Han var VIFs beste i dramaet mot Stabæk

MAGNUS SJØENG – 4. Hadde lite å gjøre utenom scoringene. Kunne ikke gjøre mye med de to han måtte hente ut av nettet, men litt passiv i boks på 0-1.

PETTER STRAND – 5. Ganske bra kontroll defensivt på sin side. Jobbet hardt som vanlig. Ett skuddforsøk like til side for mål, et annet himmelhøyt over. Erstattet av Torgeir Børven mot slutten.

HENRIK HEGGHEIM – 4. Ryddet fint opp for Strandberg i en situasjon tidlig i matchen, men burde kanskje ha stanset Bakengas 2-0-scoring – selv om den scoringen trolig burde ha blitt annullert for hands.

STEFAN STRANDBERG – 4. En uoppmerksomhet skapte Stabæk-farlighet tidlig i oppgjøret, men Henrik Heggheim ryddet opp. Burde kanskje ha fått headet unna ballen forut for vertenes 1-0-scoring. Kald og rolig fra straffemerket da han satte inn 1-2 for VIF.

SIMEN JUKLERØD – 3. Passiv på bakerste stolpe på 0-1-målet til Kasper Høgh. Maktet ikke å markere seg offensivt, og trøblet tidvis med Stabæks høyreside.

MAGNUS BECH RIISNÆS – 4. Unggutten jobbet og slet, men klarte ikke å vise seg fram som i de siste kampene. Anonym. Erstattet av Fredrik Oldrup Jensen i pausen.

ODIN THIAGO HOLM – 4. Hadde funnet formen i de siste seriekampene i ankerrollen, men slet med å prege matchen mot bæringene. Relativt anonym.

HENRIK BJØRDAL – 5. Kanskje Vålerengas beste. Skjøt i stolpen før hvilen, og var involvert da VIF fikk straffe mot slutten. Jobbet og slet på midten som han pleier.

DANIEL HÅKANS – 3. Forårsaket frisparket på 0-1. Fikk omtrent ingenting til offensivt. Erstattet av Jacob Dicko Eng i pausen.

SEEDY JATTA – 4. Fikk ikke til mye, men var likevel et uromoment for bortelaget. Jobbet hardt på topp. Ble stygt taklet da Stabæk ble redusert til ti mann. Fikk sjansen på hodet på tampen, men forsøket gikk rett på Isak Pettersson i vertenes bur.

MOHAMED OFKIR – 4. Prøvde mye i 1. omgang, og fikk nesten en scoring på skudd via et Stabæk-bein. Dabbet av etter hvilen, men fikk en stor mulighet fra skrått, kort hold på tampen som han mislyktes med.

FREDRIK OLDRUP JENSEN – 4. Kom inn for Riisnæs i pausen, men som Holm klarte han ikke å ta skikkelig tak på midten.

JACOB DICKO ENG – 3. Kom inn for Håkans i pausen, men uten å markere seg.

Torgeir Børven spilte for lite til å bli vurdert.

Kampfakta

Fotball, Eliteserien menn

Stabæk – Vålerenga 2-1 (2-0)

Nadderud

Mål: 1-0 Kasper Høgh (8), 2-0 Mushaga Bakenga (34), 2-1 Stefan Strandberg (84, str.)

Gult kort: Isak Pettersson, Stabæk

Rødt kort: Fredrik Krogstad og Tobias Pachonik, Stabæk

Dommer: Rohit Saggi, Drafn

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Petter Strand (Torgeir Børven fra 84.), Stefan Strandberg, Henrik Heggheim, Petter Strand – Magnus Bech Riisnæs (Fredrik Oldrup Jensen fra 46.), Odin Thiago Holm, Henrik Bjørdal – Daniel Håkans (Jacob Dicko Eng fra 46.), Seedy Jatta, Mohamed Ofkir

