stiegler, skriver NTB.

– Jeg har gjort feil, sier hun under en pressekonferanse.

Dette er Thomas Breen, som ble oppnevnt til styremedlem i Norsk Tipping i april 2022, og Sylvia Brustad, som i april i år ble oppnevnt til styreleder i Norsk Tipping.

Til Nettavisen har departementet oppgitt at utnevnelsen av de to ikke utløste krav om noen habilitetsvurdering for Trettebergstuen. Hun skal ikke ha noen nær personlig relasjon med Breen eller Brustad. Opplysningene om styreutnevnelsen kommer etter at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) tirsdag opplyste om, og tok selvkritikk på, at hun hadde gitt et styreverv til sin gode venn, lagdommer Frode Elgesem.

– Jeg har verdens beste jobb nå i to år. Jeg er flau og lei meg for å ha satt meg selv i denne situasjonene. Det riktige er å gå av.

– Det er en serie av feil jeg har gjort bevisst og ubevisst. Derfor tar jeg konsekvensene. Dette er ikke spesielt tillitsskapende og jeg lei meg for at dette går ut over regjeringen.

---

Fakta om Anette Trettebergstuen (42)

Født i mai 1981

Studerte statsvitenskap og offentlig styring ved Universitetet i Oslo

Har representert Hedmark på Stortinget siden 2005. Nestleder i familie- og kulturkomiteen 2015–2021

Ble utnevnt til statsråd i Ap-Sp-regjeringen i oktober 2021. Gikk av 23. juni 2023.

Medlem av Hamar kommunestyre fra 1999 til 2007. Leder Hedmark Europeisk Ungdom 1998–2000. Medlem Europeisk Ungdoms sentralstyre 2000–2001. Politisk nestleder Europeisk Ungdom 2001–2002. Leder Hedmark AUF 2002–2004. Politisk rådgiver Arbeiderpartiets stortingsgruppe 2003–2005. Styremedlem i Arbeiderpartiets homonettverk 2005–2006. Medlem DNAs sentralstyre fra 2009.

Kåret til «Norges mektigste lesbiske kvinne» i både 2009 og 2010

Mottok i 2018 Sørlandets litteraturpris for boka «Homo» sammen med Bård Nylund

Kilder: Stortinget, Wikipedia

---