Ny klagerekord i K-rådet for NRK og Sophie Elise

Å kalle klagestormen til K-rådet den siste uka for historisk er ingen overdrivelse. Det har bare skjedd to ganger tidligere i Kringkastingsrådets historie at NRK har mottatt så mange klager fra publikum som i Sophie Elise-saken.





Flere klager enn i hele fjor

Kombinasjonen NRK og influenser og kjendis Sophie Elise Isachsen har vekket mange kritiske reaksjoner fra publikum. Samarbeidet blir forventelig sak i neste K-rådsmøte 9. mars. (AMANDA IVERSEN ORLICH)

Kringkastingsrådet har faktisk mottatt flere klager på NRKs podkast-samarbeid med influenserkjendis Sophie Elise på halvannen uke, enn det K-rådet mottok totalt av klager i hele 2022.

Tirsdag ettermiddag hadde sekretær Erik Skarrud i Kringkastingsrådet mottatt 3517 klager på NRK tilknytning til Sophie Elise Isachsen og samarbeidet om podkasten «Sophie & Fetisha». Det er nær 1400 enn det totale antallet K-rådet mottok i 2022.

Så langt er antallet klager på denne enkeltsaken også flere enn hva NRKs råd fikk inn totalt i 2021. Samt i 2020, og i 2019.

Det har bare skjedd et fåtall ganger at en enkeltsak skaper reaksjoner av et omfang som NRKs podkastsamarbeid med influenserprofilen har gjort, konstaterer Skarrud i K-rådets sekretariat.

Sophie Elise Isachsen er en av landets mest berømte influensere, og en profil som selger mange produkter som sminke, godteri og solbriller i eget navn. Her fra åpningen av Petter Stordalens nye hotell Sommerro i Oslo september 2022. (Terje Pedersen/NTB)

Går mot andreplass på klagetoppen

Om klagestrømmen fortsetter kan kontroversen om Sophie Elise bli den nest største klagesaken i K-rådets 90-årige historie. Den rekorden var det et Skavlan-program som hadde, da Fredrik Skavlan hadde Sverigedemokratenes leder Jimmie Åkesson som gjest i 2015. Dette programmet mottok rundt 3.600 klager. Saken på klagetoppen er den såkalte hijabsak-saken fra 2017, da over 6000 klaget til K-rådet på at programlederen i aktualitetsprogrammet «Faten tar saken» brukte hijab.

Klagestormen mot NRK og Sophie Elise startet etter at influenseren publiserte et Instagram-bilde forrige søndag, hvor hun poserer sammen med en annen kvinne som holder i en liten pose med hvitt pulver. Bildet ble raskt slettet, men likevel raskt spredd på sosiale medier. Reaksjonene gikk på at det hvite pulveret i posen framstår som kokain.

Avslutter ikke samarbeidet med Sophie Elise

NRK har fortsatt samarbeidet om podkasten med influenserkjendisen tross de kritiske reaksjonene fra mange hold. Nå ligger det an til at podkastsamarbeidet blir tema i neste møte i Kringkastingsrådet den 9. mars.

Sophie Elise Isachsen inngikk podkastsamarbeid med NRK i november i fjor. (Amanda Iversen Orlich)

– Tempoet på klagene vi mottar er langt lavere nå enn i forrige uke, men det vi ser generelt er hver gang det er omtale av en sak som dette genererer det noe mer klager til K-rådet. Det blir sikkert omtale av denne saken i forkant av K-rådets møte om drøyt to uker, så det kan være at dette blir den nest største klagesaken for K-rådet, sier Skarrud.

Pågangen av klager medfører at han ikke får finlest reaksjonene fra publikum, men han har registrert at mange er kritiske til at NRK samarbeider med og dermed bidrar til å løfte fram en influenser som Sophie Elise som et forbilde.

Uvanlig engasjement fra publikum

Klagene sender publikum inn via et skjema som ligger på NRK.no. Dette skjemaet har forenklet publikums mulighet til å sende inn sine reaksjoner til kringkastingsrådet. Selv om dette skjemaet har ført til at K-rådet mottar flere klager enn tidligere, er det likevel svært få saker som fører til den trafikken Skarrud har opplevd den siste uka.

– Dette hører med til sjeldenhetene, sier han om pågangen til K-rådet.

– Tallene våre for enkeltår viser at i fjor var det høyeste antall klager på en sak 295 i alt, og i 2021 var det en enkeltsak som mottok 550 saker. Vi må helt tilbake til 2017 og den såkalte hijab-saken til noe som er i nærheten av denne saken, forteller ham.

Hvor mange klager K-rådet mottar i løpet av ett år varierer altså veldig. 2022 var et stillere år for K-rådets sekretariat. Da mottok K-rådet bare 2191 klager. I 2021 var derimot et toppår for klagesaker, da K-rådet mottok 3456 klager. Tallet for 2020 var 2245 klager. I 2019 sendte publikum inn 3170 klager til NRKs k-råd.

Det var etter at Fredrik Skavlan hadde Sverigedemokratenes leder Jimmie Åkesson som gjest i 2015 at klagepågangen til K-rådet virkelig satte fart, forteller Erik Skarrud.

– Historisk sett har det kommet veldig få klager til kringkastingsrådet. Vanligvis kunne en enkeltsak få noen hundre klager. Det er først etter Skavlan-programmet i 2015 at det har tatt av.