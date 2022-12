Dette bør du sjekke når du kjøper ved

– Det har vært enorm etterspørsel etter ved hele sesongen, sier Øyvind Stranna Larsen, fagansvarlig i Norsk Ved, forum for vedprodusenter.

Larsen er spent på om vedforbruket vil slå alle rekorder denne vinteren. I kuldeåret 2010 endte vedforbruket på rundt 8 milliarder kilowattimer, som er det høyeste som SSB har målt.

– Forbruket avhenger av strømprisen og temperatur. Får vi hard kulde utover vinteren, blir vedforbruket veldig høyt, sier Larsen.

Frykter useriøse aktører

Den siste uka har det vært svært kaldt i store deler av landet. Samtidig er strømprisene skyhøye, og mange velger derfor å fyre mer med ved.

Larsen representerer rundt 2.500 vedprodusenter.

– Det er mange som har gått tom for ved, sier han.

Men Larsen understreker at han tror det vil være mulig å få tak i ved gjennom hele vinteren. En del av produsentene han representerer har anlegg for kunstig tørking av ved.

– Disse produserer nå kontinuerlig og forsøker å dekke etterspørselen gjennom hele sesongen, sier han.

Larsen frykter at det vil komme en del useriøse aktører på vedmarkedet dette året.

– I 2009 kom det inn en del cowboyer som kjørte prisene i taket. Det må forbrukerne være obs på nå, sier han.

Prisen på ved har gått opp i år, men Larsen sier de seriøse produsentene er opptatt av at de ikke skal flå folk i dyrtida.

– De seriøse produsentene, som baserer seg på langsiktig vedproduksjon, må jo ta betalt for kostnadsøkningen. Men de skrur ikke prisen i taket i slike år som vi er inne i nå. De tenker langsiktig og ønsker å beholde kundene år etter år.

Store prisforskjeller

Et raskt søk på Finn.no viser at det er svært store variasjoner i prisen på ved som tilbys på privatmarkedet. Det er også store prisforskjeller hos ulike utsalgssteder.

Larsen oppfordrer folk til å sjekke prisen nøye. Et generelt tips er å kjøpe store sekker på 1.000 eller 1.500 liter i stedet for småsekker på 40 eller 60 liter. Det er som regel langt billigere.

– Det er mye mer jobb for vedprodusenten å produsere i småsekker, for da må sekkene pakkes manuelt. Benyttes storsekker, kjøres veden rett fra utmateren på vedmaskinen og opp i sekken.

Han minner også om at det kan være penger å spare på å kjøpe andre treslag enn bjørk.

– Det har vært en veldig prisøkning på bjørketømmer, og det kan være lurt å se på andre treslag. Furu inneholder for eksempel kun 12 prosent mindre energi enn bjørk.

Strømpris versus vedpris

Han har også et annet tips til forbrukerne:

– De bør spørre om hva som er prisen per kilowatt time. Det er egentlig lett å finne ut.

Ved har tradisjonelt blitt priset etter volum, og det er fortsatt mest vanlig. Norsk forum for vedprodusenter har jobbet sammen med Norsk institutt for bioøkonomi på Ås med å utvikle et system for energiprising av veden.

Energimengden i ved beregnes ut fra vekt og fuktighetsprosent.

– Om du vet hvor mange kilo ved det er i en sekk og fuktighetsprosenten på veden, kan det settes opp et enkelt regnestykke for finne ut hva som blir prisen per kilowattime. Alle seriøse vedprodusenter skal kunne dokumentere fuktighetsprosenten overfor kunden ved hjelp av en fuktighetsmåler, sier Larsen.

Ifølge vedeksperten vil en 40 liters sekk med bjørk ha en vekt på rundt 15 kilo. Fuktighetsprosenten bør ikke overstige 20 prosent.

– Med 20 prosents fuktighet inneholder sekken 65 kWt. Dette er såkalt brutto energimengde. Vi får ikke ut all denne energien i form av varme, noe går tapt i forbrenningsprosessen, forklarer Larsen.

Nyere ovner utnytter energien i veden langt mer effektivt enn gamle ovner. (Beate Oma Dahle/NTB)

Hvor mye energi man får ut av veden, avhenger av hvor gammel ovnen er. De rentbrennende ovnene, som kom i 1998, utnytter energien langt bedre enn gamle ovner. De nyeste ovnene som er produsert de siste årene, har en såkalt virkningsgrad på mellom 75 og 85 prosent.

Så tilbake til regnestykket. En 40 liters sekk med bjørk som har en fuktighetsgrad på 20 prosent ga altså 65 kWt i brutto energimengde. For å fullføre regnestykket, må man ha med virkningsgraden til ovnen.

Om ovnen har en virkningsgrad på 75 prosent, blir regnestykket slik:

65 kWt x 0,75 = 49 kWt

Sekken gir da like mye varme som en 1000 watts panelovn som står på i 49 timer, forklarer Larsen.

Så må man dele pris på antall timer. Om prisen på sekken er 100 kroner, ender man opp med en pris på 2,04 kroner per kilowattime.

– Denne energiprisen kan da direkte sammenlignes med strømprisen, sier Larsen.

Den billigste veden

Larsen anbefaler også folk å kjøpe veden direkte fra produsentene.

– Da slipper du å betale for et ekstra forhandlingsledd. Om man kjøper via et nettselskap, risikerer man også at veden ikke kan hentes og at det vil komme fraktkostnader i tillegg.

Et siste tips, som ikke er aktuelt akkurat nå, er å kjøpe veden tidlig på året.

– Da kan folk bestille rå ved. Det er en fin måte skaffe seg rimeligere ved på. Forbrukeren mottar da et lass med ved og sørger selv for å stable og tørke veden, sier Larsen.

Det er også mulig å hogge ved gratis. NRK skrev nylig om bonden Sander Solheim i Fjaler kommune i Sogn og Fjordane. Han har for mye skog og la ut en melding på Facebook om at folk kunne få hogge sin egen ved gratis.

