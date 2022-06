Så er vi med – samferdsel for livet

– Ja, da blir det enda et hovedspørsmål om Fornebubanen.

Han sukket vel ikke direkte da han sa det, varaordfører Abdullah Alsabeehg. Men øynene snakket sitt ærlige språk da spørretimens siste spørsmål skulle stilles i juni-bystyremøtet. Alle spørsmål i hele spørretimen handla om persontransport. På bare noen få forskjellige måter.

Det store er selvfølgelig Fornebubanen. Gigantprosjektet som skal koble de som en vakker dag flytter til Fornebu på T-bane-nettet i Oslo. Foreløpig skal det koste nesten 24 milliarder kroner. Men det kommer til å bli langt dyrere før vi endelig kan kjøre fra terrasseleilighetene på Stovner til den moderne luksusen på Fornebu, i ett strekk. En vakker dag.

Akkurat nå er situasjonen som følger: Oslopakke 3-forhandlingene er ferdige. Avtalen er signert, med forutsetning at den blir godkjent i Oslo bystyre og fylkestinget i Viken. Men etter at avtalen var i boks snudde Oslo Arbeiderparti, og la fram seks nye krav på en pressekonferanse. Dermed er det ingen som skjønner hva som foregår lenger. I hvert fall ikke i bystyret.

– Etter Raymonds pressekonferanse her i kjelleren, ble jeg usikker på hvem Stav signerte Oslopakke 3-avtalen på vegne av, sa Høyres Anne Haabeth Rygg, for å starte ballet.

Abdullah Alsabeehg var ordfører i spørretimen, da Marianne Borgen var opptatt med mer seremonielle forpliktelser. Dermed var det Abdullahs ansvar å lede samtalen, passe på at formalitetene blir fulgt, og introdusere de som skal snakke:

– Da kan Sirin Stav stave. Øhh. Svare.

– Jeg signerte på vegne av byrådet, sa samferdselsbyråden fra MDG, Sirin Hellvin Stav.

Grunnen til at akkurat dette er – om ikke akkurat interessant, så i hvert fall litt artig å mase om – er at det er så mange hatter her. Både byrådet og Ap sitter i Oslopakke 3-forhandlingene. Og når Ap etter at forhandlingene er ferdig vil ta en ny runde på forhandlingene som akkurat er ferdig, ja da er det fullstendig tillatt å klø seg litt i bakhuet.

– Hvordan reagerer byråd Stav på at hennes sjef på pressekonferansen presenterer en rekke krav etter at Stav har signert avtalen, spurte Anne Rygg.

– Hvordan har Oslo Aps krav påvirket dialogen med Viken, spurte KrFs Karoline Grosås Nordbø.

– Synes byråden det var klokt å undertegne avtalen, spurte Høyres Eirik Lae Solberg.

– Hvordan har byråden forholdt seg til kravene Ap har fremmet? Har du gitt de som forhandler et oppdrag om å ta med disse kravene inn i de samtalene, spurte Venstres Marit Kristine Vea.

[ Stupetårnet ble laget til badeglade i Oslo sør. Nå møter de dette synet ]

Da brøt til gjengjeld varaordfører Alsabeehg inn igjen. Han tar sitt ansvar for parlamentarisk språkbruk på alvor. Og en av reglene er at man ikke skal henvende seg direkte til den man diskuterer med, men alltid formulere spørsmålene så de retter seg til ordføreren. Ja, det er ganske omstendelig iblant.

– Før vi går videre ber jeg om at dere ikke sier du, men henvender seg via ordføreren, sier Abdullah Alsabeehg.

Byråd Sirin Stav blir satt ut av den lille forstyrrelsen fra ordførerstolen.

– Øhh, kan du gjenta?

– Ja, jeg spurte om du har gitt dem et oppdrag?

Abdullah Alsabeehg smiler skeivt, men innser at slaget er tapt, og lar diskusjonen gå videre, med du og det hele.

– Dette er en veldig uheldig situasjon. Men vi må prøve å finne en løsning sammen. Det er et kjempeviktig prosjekt. Jeg mener det var klokt å signere. Det er viktig å få fremdrift i protesten. Unnskyld, prosessen. Så har jeg respekt for at ulike partier har ulike vurderinger i saken, sa Sirin Stav.

Foto av det som skal bli Fornebubanen Her skal det, hvis bystyret bare slutter å prate og begynner å bestemme seg i stedet, en vakker dag bli Fornebubane. (Gorm Kallestad/NTB)

Så diskuterte de hvorvidt byrådet vil be bystyret om å øke bompengene uansett om Fornebubanen skal bygges eller ikke. Om Majorstua stasjon vil være en del av byrådssaken som snart skal legges fram. Og om byrådet har gjort nok for å skaffe penger fra de store tomteeierne rundt stasjonene på den nye banen.

