Kontroversiell: Karl Lagerfeld hylles i New York

«Karl Lagerfeld: A Line of Beauty» er tema for årets store moteutstilling på Metropolitan Costume Institute i New York som åpner 1. mai. Da feires den tyske moteguruen som døde i 2019 med et tilbakeblikk på hans lange, imponerende karriere. For Lagerfeld var en gigant i motebransjen. Likevel er han et kontroversielt valg for Metropolitan Museum of Arts, som blir møtt med mye kritikk.

November 29, 1973: Lagerfeld flankert av modeller etter å ha mottatt et trofé for sin design. (WILLI BERTRAM/AFP)

Kontroversielt valg

«Denne mannen var faktisk ytterst talentfull, men brukte sin plattform på en så utpreget hatefull måte, mest mot kvinner, gjentatte ganger og fram til de siste årene av sitt liv» skrev nettstedet Buzzfeed da det ble kjent at Lagerfeld var tema for årets Met Gala. I sosiale medier har det flommet med kommentarer fra folk som hevder han ikke burde hedres. For, som erkekonservativ kjeftesmelle var Karl Lagerfeld nærmest uovertruffen. Han slang om seg med fettfobiske, rasistiske og sexistiske utsagn, enten det var mot kvinner, homofile menn som ønsker å adoptere barn, migranter, ofre for seksuelle overgrep, #MeToo-bevegelsen eller mennesker han anså som «stygge og feite» generelt.

1996: Lagerfeld omgitt av supermodellene Claudia Schiffer og Naomi Campbell på catwalken in Paris. (Remy de la Mauviniere/AP)

Han karakteriserte modellen Heidi Klum som «for tung» og, ifølge The Guardian, Adele som «litt for feit». Og i en tid da motebransjen jobber for mer inkludering insisterte han på å bruke sylslanke modeller på catwalken og påsto at «ingen vil vel se tjukke kvinner». Slike utsagn førte til mange opphetede diskusjoner, ikke minst da han som gjestedesigner for Hennes & Mauritz i 2004 ikke ville at klærne hans skulle designes større enn størrelse medium. Når det gjelder #MeToo-bevegelsen forsvarte han overgriperne med: «Hvorfor tok det 20 år for disse stjernene å huske? Hvis du ikke vil ha buksene dine dratt ned, ikke bli modell, gå i kloster!» Slik framsto han, til tross for sin intense jakt på ungdom og skjønnhet, håpløst utgått på dato, noe som også ble påpekt i nekrologen som New York Times trykket da han døde.

[ Når Camilla krones, går hun fra å være utskjelt som den andre kvinnen, til å bli akseptert som dronning. ]

Bohemtid

Ved tegnebrettet var han derimot briljant, og det startet tidlig. Karl Lagerfeld ble født i Tyskland, faren var en velstående forretningsmann fra Hamburg. Familien emigrerte etter hvert til Frankrike, hvor Lagerfeld fullførte en utdannelse i tegning og historie ved Lycée Montaigne.

1954: studenten Karl Lagerfeld presenterer en kreasjon han har designet. (AFP/AFP)

I kultboka «The Beautiful Fall» kan vi følge den unge Lagerfeld og hans erkerival, franske Yves Saint Laurent i årene fram til begge fikk sine gjennombrudd, Karl Lagerfeld noe senere enn vidunderbarnet Yves. I 1955 ble Lagerfeld ansatt som Pierre Balmains assistent, etter å ha vunnet kåpekategorien i en designkonkurranse sponset av Det internasjonale ullsekretariatet. Tre år senere begynte han hos Jean Patou der han var involvert i å designe ti haute couture-kolleksjoner. Etter en kort periode hos Tiziano, et couture-hus i Roma, begynte han å frilanse for det franske motehuset Chloé i 1964. Til å begynne med fikk han bare lage noen få plagg hver sesong, men snart designet han hele kolleksjonen.

Karl Lagerfeld lager skisser for Klaus Steilmann, i 1987. (ROLAND WEIHRAUCH/Ap)

I 1965 innledet han et kort designsamarbeid med Curiel, og deretter begynte samarbeidet med Fendi fram til 1982, da styrelederen i Chanel, Alain Wertheimer, headhuntet han til det tradisjonsrike franske motehuset – en jobb han takket ja til, til tross for advarsler om at Chanel var et døende motehus. Her klarte han kunststykket å omdefinere stilen som motehuset først var blitt berømt for: bouclé-tweed, perler, tofargede sko og sammenkoblede C-er i logoen, og gjøre den relevant igjen med humor, nostalgi og ironi for nye generasjoner.

[ et er veldig vanskelig å lese forslaget som noe annet enn å snikinnføre et totalforbud mot abort ]

Boksamler

Da Karl Lagerfeld døde i 2019 hadde han dominert moteuniverset i over 20 år, en talentfull savant og siste couturier av den gamle skolen. Alt han skapte var gjennomsyret av kulturelle og historiske referanser. Han ble ofte omtalt som en renessansemann – en dyktig tegner, designer og fotograf som snakket 5–6 språk flytende, studerte historie og samlet på bøker. I flere tiår kjøpte han mellom ett og to dusin bøker om dagen, forteller Lagerfelds biograf Alfons Kaiser til Vogue. Designeren hadde sitt eget forlag sammen med Gerhard Steidl, samt en egen bokhandel, 7L.

Kim og Choupette

Moteutstillingene til Metropolitan Museum of Arts feires hvert år med en gedigen kjendisfest, den såkalte The Met-gallaen. Da samles superstjernene på Manhattans Upper East Side for å posere på museets røde løper i sine mest outrerte festantrekk. Festen omtales ifølge Vogue som «motebransjens største kveld», og er en veldedighetsgalla til inntekt for museet. Kleskoden i år ble tidlig kjent: «kle dere på en måte som hedrer Karl Lagerfeld».

Karl Lagerfeld og Choupette. Katten arvet hans formue. (Scanpix)

En av de som startet forberedelsene tidlig med en tur til Paris er Kim Kardashian, som delte noen snaps fra kulissene sammen med Lagerfelds kjendis-katt Choupette, som selv har 153 000 følgere på Instagram. Nå spekuleres det i om Kardashian, som sjokkerte på Met-gallaen i fjor iført Marilyn Monroes kjole, skal ha med seg Choupette på den røde løperen i år. Og kanskje hadde eksentrikeren Lagerfeld selv syntes det var genialt, han var selv glad i å vekke oppsikt. Under kjælenavnet «Keiseren» iscenesatte han seg selv nærmest som en karikatur iført svart og hvitt, alltid med mørke solbriller og sølvfarget hestehale. På catwalken kom han alltid leiende på en ung slektning eller barnet til en bekjent, og han lot seg ofte avbilde med Choupette på armen. Pusekatten reiste også verden rundt med pappa Karl, arvet formuen hans, og da Lagerfeld selv døde i Paris den 19. februar 2019 hadde han skrevet testamente: deler av asken hans skal spares og blandes med Choupettes aske den dagen hun dør.

Karl Lagerfeld, Hudson Kroenig Karl Lagerfeld, leier med seg den unge modellen Hudson Kroenig etter en visning i 2018. (Francois Mori/AP)