Hege Ulstein blir taleskriver for Oslos byrådsleder

– Jeg gratulerer Hege med ny og spennende jobb, men det er selvsagt vemodig at hun gir seg i Dagsavisen etter 25 år. Hege har vært en av Norges beste og mest profilerte politiske kommentatorer i en årrekke og har en utmerket penn som nå kommer byrådslederen til gode, sier Eirik Hoff Lysholm, sjefredaktør i Dagsavisen.

Ulstein blir ansatt i Oslo kommune og en del av kommunikasjonsteamet under kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz.

– Vi er utrolig glade for at Hege Ulstein har takket ja til å jobbe for oss på Rådhuset. Hun har gjennom mange år i Dagsavisen og som forfatter vist at hun skriver svært godt, og vi gleder oss til å samarbeide med henne, uttaler Gjørtz.

– Jeg vil gjerne takke alle gode kolleger i og utenfor Dagsavisen, kilder og lesere for 25 fantastisk fine og begivenhetsrike år. Det har vært svært meningsfullt å kommentere norsk og av og til internasjonal politikk på en måte som forhåpentligvis har gjort kompliserte sammenhenger litt mer forståelige, og tilsynelatende grå saker litt mer engasjerende, sier Ulstein, som gleder seg stort til å ta fatt på sin nye jobb.

– I stillingen som taleskriver for Oslos byrådsleder får jeg nå anledning til å fortsette med å skrive tekster om politiske budskap, men i en annen rolle. I tillegg gleder jeg meg til å lære mer om kommunikasjonsfaget, og ikke minst til å arbeide sammen med de flinke folka som jobber med kommunikasjon på byrådsleders kontor. Å kunne bidra til at en byrådsleders budskap og tanker om politiske løsninger og vanskeligheter blir formidlet på en troverdig, engasjerende og gjenkjennelig måte, er for meg noe av det mest meningsfulle man kan gjøre. Ord betyr noe. De ordene som sies av de politiske lederne våre, er ord som betyr ekstra mye, fastslår hun.

Dagsavisen starter umiddelbart jakten på en ny fast kommentator som skal jobbe sammen med avisens eksterne spaltister og de fire medarbeiderne i den faste kommentar- og lederredaksjonen, som ledes av politisk redaktør Lars West Johnsen.

– Jeg er sikker på at vi skal finne en dyktig kvinnelig kommentator til å erstatte Hege, og at vi sammen skal jobbe videre mot vår ambisiøse målsetting om å bli en av Norges største digitale aviser, og den eneste med sosialdemokratisk formålsparagraf og meningsstoff, sier Eirik Hoff Lysholm.

– Selv om Hege skal inn i en byråkratisk stilling for byrådslederen, er jeg blitt enig med henne om at det er så nært beslektet til den politiske situasjonen i Oslo at det er naturlig at hun fratrer sin stilling i Dagsavisen umiddelbart og at hun kan få starte i sin nye jobb 1. mars. Det ville ikke vært riktig verken for Hege eller for resten av redaksjonen hvis hun skulle deltatt i våre møter og skrevet i våre spalter når vi vet at hun snart skal jobbe for byrådslederen. I tillegg mener jeg at det er den ryddigste løsningen overfor leserne, fortsetter han.

