Finn Norges magi med uforglemmelige reiseopplevelser

Enten man er ute etter en ekstremsportopplevelse eller foretrekker å sitte med en deilig kopp te i hånden langs en bryggekant, venter de mange magiske øyeblikkene på å bli oppdaget. En ting er sikkert, magien er å finne flere steder blant Norges langstrakte landskap.

Historievandring i Norges byer

Norges rike historie er godt bevart gjennom kirker, museer og fredete bygninger fra ulike tidsepoker. I Oslo kan man blant annet oppleve Thor Heyerdahls berømte Kon Tiki-ferd på Kon Tiki Museet, eller se noen av de eldste og best bevarte vikingskipene på Vikingskipshuset. Mens man i Trondheim blir tatt med tilbake i tid med en vandring gjennom Nidarosdomen og Erkebispegården for å se på riksregaliene. I Bergen kan man både ta og kjenne på mange års tradisjon og håndverk blant den berømte trehusbebyggelsen langs bryggekanten.

Blant Norges mest besøkte og minneverdige byer, finnes også de beste overnattingsmulighetene, og som kan oppfylle behovet for å føle seg hjemme mens man er på tur. Gjennom å leie en privat bolig, får man muligheten til å selv bestemme sin egen rytme på døgnet og oppnå fullstendig privatliv. Det finnes utallige muligheter for leie av private boliger i Norges storbyer, enten man foretrekker en sentral leilighet eller et hus med god plass, blant annet gjennom Rentola.

Ved å leie en leilighet eller et hus, kan hele familien være med på tur og bo under et og samme tak, samtidig som man får muligheten til å puste ut i hjemlige omgivelser etter en lang dag med byvandring og kulturelle inntrykk. I tillegg kan det være godt med en kveld på sofaen innimellom alle planene man ofte legger for å få med seg mest mulig av byens tilbud.

Fisking og midnattssol

Ingenting er som å oppleve Nord-Norge om sommeren. Man kan forsåvidt oppleve det energiskapende sollyset døgnet rundt i hele Norge gjennom sommermånedene, men å ha strålende solskinn døgnet rundt er en opplevelse i seg selv. Dette kan kun oppleves nord for den arktiske sirkelen og vil si at solens laveste punkt er såpass høyt at solen aldri forsvinner bak horisonten. I tillegg er det annet lokkemiddel som tiltrekker seg turister til Norges nordligere deler om sommeren, som kan oppleves under midnattssolens solskinn.

Mange tar seg turen til Nord-Norge for å oppleve den rå naturen gjennom torskefisket. Her kan man oppleve å fange storfisk på mellom 15 og 30 kilo med en guidet båttur ut på fjorden. For å gjøre fiskeopplevelsen komplett, kan man overnatte i en rorbu langs vannkanten. Disse er en del av den lange tradisjonen for torskefisket i Nord-Norge, og da spesielt i Lofoten.

Cruise-skip gjennom de berømte fjordene

Ingenting trekker mer turister til Norge enn de dype og flotte fjordene som strekker seg innover landet, langs den norske kysten. Hver sommer legger cruiseskipene til blant annet i Geirangerfjorden og Nærøyfjorden, som er på Unesco’s verdensarvliste, for å la turistene oppleve de spektakulære synene som møter dem. Blant det vestnorske fjordlandskapet finnes noen av de flotteste fjordene i hele verden.

For den naturglade reiseren er en tur til en eller flere av de mange fjordene, noe man må oppleve i løpet av livet. Gjennom cruiseskipet får man seilt gjennom de unikt utformede smale og dype fjordene med høye fjell som strekker seg opp langs sidene. På denne måten får man virkelig oppleve den norske naturen på nært hold og på sitt aller beste. Samtidig kan man sove godt om natten mens man er omringet av noe av det beste Norge har å by på. Mange steder kan man i tillegg smake på lokale matretter og se tradisjonelle trebygg.

Jakten på nordlyset

Det veldig berømte og unike nordlyset har en sikker plass på en liste som denne. Ingenting er mer magisk enn å se naturen utfolde seg i fargerik dans over nattehimmelen. En sjelden gang i ny og ne, kan man oppleve nordlyset fra sørlige deler av Norge. Men de aller vakreste opplevelsene finnes fra den kaldere halvdelen av landet gjennom vinterhalvåret. Magien og mystikken rundt nordlyset har ført til mange spennende historier omkring religion og myter.

I Nord-Norge kan man oppleve nordlyset på nært hold med en nordlyssafari. En tur som denne med en lokalkjent guide, byr på minnerike opplevelser. Det finnes mange ulike tilbud, blant annet gjennom minibuss, på snøscooter, med båt utover en av de mange fjordene, med hundeslede eller til fots, alt avhengig av hvor i landet man befinner seg. For å virkelig få mest ut av opplevelsen, kan man også overnatte i en lavvo under det dansende nordlyset.

Se Norges landskap med den beste utsikten

Som det kommer frem fra punktene over, ligger det meste av Norges magi i de naturlige, rå og vakre opplevelsene som den norske naturen byr på. For mange som er glade i en god fottur vil derfor de mest minneverdige opplevelsene komme gjennom fotturer til en av de mange fjelltoppene. Her kan man oppleve Norges flotteste utsikt, enten man bestiger et fjell langs kysten eller innlandet.

Fra blant annet Gaustatoppen, får man muligheten til å se omlag en sjettedel av Norge på en vakker solskinnsdag. Eller bestige Norges høyeste fjell Galdhøpiggen. Med en høyde på 2469 meter over havet, byr det på en utsikt som det er verdt å få med seg. I tillegg er mange av fjellene i seg selv vakre naturlige kreasjoner som har blitt formet av naturen. Dette er blant annet kjente topper som Preikestolen, Trolltunga og Kjeragbolten. Blant de mange fjelltoppene i Norge, finnes det flere overnattingsmuligheter på hytter og høyfjellshoteller som ofte ligger like i nærheten.

Norges magi venter på nye oppdagelser

Noen av opplevelsene man finner i Norge, vil være øyeblikk hvor man er nødt til å klype seg selv i armen og ta en ekstra titt, ikke bare en eller to ganger, men kanskje til og med tre. Magien i Norge finnes i alle landets deler, fra de dype fjordene på vestlandet til de høye og majestetiske fjellene i nord.

De magiske øyeblikkene kommer i mange ulike former, enten det er når man fredfullt titter opp mot nordlyset på nattehimmelen, finner sin vei gjennom kunst og kultur i byene eller får storfangst på kroken ute på havet i Nord-Norge. Magien og opplevelsene venter i kø på å bli oppdaget og utfoldet. Store som små kan glede seg til mange minnerike opplevelser for hele familien, uansett hvilken preferanse man måtte ha for å skape en uforglemmelig reise.