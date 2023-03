Nå er Høyre større enn hele venstresida

Arbeiderpartiet (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre har nådd en ny bunn på vår partimåling – for andre måned på rad.

Ned fra 16,8 prosent i februar til 15,5 prosent i mars.

– Denne tilbakemeldinga fra velgerne tas på største alvor, skriver partisekretær i Ap, Kjersti Stenseng, i en epost til FriFagbevegelse.

Samtidig fortsetter Høyre å fosse fram, og får den høyeste oppslutninga noen gang.

– Akkurat nå er det ingen åpenbare tegn på at dette vil snu med det aller første, mener valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Målinga er gjennomført av Opinion for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

36,9

Erna Solbergs Høyre er nå like stort som Ap, Senterpartiet (Sp), Sosialistisk Venstreparti (SV), Rødt, og Miljøpartiet De Grønne (MDG) til sammen.

– Det virka nesten utenkelig for ett eller halvannet år siden, sier Johannes Bergh til FriFagbevegelse.

36,9 prosent måles Høyre til. Et tall som for mange er kjent som tidligere Ap-statsminister Thorbjørn Jagland sitt ultimatum fra valget i 1997.

Hvis Arbeiderpartiet fikk under 36,9 prosent, skulle regjeringa gå av, lovte Jagland. Resultatet blei 35 prosent, og det blei ikke en ny regjering med Ap.

Jaglands ultimatum var over 20 prosentpoeng høyere enn det Ap nå måles til – rekordlave 15,5 prosent.

Det er tredje rekordlave resultat for Ap siden regjeringa la fram statsbudsjettet høsten 2023.

Klart blått flertall

Hvis denne målinga også hadde vært valgresultatet, ville det ha blitt det mest høyredominerte Stortinget i historien.

Høyre og Frp får til sammen 89 mandater og har flertall aleine.

For å ha flertall på Stortinget, må en regjering ha minst 85 mandater.

I og med at Venstre og KrF er over sperregrensa, er 104 det totale mandat-tallet for høyresida.

– Velgerne har fullstendig skiftet mening siden stortingsvalget for halvannet år siden, sier valgforsker Bergh.

– Dette er også et uttrykk for at partiene på høyresida ikke kan føle seg helt trygge. Velgerne er i bevegelse og tilbøyelige til å skifte mening, legger han til.

Skulle Ap og Sp danna en regjering med dette resultatet, ville de kun fått 43 mandater. Det er 33 færre enn de har hatt siden valget i 2021.

Bergh tror at Ap og Sp sliter med at velgerne ikke opplever å ha en trygg nok styring i en tid med mange utfordringer. Han tenker spesielt på Fosen-aksjonene og hvordan mange samer lenket seg fast foran en rekke departementer i protest mot vindkraftutbyggingen.

– Hvis en regjering får flere negative saker oppå hverandre, har det en forsterkende effekt, sier han.

– Høsten blir et retningsvalg

Partisekretær Kjersti Stenseng tror grunnen til de «altfor dårlige» Ap-målingene er sammensatt, men fortsatt like viktig å gjøre noe med.

– I bunn og grunn må vi bli bedre på å få fram politikken vår om å sikre trygghet i vanskelige tider, like muligheter for alle og sterke fellesskapsløsninger over hele landet, skriver Stenseng.

Partiet skal kjempe for mange røde kommuner etter høstens lokalvalg uansett, legger Stenseng til. Partisekretæren har trua på et godt valg, uansett dårlige målinger.

– Tror dere «bunnlinja» av Ap-velgere også begynner å forlate partiet? Hvorfor?

– Det er krevende tider for folk, og den økonomiske situasjonen treffer rett i lommeboka. Vi ser at veldig mange velgere nå er usikre.

– Høyre blir beskyldt for å sitte stille i båten, men raser fram på målingene. Hvordan skal dere vinne velgerne tilbake fra Høyre?

– Vi har fokus på å levere god politikk, og styre Norge trygt gjennom krisene. Også er det klart at valget til høsten blir et retningsvalg.

Stenseng understreker at Høyre har gått ut og sagt at de vil privatisere velferden om de vinner valget. Helt feil vei, mener hun.

– Barnehage, barnevern, hjemmehjelp og sykehjem – alt dette står på privatiseringslista til Høyre. Jeg mener det er feil medisin. Det vi trenger nå er mer velferd og sterke fellesskapsløsninger, skriver hun.

Fakta om målinga

• Opinions barometer for mars er basert på 999 telefonintervjuer i perioden 28. februar til 6. mars 2023.

• 70 prosent har avgitt svar om partireferanse.

• Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng.

