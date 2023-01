Slik er koronasituasjonen nå: Anbefaler munnbind ved sykdom

– Vi har mange innleggelser i sykehus for tiden, både med covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner.

Det sier Espen Nakstad, assisterende helsedirektør.

Han forteller at mer enn 2000 nordmenn er innlagt med luftveisinfeksjoner, flere enn det som er vanlig, og sykehus rundt om i landet hever nå beredskapen. Dette gjøres vanligvis for å sørge for at pasientflyten går lettere, selv om høy pågang gjør arbeidet vanskeligere.

Anbefaler munnbind til syke

– Fra nasjonalt nivå bistår vi med situasjonsoppdateringer og er i kontakt med statsforvalterne om hvordan kommunal helsetjeneste kan avhjelpe situasjonen ved sykehusene – og motsatt. Dessverre forplanter flaskehalser seg ofte fra sykehjemmene til sykehusene når antallet utskrivingsklare pasienter øker, sier han.

På spørsmål om det kan bli aktuelt å innføre tiltak igjen, svarer Nakstad at det er innført en del smitteverntiltak, som munnbindpåbud, i helsetjenesten. Befolkningen for øvrig rådes til å holde seg hjemme ved sykdom for å begrense smittespredningen.

– Det som betyr mest nå er at etterlevelsen av smittevernrådene blir god, ikke minst det å holde seg hjemme ved sykdom.

Han går ikke nærmere inn på om hvorvidt det vil innføres noen restriksjoner eller påbud for den øvrige befolkningen, men sier at de anbefaler folk å bruke munnbind hvis de er syke og må gjøre ærender som besøk hos apoteket eller legen.

– For øvrig ser vi at en del utsatte personer bruker munnbind i det offentlige rom, og det kan være lurt særlig hvis man omgås mange mennesker innendørs.

Flere dødsfall i 2022

Dagsavisen har tidligere skrevet om at det i 2022 ble registrert dobbelt så mange koronadødsfall i Norge som i resten av pandemien til sammen. Likevel har ikke ikke koronarestriksjoner som berører storsamfunnet blitt gjeninnført.

Nakstad peker på at til tross for at det har vært betydelig mer smittespredning i samfunnet etter gjenåpningen av landet, har de fleste vært beskyttet mot alvorlige sykdomsforløp gjennom vaksine.

– Det er i en slik situasjon ikke så mye mer man kan gjøre enn å tilby oppfriskingsdoser og bygge en stadig sterkere immunitet i befolkningen, slik at viruset på sikt blir mindre sykdomsfremkallende. Det er likevel fortsatt viktig å beskytte de mest utsatte og iverksette tiltak hvis nye virusvarianter krever det. Derfor følger vi fortsatt veldig nøye med på utviklingen, og FHI overvåker fortsatt utbredelsen av nye virusvarianter i Norge.

Nærmere 7 av 10 personer over 65 år har tatt den fjerde oppfriskingsdosen, ifølge FHI.

Håper på nedgang i slutten av januar

– Hva slags effekt har vaksina på den nye koronavarianten, og er den nye varianten hissigere enn de foregående? Er det grunn til å frykte at det vil kunne oppstå en dødeligere variant?

– Vaksinene ser fortsatt ut til å beskytte godt mot alvorlig sykdom når man smittes av de variantene som dominerer i Norge nå, for eksempel BQ 1.1-varianten. Men for vaksinerte personer er det kanskje noe lettere å bli smittet av de nye variantene en de gamle. Det er derfor de spres mer i samfunnet nå, svarer Nakstad.

Han tror det fortsatt blir høye influensatall i ukene som kommer, og håper at man i slutten av januar vil se en nedgang i alle typer luftveisinfeksjoner.

– Etter hvert som den globale immuniteten styrkes vil nok koronaviruset dukke opp mest i vintersesongen, omtrent slik influensaen gjør. Da kan vi begynne å kalle det et “sesongvirus” og ikke et “pandemivirus”. Kanskje blir det slik i 2023, kanskje i 2024.

