Trygg Trafikk: Et tragisk år for trafikantene

– Det er veldig trist å se at vi har hatt en betydelig oppgang i antall drepte. Hvert år markerer vi minnedag for trafikkofre og vi vet hvor mye hvert enkelt dødsfall smerter, langt utover de livene som har gått tapt. Jeg skulle virkelig ønske at vi enda en gang kunne vise til en nedgang i antall omkomne, men det kan vi dessverre ikke. Det er rett og slett tragisk for så ufattelig mange, skriver Jan Johansen i en pressemelding.

Økning

Johansen har ingen entydig forklaring til de mange dødsulykkene.

I aldersgruppen 65 pluss er det en markant økning, sammenlignet med snittet mellom årene 2010 og 2021.

– Det blir bare spekulasjoner, og som ikke lar seg verifisere. Men for min egen del har jeg sett på eldrebølgen vi er inne i. Det er mange flere i aldersgruppen 70 pluss som har førerkort enn det bare var for et par tiår siden. Hva som er årsaken til denne økningen er noe vi må dykke dypere ned i, sier Johansen til Dagsavisen.

Direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen. (Trygg Trafikk)

Myndighetenes plan, er nullvisjonen, som omfatter mer enn 150 forskjellige tiltak som skal bidra til dette målet.

– Det er mål som står bom fast, og hver dag legges det ned et godt stykke arbeid for å nå dette målet. Men vi må også finne nye veier for å nå målet, sier han.

Uoppmerksomhet

Dagens moderne biler er fulle av elektroniske hjelpemidler som skal hjelpe oss bak rattet. Ikke minst har omtrent alle nye biler store skjermer, hvor alt fra radio til klimaanlegg betjenes. Men disse tar også bort oppmerksomheten vi som sjåfører skal ha.

Vi vet ikke om skjermbruk i nye biler er årsak til alvorlige ulykker, men en hypotese er at de i noen grad kan være det. — Jan Johansen, direktør Trygg Trafikk

– Vi vet at uoppmerksomhet generelt er en viktig faktor, noe vi har sett de siste 10 årene. Vi vet ikke om skjermbruk i nye biler er årsak til alvorlige ulykker, men en hypotese er at de i noen grad kan være det. Fra forsikringsnæringen får vi vite at i mange mindre ulykker skriver forsikringstaker i skademeldingen at »de måtte gjøre noe med skjermen», sier Johansen.

21 av de omkomne var MC-førere, noe som er seks flere enn året før og det høyeste tallet siden 2016.

– Økningen i antall drepte på MC er bekymringsfull, og fagmiljøene gjør mye for å finne tiltak som kan motvirke denne utviklingen. Ellers registrerer vi en relativt stor økning i antall drepte i kategorien «andre trafikanter». Der er det elsparkesyklistene som ligger høyest, men det finnes også flere alvorlige ulykker med ATV/UTV. Dette er en kjøretøygruppe som har vokst mye i det siste, det er derfor nødvendig å jobbe for å finne effektive tiltak mot ulykker og skader også i denne gruppen, sier Johansen.

Overlagt handling

Noe de har fakta på, er at om lag 40 prosent av dødsulykkene , ligger utenfor nullvisjonens systemgrenser, og er overlagte handlinger.

– Med det mener vi kjøring med rus, kjøre uforsvarlig fort, eller være så trøtt bak rettet at man ikke bør kjøre bil etc., sier Trygg Trafikk direktøren.

– Utrykningspolitiet rapporterer om rekordhøyt antall sjåfører som har blitt stoppet for kjøring i påvirket tilstand. Dette er svært beklagelig og ikke minst veldig alvorlig. Dette gjelder alkohol, narkotiske stoffer og legemidler som ikke er egnet i kombinasjon med bilkjøring. Her har vi fortsatt en altfor lang vei å gå, sier Johansen.

Trygg Trafikk er en av flere aktører som jobber for å forebygge trafikkulykker, og over tid har antall alvorlige trafikkulykker gått betydelig ned.

– Vi må derfor fortsette å styrke det trafikantrettede arbeidet. Dessverre er dette en mager trøst i tider hvor vi må tenne 118 lys for å minnes alle omkomne i trafikken i året som har gått, avslutter Johansen.

