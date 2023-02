Vil lenke seg fast for å redde Svarthalespoven og 58 andre fugler: – Skal stanse utbygginga med våre egne kropper

Fredag varslet regjeringa at det blir motorvei gjennom naturreservatet Lågendeltaet ved Lillehammer. Nå varsler Natur og Ungdom at de vil lenke seg fast foran anleggsmaskinene for å stoppe det.

– Hva betyr egentlig vern, hvis vern bare gjelder fram til man vil gjøre noe annet?

Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, er rasende over at regjeringa vil endre vernestatusen til våtmarka Lågendeltaet. Såpass rasende at hun nå erklærer sivil ulydighet.

– Det er et alvorlig steg å ta. Men regjeringa vil ikke bare gjennomføre en katastrofal utbygging i et naturreservat, de går også til angrep på selve vernet, sier hun.

– Dette tydeliggjør at naturen aldri har vunnet en sak en gang for alle, legger hun til.

Fikk 12.000 i bot

I dette området skal den planlagte brua over Lågendeltaet naturreservat bygges. (Foto: Bernt Martin Tordhol)

– Hvordan skal dere gå fram?

– Vi skal stanse utbygginga med våre egne kropper. Da skal vi lenke oss fast. Sitte i veien. Bruke ikkevold, men nekte å flytte oss når politiet ber oss om å gå, sier hun.

Lignende aksjoner gjorde aktivister i Førdefjorden i mai i fjor. Da endte aktivistene med opptil 12.000 kroner i bot, pluss saksomkostninger.

– Det er helt nødvendig når vi har brukt alle andre virkemidler. Sivil ulydighet skal være noe av det siste vi gjør i en sak. Men vi sier allerede i dag, at hvis anleggsarbeidet starter i høst skal vi sitte klare.

Pen fugl, bra nebb

– Er dere mot mer vei oppover der i det hele tatt, eller bare denne?

– Veien går der allerede. De skal ikke fjerne den. Over halvparten av trafikken skal gå på den andre veien. Vi mener man bør satse på forbedring av eksisterende vei. Så kan man heller sette opp midtdeler og kanskje lokk på noen strekninger. Vi trenger ikke en ny gigantvei som både er ulønnsom, medfører enorme naturinngrep, og kunne vært gjort på en mye bedre måte, sier hun.

– Hva er det som er så viktig å ta vare på der?

– Natur blir ikke naturreservat uten grunn. Dette er Norges største innenlandsdelta med 59 rødlista fuglearter. Det er også en viktig hekkeplass og rasteplass for trekkfugler.

– OK, hva er din favorittfugl der oppe?

– Jeg synes Svarthalespoven er bra. Sykt pen fugl. Og bra nebb.

Lågendeltaet

Lågendeltaet naturreservat ble opprettet 12. oktober 1990, og dekker et areal på rundt 7,1 kilometer.

Lågendeltaet er et av Norges største innlandsdeltaer.

Området er fredet for å bevare et viktig våtmarksområde, spesielt av hensyn til trekkende, hekkende og overvintrende vannfugler.

Området er levested for flere truede arter.

Miljødirektoratet har tidligere sagt nei til å gi dispensasjon for en ny motorvei i naturreservatet fordi de mener det vil ha store negative konsekvenser for naturen.

Av NTB. Kilde: Miljødirektoratet og Store Norske Leksikon

