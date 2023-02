Dette kan du gjøre gratis i vinterferien i Sandnes og Stavanger

– Vi har utvidet fritidsklubb tilbudet denne ferien. Ungdommene som blir i Sandnes skal også ha en plass å komme til. Det er viktig å sørge for at ungdommen har en møteplass. Der legges det opp til aktiviteter som andre ungdommer gjør i ferien, som kortspill, bingo, konkurranser og matlaging, sier Erik Nordgulen, avdelingsleder kultur og fritidstilbud for barn og unge i Sandnes kommune.

Erik Nordgulen, avdelingsleder kultur og fritidstilbud for barn og unge i Sandnes Kommune. (Privat)

Fritidsklubben L54 har åpent hver hverdag i vinterferien. Der kan ungdommene benytte seg gratis av biljardbord, danserom og musikkrom.

Claire Evensen jobber fulltid som fritidskonsulent på fritidsklubben.

– Vi er klare til å ta imot ungdommene! Jeg håper at mange vil utnytte tilbudet. Vi kommer til å arrangere konkurranser, quiz, ping pong-turnering og kokkekonkurranser, sier Claire Evensen.

Fredag kveld er det også konsert i klubblokalene med «the clumps» og «Autonomie».

Åpne haller

Bogafjellhallen og Hanahallen er åpne hver ukedag fra klokken 11.00 til 15.00. Det er gratis inngang for alle.

– Der vil det skje masse kjekke aktiviteter for barn i alle aldre. Barn og unge skal få gode ferieminner i Sandnes. Det er gratis kaffe og te til de voksne. Det er mange medarbeidere på jobb som vil sette i gang aktiviteter, sier Erik Nordgulen, avdelingsleder kultur og fritidstilbud for barn og unge i Sandnes kommune.

Det vil arrangeres blant annet tegnekonkurranse, basketkonkurranse, Tarzan-trikken og brettspill. Buldreveggen og klatreveggen er åpen hver dag og det vil være instruktør til stede.

På Vitenfabrikken er det lagt opp til flere gratis arrangementer. Hele uken holdes leireverksted hvor man kan prøve å lage leirgauk. Vitenfabrikkens kreative verksted «Makerspace» har åpent hver dag i vinterferien fra kl. 10.0 til 15.30. Det er også visninger og film i planetariet hele vinterferien.

Stavanger: Fuglekassesnekring og gratis besøk på museum

Stavanger kommune holder også fritidsklubbene åpne på utvalgte dager. Utover det vil det være gratis utlån av skateboard til bruk i skateparken og inne på rampen på klubben.

Barn med bibliotekkort kan ta med familien gratis på Stavanger museum, Stavanger kunstmuseum og IDDIS hele vinterferien.

Mostun Natursenter ved Mosvatnet arrangerer «Oppdrag fuglekasse». Småfuglene trenger snart et sted å legge egg, og hos Mostun kan man hjelpe med å snekre sammen en meisekasse. Kassen tar man med hjem og henger opp slik at du kan følge med på liv og røre i og rundt kassen.

Tryllekurs, film og verksted

På Sølvberget og på museene i Stavanger skjer det også en hel del gjennom uken. Maria Sandnes Undheim, som er ansvarlig for program for barn og ungdom på Sølvberget, trekker fram et spennende arrangement.

– På onsdag holdes det tryllekurs for barn og ungdom. Det er for alle som har fylt 10 år. Det skjer i samarbeid med Magic Circle Rogaland, sier Undheim.

– Målet er at barna i Stavanger skal ha morsomme, gratis aktiviteter å finne på i ferien. Nå er det ikke lenger SFO tilbud for dem som blir hjemme. Da er det kjekt at det er ting å finne på.

Maria Sannes Undheim, ansvarlig for program for barn og ungdom på Sølvberget. (Karen Haugsgjerd Reme-Stigel)

Det blir blant annet filmvisninger, skulpturverksted, pizzaskole, Fifa-turnering og sykurs.

Sølvberget og museene i Stavanger samarbeider om flere aktiviteter og har en samlet oversikt over hva som stelles i stand. Den kan du finne her.

