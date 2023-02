Elever ved Sola vgs flyfag skal restaurere krigsfly

– Det er knallkjekt at ungdommen blir involvert i historien flyet representerer. Dette gir dem mulighet til å skjønne mer av historien til yrket og hvor viktige flymekanikere og -teknikere har vært for landet og for freden. Det er lett å glede seg over dette, sier Sigurd Svela, rektor ved Sola videregående skole, til RA.

Sigurd Svela, rektor ved Sola videregående skole. (Mari Wigdel)

Spitfire PL258 ble brukt i Norges forsvarskamp under andre verdenskrig. Her er en video om flyet.

I dag står flyet i England og blir restaurert firmaet «Aircraft Restoration Company», som spesialiserer seg på restaurering av Spitfire-fly.

Nå har elever i andreklasse ved Sola videregående, avdeling flyfag, fått i oppgave å restaurere sideroret til flyet.

Spitfire PL258 (Norwegian Spitfire Foundation)

Norges spydspiss under krigen

Restaurerings-prosjektet skjer i samarbeidet mellom Norwegian Spitfire Foundation, Forsvarets Museer og Norsk Luftfartsmuseum. Finansieringen av gjenoppbyggingen av Spitfire PL258 vil koste om lag 35 millioner kroner.

Finansieringen er en offentlig og privat dugnad. Det er bevilget 4 millioner i statsbudsjettet og 4 millioner kroner fra Kulturdepartementet til prosjektet.

Lars Ness, leder av Norwegian Spitfire Foundation, og Erling Kjærnes, direktør for Forsvarets Museer, var mandag på plass på Sola for å overrekke sideroret.

Lars Ness fra Norwegian Spitfire Foundation og Erling Kjærnes fra Forsvarets Museer. (Mari Wigdel)

– Historien til de norske flygerne er svært underkommunisert, veldig likt det som skjedde med krigsseilerne. De var Norges spydspiss under krigen, men de ble rett og slett glemt og fikk aldri den heder og æren de fortjente da de kom tilbake til Norge etter krigen. Det er viktig historie, dette. Vi restaurerer dette flyet for å huske, sier Lars Ness fra Norwegian Spitfire Foundation.

Sideroret til Spitfire-flyet løftes fra en kassen til et bord av Espen Tjetland, lærer ved flyfag, og direktør i Norwegian Spitfire Foundation. (Mari Wigdel)

– Behandle det som gull

Espen Tjetland er lærer ved flyfag og er en av sju piloter som har tillatelse til å fly Spitfire. Han er opprømt over at elevene hans har fått denne oppgaven.

– I dette prosjektet får elevene mulighet til å bli med på en reise inn i det tekniske og inn i det historiske, sier Tjetland.

Hvordan restaureringen skal foregå, er nøye beskrevet av The Aircraft Restoration Company. Elevene arbeidet skal gjøres oppå det obligatoriske skolearbeidet. Blant annet skal roret dekket med irsk lim på gamlemåten.

To elever som gleder seg til å mekke på flyet, er Eik Vold og Mikael Dalsbø. Begge har flyttet langt hjemmefra for å gå på flyfag-linjen og sikter mot å bli flyteknikere i framtiden.

Eik Vold og Mikael Dalsbø går i andre klasse på Sola videregående skole, avdeling flyfag. (Mari Wigdel)

– Det er mer spennende dette her enn å gjøre vedlikehold på nye fly. Det er mer historie og mer mening, sier Mikael Dalsbø, som har flyttet fra Ålesund til Sola for å gå på flyfag-linjen.

Klassekamerat og hybel-romkamerat Eik Vold legger til:

– Jeg trives veldig godt med praktiske oppgaver som å restaurere og bygge.

Lærer Espen Tjetland legger til:

– Vi må behandle det som gull. Kanskje som mer enn det òg.

Ivareta historien

Sideroret stammer fra det eneste Spitfire-flyet med norsk krigshistorie.

Flymaskinen ble levert fra fabrikken i 1944. Rapportene fra hvert oppdragene er intakt.

I 29. desember 1944 nødlandet pilot fenriken Carl Jacob Stousland på et jorde i Nederland etter kamp med tyske jagerfly.

29. desember 1944 måtte den norske fenriken Carl Jacob Stousland nødlandet på et jorde i Nederland. For den unge piloten ble dette starten på den lengste flukten gjennom okkupert område for noen alliert flyver - 79 døgn. (Arkivfoto)

– I England, som er Spitfirens fødested, vet alle hva en Spitfire er. Det er på lik linje med kongehuset, de beste fotball-lagene og The Beatles. I Norge har Spitfire ikke fått den offisielle hederen. Vi håper dette vil booste historien, som er veldig rik, sier Espen Tjetland.

Espen Tjetland er lærer ved Sola videregående skole, avdeling flyfag, og en av syv norske piloter som har tillatelse til å fly Spitfire-fly. (Mari Wigdel)

– Hvordan føles det å fly et Spitfire-fly?

– Helt sykt. Den har en sterk motor. På bakken vil den alle andre veier enn det du vil og du må temme udyret. Oppe i luften er den helt …

Han kommer i tanke om et sitat fra en av de mange kvinnene som fløy flyene fra fabrikkene til avdelingene. Hun (navnløs) sa det slik:

– She’s a bitch on the ground, but a lady in the air, sier Tjetland og ler.