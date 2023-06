Den 19. juni 1865 er datoen folk i Texas fikk beskjed om at slaveriet hadde blitt opphevet. Da hadde det gått over to år siden USAs daværende president Abraham Lincoln erklærte slaveriet for over, men siden borgerkrigen fortsatt herjet, var det mange slaveeiere som fortsatte sin virksomhet uavhengig av presidentens ordre. Det skriver The New York Times.

19. juni 1865 ankom generalmajor Gordon Granger Galveston i Texas og kunngjorde slutten både på borgerkrigen og slaveriet. Og allerede året etter ble dagen feiret i Texas.

Medlemmer av bystyret i Galveston avduker et nytt skilt som skal settes opp på motorveien for å markere at øya er fødestedet for Juneteenth. (Elizabeth Conley/AP)

– Amerikansk arvesynd

Dagen har blitt feiret siden slutten av 1800-tallet, men det var ikke før i 2021 president Biden undertegnet en lov som gjorde Juneteenth til en føderal høytidsdag

Dette gjorde han etter at etter protestene som fulgte etter politidrapene på blant annet George Floyd og Breonna Taylor.

– Juneteenth markerer både en lang, hard natt med slaveri og undertrykkelse, og et løfte om en lysere morgen. Etter min mening er dette en dag med stor tyngde og kraft. En dag der vi minnes denne moralske skampletten, den forferdelige prisen som slaveriet kostet og fortsatt koster landet vårt. Det jeg lenge har kalt Amerikas arvesynd. Samtidig minnes jeg også den ekstraordinære evnen til helbredelse og håp. Og til å komme ut av de smertefulle øyeblikkene og en bitter, bitter versjon av oss selv, sa Biden i 2021.

De siste årene har flere og flere i USA begynt å markere dagen.