Disse fritidsklubbene er åpne

Flere fritidsklubber holder åpent på utvalgte dager i vinterferien. I Sandnes holder disse fritidsklubbene åpent:

L54 holder åpent mandag 27. februar og tirsdag 28. februar fra klokken 17.00 til 21.00. Onsdag 1. mars og torsdag 2. mars fra klokken 14.00 til 21. 00. Fredag 3. mars åpner klubben klokken 16.30 og er oppe til klokken 23.00.

holder åpent mandag 27. februar og tirsdag 28. februar fra klokken 17.00 til 21.00. Onsdag 1. mars og torsdag 2. mars fra klokken 14.00 til 21. 00. Fredag 3. mars åpner klubben klokken 16.30 og er oppe til klokken 23.00. Ganddal fritidsklubb er åpen tirsdag 28. februar fra klokken 18.00 til 21.00.

er åpen tirsdag 28. februar fra klokken 18.00 til 21.00. Lura bydi fritidsklubb tirsdag 28. februar fra klokken 18.00 til 21.00.

fritidsklubb tirsdag 28. februar fra klokken 18.00 til 21.00. Riska fritidsklubb er åpen onsdag 1. mars fra klokken 18.00 til 21.00.

I Stavanger holder disse fritidsklubbene åpent:

Tasta fritidsklubb: Tirsdag 28. februar fra klokken 17.00 til 21.00 og torsdag 2. mars fra klokken 14.00 til 21.00.

Tirsdag 28. februar fra klokken 17.00 til 21.00 og torsdag 2. mars fra klokken 14.00 til 21.00. Brack ungdomsklubb på Hillevåg : Tirsdag 28. februar fra klokken 18.00 til 21.00, fredag 3. mars fra 19.00 til 22.00 og lørdag 4. mars fra 18.30 til 21.30.

: Tirsdag 28. februar fra klokken 18.00 til 21.00, fredag 3. mars fra 19.00 til 22.00 og lørdag 4. mars fra 18.30 til 21.30. Madla fritidsklubb: Tirsdag 28. februar fra klokken 18.30 til 21.30 og torsdag 2. mars fra klokken 18.30 til 21.30.

Tirsdag 28. februar fra klokken 18.30 til 21.30 og torsdag 2. mars fra klokken 18.30 til 21.30. Step-in fritidsklubb på Hinna: Tirsdag 28. februar fra klokken 18.30 til 21.30, torsdag 2. mars fra klokken 18.30 til 21.30.

Tirsdag 28. februar fra klokken 18.30 til 21.30, torsdag 2. mars fra klokken 18.30 til 21.30. Finnøy fritidsklubb: Tirsdag 28. februar fra klokken 14.30 til 18.00.

Tirsdag 28. februar fra klokken 14.30 til 18.00. Bakgården aktivitetssenter på Storhaug: Tirsdag 28. februar fra klokken 15.00 til 20.00 og torsdag fra klokken 15.00 til 20.00.

Tirsdag 28. februar fra klokken 15.00 til 20.00 og torsdag fra klokken 15.00 til 20.00. Friskus fritidsklubb Tirsdag 28. februar fra klokken 18.00 til 20.30 og lørdag 25. februar fra klokken 18.00 til 21.00.

Tirsdag 28. februar fra klokken 18.00 til 20.30 og lørdag 25. februar fra klokken 18.00 til 21.00. Rennesøy fritidsklubb: Mandag 27. februar fra klokken 14.00 til 17.00. Tirsdag arrangeres det gaming fra klokken 14.00 til 18.00.

Mandag 27. februar fra klokken 14.00 til 17.00. Tirsdag arrangeres det gaming fra klokken 14.00 til 18.00. Hundvåg fritidsklubb: Tirsdag 28. februar fra klokken 17.30 til 21.00, torsdag 2. mars fra klokken 17.3 til 21.00 og fredag 3. mars fra klokken 18.00 til 21.00.

Tirsdag 28. februar fra klokken 17.30 til 21.00, torsdag 2. mars fra klokken 17.3 til 21.00 og fredag 3. mars fra klokken 18.00 til 21.00. Storhaug Ungdomsklubb: Mandag 27. februar fra klokken 18.00 til 21.00 og torsdag 2. mars fra klokken 18.00 til 21.00.