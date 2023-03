Regjeringen vil halvere flyprisene i nord. Det synes MDG er helt topp

– Vi må øke prisene der hvor det finnes gode alternativer til fly. Vi jobber faktisk selv med en sak for å få ned prisene. De har blitt så høye at det var på tide å gjøre noe, sier MDG-talsmann Arild Hermstad til Dagsavisen.

Vi ringer han samme dag som finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sto på Gardermoen og stolt proklamerte at det skulle bli billigere å fly.

I hvert fall på de små rutene, såkalte FOT-ruter, hvor staten etter en anbudsrunde deler ut rettighetene til å fly fra små og grisgrendte flyplasser rundt om i det ganske land. Å gjøre klimautslippene høyere ved å sette ned prisene for å kjøre land og strand rundt med flybensin, det skulle man jo tro MDG var klar for å rase mot? Men neida, ikke Hermstad.

Han mener det må bli dyrere mellom Oslo og Bergen og Trondheim, hvor det, ifølge han, er fine og helt greie togtilbud. Men der fly er eneste alternativ må det bli billigere.

Er ikke her kuttene skal tas

– Man skal nå kunne fly fra Sør-Kjosen til Tromsø for under 500 kroner?

Ja, og jeg tipper det blir rift om de billettene. Men hva koster det å ta bussen på disse strekningene, da? For mange er det veldig dyrt å reise med buss i dette landet. Det burde man også gjort noe med, sier Hermstad.

– Å redusere maksprisen kan være et OK virkemiddel. Det er dessverre helt nødvendig, sier han.

Widerøe Et Widerøe-fly på flyplassen i Kirkenes. Flyruta fra Tromsø til Kirkenes skal nå bli FOT-rute. (Terje Pedersen/NTB)

– Skal ikke dere være byfisene som protesterer på alt sånt?

– Haha. Neida. Vi har en ordfører i Vardø og er opptatt av at det skal bo folk i hele landet. Det er klart vi skal kutte utslippene fra fly. Men det er ikke her kuttene bør tas. Vi må kutte utslippene i resten av flytrafikken, sier han.

Vil ha billigere tog, buss og bane

Likevel, MDG-Hermstad er ikke på lag med alle regjeringens prioriteringer.

Nå er regjeringen i gang med å sette ned prisene, både på ferje og FOT-ruter. Men hvorfor de ikke kan sette ned prisen på all kollektivtrafikk i hele landet, det har vi problemer med å forstå.

Miljøpartiet har tidligere foreslått et nasjonalt månedskort på all kollektivtransport, som skal koste fem hundre kroner per person. Det skal i tilfelle ikke gjelde fly, da.

– Vi synes ikke det er et godt argument at det skal være dyrt fordi det er dårlig, sier han.

FOT-ruter

Samferdselsdepartementet kjøper inn flyruter der hvor de mener markedet ikke kan gi et tilfredsstillende flyrutetilbud. Disse tjenestene blir kjøpt inn etter en offentlig konkurranse blant flyselskapene, og selskapene Forplikter seg dermed til Offentlig Tjenesteyting på flyruter, derav FOT.

I avtalene stilles krav til billettpriser, kapasitet, frekvens og ruter.

Kilde: Samferdselsdepartementet

