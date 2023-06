Sjefen frykter flyplassen må stenge hvis Sunniva får permisjon

– Jeg er helt oppgitt over hele greia, og begrunnelsen som arbeidsgiver kommer med, holder bare ikke, mener vekter ved Tromsø lufthavn, Sunniva Westerli.

Avarn Security Aviation mottok søknaden fra Sunniva og kollega Rosita Jonathans om permisjon til LOs sommerpatrulje to måneder på forhånd.

– Det tok fire uker fra vi søkte til vi fikk avslag, selv om vi etterlyste et svar minst én gang i uka, forteller Sunniva.

Vil hjelpe unge

LOs sommerpatrulje er snart i gang. Tillitsvalgte og medlemmer i LO-forbundene reiser på uanmeldte besøk til bedrifter i de første sommerukene.

Hensikten er å informere ungdommer om plikter og rettigheter i arbeidslivet. Og å tilby råd og hjelp til de som ikke har det greit på jobb.

Det skjer uten vekterne Sunniva Westerli og Rosita Jonathans ved Tromsø lufthavn. De to tillitsvalgte får nemlig ikke permisjon av arbeidsgiveren sin.

Vekterbedriften Avarn Security Aviation gir de to medlemmene i Arbeidsmandsforbundet tommelen ned til å passe på unges rettigheter i arbeidslivet.

– Det er en skikkelig kjip følelse, sier Sunniva Westerli, klubbleder ved lufthavna og regionstillitsvalgt i Troms og Finnmark, til FriFagbevegelse.

Dette sier arbeidsgiver

For Karl Thomas Husby, operativ leder ved lufthavna for Avarn Security Aviation, er bemanningssituasjonen kritisk. Det er hovedårsaken til at verken Sunniva eller Rosita får innvilget sine permisjonssøknader om å delta i LOs sommerpatrulje i Troms og Finnmark i år.

Ifølge ham er det «en tvingende grunn» å opprettholde bemanningen på et tilfredsstillende nivå.

– Det er ikke noe alternativ å stenge deler av flyplassen, sier Husby.

– Har vi ikke nok folk til å bemanne flere løp i sikkerhetskontrollen, blir det store forsinkelser for flyselskapene. Det innebærer i verste fall økonomiske tap og bøter til Avinor, forklarer han.

Dessuten er situasjonen ved Tromsø lufthavn ekstraordinær, ifølge Husby. Vekterne drifter for tiden to sikkerhetskontroller fordi det bygges en ny terminal. Det jobber i dag cirka 80 vektere ved flyplassen.

Asfaltarbeid og overvåking av ambulanser på vei inn og ut av flyplassen krever også ekstra personell.

– I tillegg til alle ekstraoppdragene vi har for tiden, blir vi ekstra sårbare når det er mye ferieavvikling i juli. Skal flyene gå, må vi også ha en bra nok bemanning, sier Husby til FriFagbevegelse.

Arbeidslivets grunnlov ikke nok

Det hjelper ikke at Sunniva og Rosita Jonathans har søkt om permisjon for flere måneder siden. Å referere til hovedavtalen mellom LO og NHO og hva de har krav på der, har heller ikke vært tilstrekkelig grunn for arbeidsgiveren.

Hovedavtalen blir ofte kalt arbeidslivets grunnlov. Om tjenestefri for tillitsvalgte står det følgende:

«Tillitsvalgte på bedriften skal ikke nektes tjenestefri uten tvingende grunn når de innkalles til møter og forhandlinger av sin organisasjon, skal delta i fagkurs, faglig opplysningsvirksomhet, i faglige delegasjoner, eller nyttes som foreleser/kursleder i organisasjonens faglige kurs for tillitsvalgte.»

Forespørsler om tjeneste skal også rettes til bedriften så tidlig som mulig. Det har Sunniva og Rosita gjort.

Begge tolker det å delta i sommerpatruljen som «faglig opplysningsvirksomhet».

– Å si nei til oss er skikkelig dumt og i strid med det som står i hovedavtalen om tjenestefri, mener Westerli, som er leder for rundt 50 fagorganiserte vektere ved Tromsø lufthavn.

«Driftskritisk personell»

Å forhandle med arbeidsgiver var neste steg. Sunniva og Rosita reduserte antall permisjonssøknader fra to til én uten at det hjalp. Det var også nytteløst å søke om kun to permisjonsdager mens sommerpatruljen skal oppholde seg i Tromsø – byen de både bor og jobber i.

Ved siden av ikke å legge vekt på hovedavtalen, oppga Avarn Security Aviation at Sunniva og Rosita tilhører kategorien «driftskritisk personell» som grunn til å nekte begge permisjon.

Sunniva synes ikke det siste argumentet henger på grep. Tromsø lufthavn har mange ansatte, og da bør arbeidsgiver ha rom for å avse to av dem i 14 dager, mener hun.

– Det er frustrerende ikke å bli møtt med forståelse for den viktige jobben vi gjør for unge i arbeidslivet, sier den lokale klubblederen.

Rosita og Sunniva er to de eneste fra Arbeidsmandsforbundet i LOs sommerpatrulje i Troms og Finnmark. Nå får de ikke vært med.

Skaper dårlig stemning

– Jeg brenner for å drive opplysningsvirksomhet og reise rundt for å se etter at andre arbeidsgivere har forholdene i orden, sier hun.

De to medlemmene i Arbeidsmandsforbundet synes det er blitt mer og mer vrient for tillitsvalgte å få permisjon for å delta på aktiviteter i fagbevegelsen.

Ifølge Sunniva forlanger Avarn Security Aviation skriftlig bevis fra de tillitsvalgte som dokumentasjon på at de holder ord og faktisk delta på det de har sagt. Det kan for eksempel være en signert bekreftelse fra kursleder hvis de har søkt på et kurs som tillitsvalgt.

– Det gjør noe med humøret at arbeidsgiver ikke stoler på oss. Å få permisjon til kursvirksomhet har vært et problem siden februar i år, forklarer klubblederen.

Støtter sommerpatruljen

Husby synes ikke det er urimelig å be om skriftlig dokumentasjon for å delta på aktiviteter i fagbevegelsen.

– Vi har tidligere erfart at noen søker om permisjon, men gjør andre ting som å dra på hytta i stedet. Vi ønsker å forsikre oss om at det ikke gjentar seg, forklarer han.

Husby var selv fagorganisert før han fikk sin nåværende jobb og støtter fullt ut det arbeidet sommerpatruljen gjør.

– Da forholdene var litt roligere enn de er nå, var det to av de fagorganiserte ved lufthavna som i fjor var med sommerpatruljen på jobb, sier han.

Utelukker ikke to dager

Så lenge selskapet har muligheten, og det er rom for å sette inn andre til å gjøre jobben, vil Avarn Security Aviation i tida framover gi både Sunniva og Rosita permisjon til fagforeningsarbeid.

– De to dagene det er søkt om å få permisjon mens sommerpatruljen er i Tromsø, skal vi se nærmere på. Vi må bare få laget en plan for den perioden først, forklarer Husby.

Å erstatte Sunniva og Rosita med vikarer er heller ingen enkel sak, ifølge Husby. Det går flere måneder fra det første intervjuet til en vekter kan bemanne en sikkerhetskontroll.

LOs juridiske avdeling vil ikke uttale seg om Avarn Security Aviation bryter hovedavtalen mellom LO og NHO om tjenestefri for tillitsvalgte.

Hovedregelen er at advokatene kun kommenterer saker som avdelingen mottar og behandler, ifølge leder Atle Sønsteli Johansen.