Møtet ble akkurat littegranne mer kronglete enn nødvendig ved at byrådsleder Raymond Johansen ikke dukka opp. I stedet var det finansbyråd Einar Wilhelmsen fra MDG som måtte svare på vegne av byrådet som helhet. Det gjør det jo litt vanskelig når spørsmålene går på forholdet mellom Arbeiderpartiet og byrådet. Og partiets krav inn i forhandlingene.

– Jeg tror jeg må svare på vegne av byrådet at spørsmål knyttet til Arbeiderpartiets krav nesten må stilles til Arbeiderpartiets bystyregruppe og ikke til byrådet, sa Einar Wilhelmsen.

Det svaret utløste en aldri så liten latter i salen. For når byrådsleder Raymond Johansen har holdt pressekonferanse, foran en vegg full av Oslo kommunes logoer, så er det jo ikke rart om det kan gi inntrykk av at byrådet på en eller annen måte er involvert.

Spørretimen skal tross alt handle om spørsmål til byrådet, ikke til partier i byrådet. Likevel fikk Arbeiderpartiets gruppeleder Andreas Halse sniki seg til en aldri så liten saksopplysning: At det egentlig ikke var meninga at veggen bak den pressekonferansen hadde Oslo kommune-logo. Alt hva vi bryr oss om.

Høyres Mehmet Kaan Inan stilte også et litt interessant spørsmål. Det låt retorisk da han sa det, så jeg trodde han bare trolla et øyeblikk:

– Byrådslederen har ytret at prisøkningene ikke kan legges på Oslo Øst og Sør. Men er det mulig å skjerme Oslo Øst og Sør i bomringen? Er dette noe byrådet jobber med?

– Det var på bordet i forhandlingene, om vi ikke kunne få et høyere prisnivå i vest, svarte samferdselsbyråd Stav.

– Men det var det ikke villighet til. Så jeg vet ikke om det lar seg gjøre, fortsatte hun.

Det kunne sikkert gjort underverker for kjøremønsteret rundt Oslo, i det minste. Men blir altså ikke noe av, tydeligvis.

[ Geithamsen rykker fram. Men du bør ikke drepe den ]

Etter at bystyret var ferdig med Fornebu for denne gang, var det Rødts Sofia Rana som skulle stille spørsmål. Hun ville snakke om urettferdigheten i at Ukrainske flyktninger og ikke andre flyktninger får gratis reiser i Oslos kollektivtransport. Så sjøl når de skulle snakke om flyktninger endte det i samferdsel.

Og deretter var det et nytt hovedspørsmål, og det bar rett tilbake til Fornebubanen. Denne gangen var hovedtema å karakterisere prosessen.

– Dette er en svært underlig prosess. Jeg synes denne prosessen er rett og slett dårlig. Hva mener byråden selv om denne prosessen, spurte Marit Kristine Vea fra Venstre.

– Jeg er helt enig i at dette er en veldig uheldig og krevende prosess. Den er ikke optimal, svarte Sirin Stav.

– Dette er artig, fortsatte Høyres Anne Rygg.

Venstres Odd-Einar Dørum nøyde seg med å karakterisere prosessen som «spesiell», før Fremskrittspartiets Lars Petter Solås klinte til med et helt nytt hovedspørsmål. Denne gangen om … samferdsel! Helt spesifikt lokk over E6 på Furuset.

Og siden det var så mange oppfølgingsspørsmål til alle spørsmålene som har vært så langt, så var det bare tid til ett eneste lite spørsmål til. Det fikk Eirik Lae Solberg i Høyre æren av å stille, og han brukte det til å spørre om … Fornebubanen.

Hadde det ikke vært en tidsfrist ville nok bystyret krangla om samferdsel ennå. Uansett når du leser dette. Ikke kan vi være helt trygge på at saken løser seg før sommeren heller.

I hvert fall spurte Anne Haabeth Rygg, helt til slutt, et enkelt spørsmål om når dette vil løse seg:

– Kan byråden garantere at hun vil legge fram en sak før sommeren hvor garantiene fra Ap er innfridd?

Sirin Hellvin Stavs svar var enkelt og deprimerende samtidig. I hvert fall for de av oss som må møte opp på disse bystyremøtene:

– Jeg håper å legge fram sak i neste uke, så den kan legges fram for bystyret 22 juni.

Da har det, i tilfelle, vært bystyremøter tre uker på rad. Får håpe ikke alle de bare skal handle om samferdsel.

[ Folkets parti, eller Bompengepartiet, er bare to. Hva nå? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen