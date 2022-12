Bygger mur av containere for å stoppe migranter

Siden august har entreprenører jobbet for Doug Ducey, Arizonas republikanske guvernør, med å bygge en mur av shippingconteinere langs delstatens sørlige grense.

Målet er å stanse migrantene som kommer fra Mexico. Ducey går av som guvernør i januar, og nå har han hastverk med å få jobben gjort, skriver avisen The Washington Post. Også The Guardian og BBC har omtalt saken.

Byggingen av muren, som går gjennom en beskyttet statlig nasjonalpark langs Arizonas sørlige grense mot Mexico, er svært kontroversiell. Føderale myndigheter har gjort det klart at muren er ulovlig og at byggingen må stanses.

Mener Biden har sviktet dem

Det var Donald Trump som gikk til valg på at det skulle bygges en mur mot Mexico. Han kom aldri i mål. Grensen mellom USA og Mexico er på over 3 000 kilometer, men under Trumps tid som president ble det bare bygget litt over 700 kilometer med mur.

Han fikk heller aldri Mexico til å betale for muren, noe han lovet velgerne.

Da Joe Biden tok over som president etter Trump, gjorde han det raskt klart at arbeidet med muren skulle stanses. Guvernør Ducey mener Biden-administrasjonen har sviktet dem og at de derfor må ta saken egne hender for å stanse ulovlig innvandring.

Han bruker mye av den samme retorikken som Trump – at det må bygges mur for å stanse kriminelle som tar seg inn i landet.

Så langt i år har over to millioner migranter blitt pågrepet langs den sørlige grensen, og det er en økning fra tidligere år. Republikanerne mener økningen skyldes at Biden fører en mer human innvandringspolitikk.

Demokratene har på sin side forklart økningen med ustabile forhold i en rekke land i Latin-Amerika.

Vil stoppe muren

Planen til Ducey er at det skal plasseres ut rundt 3 000 shippingconteinere langs den sørlige grensen for å tette hullene i muren. Prosjektet skal ha en prislapp på 95 millioner dollar, ifølge nyhetsbyrået AP.

Sheriffen i Santa Cruz, et fylke i Arizona, advarte i helgen om at alle som bidrar i arbeidet med muren risikerer å bli arrestert.

Miljøaktivister har også forsøkt å stanse byggingen av muren. De mener muren ødelegger naturen og dyrelivet i nasjonalparken.

Border Wall Shipping Containers Aktivister har forsøkt å stanse byggingen av container-muren i fjellområdene mellom Arizona og Mexico. (Ross D. Franklin/AP)

Demokraten Katie Hobbs, som blir innsatt som ny guvernør i Arizona 5. januar, har sagt at hun vil stoppe byggingen av muren.

Hun har vist til at delstaten ikke har noen rett til å plassere ut conteinere i dette området og at muren heller ikke fungerer fordi folk klatrer over den.

