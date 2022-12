SV kan få gjennomslag for endring i frikortordningen: – Vil være til stor hjelp

Før det blir gitt frikort må man selv betale rett i overkant av 3000 kroner i egenandeler.

Stortinget har ikke gått inn for å redusere frikortgrensa, men som en del av budsjettenigheten har SV fått gjennomslag for at regjeringen skal utrede hvordan pasientene kan slippe å betale alt i starten av året før de får frikort.

Stortingsrepresentant for SV Marian Hussein erkjenner at forslaget ikke løser problemene til folk med dårlig råd. Likevel er hun glad for gjennomslaget, og mener en slik ordning som partiet går inn for vil hjelpe mange.

– Å fordele kostnadene ut over året vil være til stor hjelp for de som har aller minst og kan gjøre de første månedene mindre økonomisk vanskelige, sier Hussein.

Hussein håper også det går an å komme videre på lengre sikt, og ser for seg at for eksempel noen grupper kan bli unntatt fra å betale egenandeler. Hun ser imidlertid ikke for seg å kutte egenandelene for alle, da hun ikke ser det som et treffsikkert tiltak for å hjelpe de som trenger det mest.

