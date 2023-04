Meklingen mellom LO/YS og NHO i årets mellomoppgjør fortsetter på overtid – fare for storstreik

Meklingen startet klokka 10 fredag – og fristen for å bli enige var satt til midnatt natt til søndag.

Det ble det ikke, og meklingen fortsetter dermed på overtid, opplyser NHO til NTB

Klokken 23.20 lørdag sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland at det hadde vært en utvikling i meklingen, men at ingenting er løst.

– Det er en vanskelig mekling, sier Ruland da.

Med forhandlinger på overtid, er det fortsatt fare for en storstreik.

Til sammen står oppunder 25.000 medlemmer i LO og YS klare til å legge ned arbeidet fra søndag morgen, hvis partene ikke blir enige om størrelsen på årets lønnsoppgjør. Rammen i frontfaget er normgivende for de andre lønnsoppgjørene som kommer på løpende bånd utover våren.

Anslaget fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at prisene vil stige med 4,9 prosent i år. Det betyr at man regner med at de som får en prosentvis vekst på mer enn dette, får reallønnsvekst.

