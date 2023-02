Tror ikke Wang Yis Moskva-tur er svar på Bidens Kyiv-besøk

Tirsdag holdt Russlands president Vladimir Putin sin tale for russiske folkevalgte og militære ledere i Moskva, hvor han blant annet gikk i strupen på Vesten og anklaget dem for å ha skylden for krigen i Ukraina. Samtidig besøker Kinas toppdiplomat Wang Yi Moskva og NTB melder at der kan det ifølge Kreml kan bli snakk om et møte med president Vladimir Putin.

– Vi utelukker ikke et slikt møte, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov, som beskriver Kina og Russland som naturlige allierte.

Ikke svar på tiltale

Wangs besøk i Moskva kommer samtidig med at USAs president Joe Biden overraskende dukket opp i Ukrainas hovedstad Kyiv. Seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) mener det er en kinesisk øvelse i balansekunst, ikke svar på Bidens Kyiv-besøk.

– Dersom Kina tar en aktiv rolle for å støtte Russland i krigen, så vil det helt klart være en ny vending, og nok et veldig direkte brudd med deres egne prinsipper. Russland skulle nok ønske seg et enda mer medgjørlig Kina, og at de ville sende noen som er enda høyere i hierarkiet. Kina på sin side må hele tiden må balansere hvordan de forholder seg til Russland, så det er en helt strategisk vurdering at de sender en toppdiplomat, ikke er en av de øverste lederne sine, sier Gåsemyr til Dagsavisen.

Besøket i Moskva er siste i en rekke av hans besøk til flere europeiske land. — Hans Jørgen Gåsemyr, forsker

Wang Yi som tidligere var utenriksminister er blitt dyttet oppover i gradene og omtales nå som toppdiplomat.

– Samtidig er han et godt stykke under den aller øverste lederkretsen. Besøket i Moskva er siste i en rekke av hans besøk til flere europeiske land, og deltakelsen i den vestligdominerte sikkerhetskonferansen i München, sier Gåsemyr.

Uenige om våpen

Lørdag møttes USAs utenriksminister Antony Blinken og Wang på sidelinjen under sikkerhetskonferansen i München. Blinken hevdet etter møtet at Kina vurderer å gi våpen til Russland, noe kinesiske myndigheter tilbakeviser.

– Det er USA og ikke Kina som står bak endeløse leveranser av våpen til slagmarken, sa Wang mandag og ba USA slutte å spre falsk informasjon. Kina har tidligere understreket landets «grenseløse» vennskap med Russland. Ledelsen i Beijing har ikke kritisert den russiske invasjonen av Ukraina som russerne hevder USA og Nato framprovoserte. Kina har også kritisert det internasjonale sanksjonsregimet mot Russland.

Ifølge NRK sier Nato-sjef Jens Stoltenberg at Putin har gjort det klart at han forbereder seg på mer krig. Stoltenberg sa også at han kjenner på en økt uro for at Kina kan ha planer for å gå inn og støtte Russland med våpen i krigen i Ukraina. Han holdt pressekonferanse i Brussel sammen med Ukrainas utenriksminister og EUs utenrikssjef etter at Russlands president Vladimir Putin hadde holdt tale i dag.

Hans Jørgen Gåsemyr understreker at partene hele tiden søker å fremstille historien på en måte som tjener egne interesser.

USA er helt klart opptatte av å fortelle sin historie om hva Kina er og representerer, filtrert rundt det som passer amerikanske interesser. — Hans Jørgen Gåsemyr

– USA er helt klart opptatte av å fortelle sin historie om hva Kina er og representerer, filtrert rundt det som passer amerikanske interesser. Samtidig har europeiske ledere vært veldig aktive i å prøve å få Kina til å ta mer avstand fra Moskva. Det har i hvert fall vært en veldig høyt oppe på agendaen til europeiske ledere og statsledere, sier han.

Mistenkeliggjøres

Hans Jørgen Gåsemyr hevder at samme hva Kina gjør vil det tolkes som mistenkelig, slik det er blitt gjort om kinesernes motvilje mot å ytre noe veldig kritisk forhold til Russland.

– Mange velger å oppfatte det som noe mer enn indirekte støtte, sier Hans Jørgen Gåsemyr, og legger til at Kina har hatt en veldig nøktern kommunikasjon og formidlet veldig lite.

– Dette er en evig balanse kineserne må ta: skal de gå ut og avkrefte det Russland forteller, skal de tie stille, eller skal de gå ut og faktisk indikere mer støtte enn de har gjort så langt? Det vil vi mulig få se nå ved dette besøket, om de nå skal lansere den såkalte fredsplanen sin. Det kan jo gi rom for noen mer tydelige uttalelser, men det vet vi ikke, sier Gåsemyr.

Seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr ved Nupi. (NUPI)

– Kan du se for deg Kina som en fredsmegler i denne konflikten?

– Ja, det kan jeg. Men en veldig forsiktig en, og en som hele tiden vil være handikappet i forhold til at de ikke vil støte eller gjøre noe som bidrar til at de støter Russland fra seg eller tar en for aktiv rolle.

– Hvis Russland skulle finne på å bruke atomvåpen i Ukraina, hvordan tror du Kina vil forholde seg til det?

– Det har Kina, sammen med EU-ledere sagt klart ifra om, at de vil jobbe for å motvirke en eskalering som fører til bruk av atomvåpen, sier Gåsemyr.

Andre hensyn

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har i flere intervjuer nylig advart Kina mot å støtte Russland i krigen.

– Dersom Kina allierer seg med Russland, blir det en verdenskrig, og jeg tror Kina er klar over det, sier han til tyske Die Welt.

Hans Jørgen Gåsemyr mener Kina har langt flere ting å forholde seg til enn krigen i Ukraina og den betente, internasjonale konflikten de er blitt trukket inn i.

– Om vi tenker et lengre perspektiv så har Kina kunnet spille ball med mange andre land, og på den måten fått styrke sine relasjoner og interesser. Og det er jo noe helt annet enn Russland, som på en måte har blitt mer og mer marginalisert, og kanskje bare trenger å fokusere på sine særegne interesser, sier Hans Jørgen Gåsemyr.

