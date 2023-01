Norske forskere vil teste immunterapi for cøliaki

«Snart er vi i mål med en og helst flere medisiner mot cøliaki!», skriver Knut E. A Lundin, professor ved institutt for klinisk medisin og overlege ved OUS Rikshospitalet i en Facebook-post.

Nå søker han og kollegaene nye deltakere til en immunterapistudie med nanopartikler koblet til gluten.

Lundin sier målet med studien er å gjøre pasienten tolerant mot gluten, ved å redusere kroppens immunitet på den ene partikkelen.

– Du kan si det er motsatt av en vaksine. Ved en vaksine, da øker du immuniteten, sier han.

– Det vi gjør, er å gå rett i leveren. Da er teorien at leveren skal bestemme for kroppen, og si at dette skal vi ikke reagere på, forklarer Lundin.

Stor optimisme

Han håper immunterapi kan bli en løsning mot cøliaki, og sier både Europa og USA har tro på behandlingen. Det er publisert en medisinsk artikkel fra amerikanske firma om behandlingen.

– Vi har også sett studier fra et annet amerikansk firma. Vi jobber med et tysk firma, sier han, og sier han er studieleder for det tyske prosjektet som nå skal rulles ut i Finland, Nederland, Sverige og Norge.

Lundin forklarer at studien egner seg for velbehandlede cøliakere mellom 18 og 70 år, som har sikker cøliaki bevist med gastroskopi. I tillegg må deltakerne ha vært på glutenfri kost i minst 6 måneder.

Studien starter med at man spiser glutenholdig kjeks en gang, og etter fire og seks uker får man intravenøst nanopartikler, fulgt av en avsluttende glutenprovokasjon.

– Det egner seg best for folk i nærområdet, men alle kan delta. Det er ikke gastroskopi i studien, skriver Lundin på Facebook.

Tester glutenpillen

De senere år har det og blitt jobbet med en pille mot gluten, som Lundin sier nå er i en testfase der 400 mennesker deltar. For å beskrive hvor langt unna man er å få pillen ut på markedet, forklarer legen at legemiddelfirmaer har patent i 10 år på sine ideer.

– Nå er det igjen fem år av de ti årene, tror jeg, av de som er kommet lengst. Så for at de skal tjene penger på det, må det være på markedet innen 3–4 år. Men jeg har brent meg på slike uttalelser før, sier han, men har likevel tro på at løsningen er rundt hjørnet.

– Jeg skal pensjonere meg om 6 år, og innen den tid hadde jeg tenkt å vi skulle få en medisin på plass, sier han med et smil.

