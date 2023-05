Ingen bloddiamanter: Kate valgte symbolske blomster

Når det gjelder selve antrekket hadde prinsessen, ikke oppsiktsvekkende, valgt britisk design - en hvit kjole fra Sarah Burtons Alexander McQueen. Over kjolen var hun iført en dypblå Royal Victorian Order-kappe. Prinsessen ble i følge Hello! Magazine gjort til Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order (GCVO) av den avdøde dronningen i 2019, så har nå rett til å bære Grand Cross Mantles of the Royal Victorian Order.

Kappen hun hadde på seg over kjolen er laget av mørkeblå silkesatin. Den gulvlange kappen er kantet med skarlagenrød og foret med hvit silketaft, med et håndbrodert merke og hette festet til høyre skulder. Men, det er særlig hodeplagget som har vakt oppmerksomhet: en vakker blomstertiara i sølv og krystall.

I følge Mail Online er prinsessen av Wales den mest populære av den britiskre kongefamilien. Og det har vært mye debatt om hvorvidt hun ville velge et storslått arkivsmykke med juveler av komplisert opprinnelse til kroningen, noe som ville virket tonedøvt gitt Storbritannias pågående levekostnadskrise. Isteden falt valgte på den vakre blomsterkransen, som er et visuelt symbol på hennes egen stil fremover, så vel som en ny æra for monarkiet.

Britain Coronation Prinsessen av Wales er kongehusets mest populære person, i følge britisk presse. (Unknown/AP)

Matchet mamma

Prinsesse Charlotte bar en matchende sølv- og krystallblomsterkrone av Jess Collet og Alexander McQueen da hun deltok på den historiske seremonien for sin bestefar i Westminster Abbey. Det er ikke første gang unge Charlotte viser en rørende familiehyllest gjennom smykkene sine.

Trosser regnværet for å se kroningen av Charles Londons gater og parker var fulle av folk under kroningen, til tross for sildrende regn hele formiddagen.

Til bestemorens begravelse bar hun en liten hestesko-brosje - et nikk til dronning Elizabeths livslange kjærlighet til hester. Det ser ut til at prinsesse Charlotte allerede har mestret det sartorial symbolikket, hevder britiske Vogue. Åtteåringen hadde på seg en enkel hvit kjole, også av McQueen, med broderier med rose-, tistel-, påskelilje- og kløvermotiver - de fire blomstene i Storbritannia for matche smykket.

Britain Coronation Får ros for hodepynten: prinsesse Kate (Andrew Milligan/AP)

Grønne mannen

Smykkedesignet til mor og datter er også en hommage til et motiv som ble brukt under Charles’ kroning av den grønne mannen - en figur fra britisk folklore som symboliserer vår og gjenfødelse. Han bærer en krone av eik, eføy og hagtorn og de symbolske blomstene.

