– Det kan bli dramatisk for førstegangskjøpere i Oslo, sier byutviklingsbyråd i Oslo Hanna Marcussen (MDG) til NRK nyhetsmorgen.

Nylig gjorde regjeringen endringer i utlånsforskriften, som vil gjelde ut 2024. Utlånsforskriften ble innført i 2015, og inneholder ulike krav til bankens utlånspraksis.

I den nye forskriften opphevet regjeringen kravet om at investorer måtte ha 40 prosent egenkapital for å få boliglån i Oslo. Fra og med januar av, trenger de bare 15 prosent. Marcussen og Obos-sjef Daniel Kjørberg Siraj sier til NRK at denne endringen vil skvise førstegangskjøpere ut av konkurransen.

– Uten dette særkravet så er jeg veldig redd for at vi igjen får en stor konkurranse om de minste leilighetene blant førstegangskjøpere, og folk som er på jakt etter å investere penger i en leiebolig, sier Marcussen.

Både Marcussen og Siraj mener denne endringen er i strid med regjeringen boligsosiale profil.

– Her hjelper ikke regjeringen lokale som strever med et boligmarked der unge blir utestengt, sier Siraj.

Den nye utlånsforskriften skal evalueres i midten av 2023.

Ifølge NRK er kravet innført etter råd fra Finanstilsynet. Eiendom Norge sier til NRK Nyhetsmorgen at kravet om 40 prosent egenkapital har vært lite begrensende på investorer som uansett har tilgang på stor egenkapital.

Seniorøkonom Sara Midtgaard sa nylig til Dagens Næringsliv at endringen var positiv.

– Når det oppheves, er det en del som får muligheten til å investere i en sekundærbolig i Oslo i et leiemarked som er hett, sa hun.

