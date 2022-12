Varslet trekk av strømstøtte i sosialhjelpen: – Det er så smålig at jeg har ikke ord

BERGEN (Dagsavisen): – Det er så smålig at jeg har ikke ord. Nå gjør Nav akkurat det samme som de fikk beskjed om å ikke gjøre for ett år siden, raser SVs gruppeleder i Bergen bystyre, Mikkel Grüner.

Saken han henviser til er bruduljene som oppsto i fjor høst, da strømstøtten fattige fikk fra regjeringen senere ble trukket fra sosialhjelpen. Daværende arbeidsminister Hadia Tajik måtte sende et brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet og presisere at det ikke var dette som var intensjonen med krisepakken.

Regnet som inntekt

Men i år har Navs sosialtjeneste gjentatt samme grep som i fjor. Torsdag skrev Dagsavisen om alenefaren «Lars» i Bergen som fikk redusert sosialhjelp da han fikk etterbetalt boligstøtte fra Husbanken.

Samtidig varslet Nav om at han også ville få trekk i desember:

«Du vil få ekstra utbetaling av Husbanken 20. november til strømutgifter med kroner 2.000, i tillegg til den vanlige bostøtten. Dette vil regnes som inntekt for desember (...). Dette til orientering.» heter det i brevet fra Nav Årstad Sosialtjeneste.

Strømstøtten til alenefaren «Lars» ville føre til kutt i sosialstønaden. (Birthe Steen Hansen)

Raser mot Nav

Det er stikk i strid med det Bergen bystyre bestemte for et år siden, mener Grüner.

– SV fikk inn et vedtak i 2022-budsjettet som eksplisitt sier at dette skal ikke Nav gjøre i Bergen kommune. Men jeg har nylig selv sett et Nav-vedtak hvor det står at strømstøtten fra november skal trekkes som inntekt i desember. Jeg kontaktet da sosialbyråd Line Berggreen Jacobsen for å undersøke dette. Hun kunne bekrefte at budsjettvedtaket ikke var blitt effektuert. Da ble jeg rasende, sier SV-lederen til Dagsavisen.

I budsjettvedtaket sto det blant annet at «Ingen sosialhjelpmottakere i Bergen skal få trekk i sine ordinære månedlige utbetalinger på grunn av ekstraordinære statlige utbetalinger.» Om slike trekk ble gjort, skulle de tilbakebetales, het det videre.

– Det står der, svart på hvitt, påpeker han.

Hvor mange som likevel har fått varsel om trekk, og hvor store beløp det er snakk om, er foreløpig ukjent.

– Jeg har etterlyst en oversikt over dette, også fra byrådslederen. Men om det er i nærheten av det vi aner, kan kommunen måtte tilbakebetale store beløp. Det vil bli en kjempeskandale, smeller det fra Grüner.

Satte foten ned

Fredag ettermiddag var sosialbyråd Jacobsen (Ap) i møter med Nav. Der ga hun klar beskjed om at strømstøtte skal holdes utenom sosialhjelpen.

– Flertallet i bystyret i Bergen har besluttet at sosialhjelp ikke skal avkortes mot bostøtte eller ekstraordinære utbetalinger fra staten. Vi er nå gjort oppmerksom på at det har forekommet slike avkortninger, og disse retter vi selvfølgelig opp i. Sånn skal vi ikke ha det i Bergen, det har bystyret bestemt, forklarer Jacobsen til Dagsavisen.

Hun understreker at i Bergen vil mottakere beholde ekstrastøtten fullt ut, og den vil ikke baseres på individuelle vurderinger.

– Vi forstår at julen kan bli tøff for mange. Det er utrolig viktig at de sosiale ytelsene folk er avhengige av dekker de nødvendige kostnadene for livsopphold. Vi vil rette opp i de avkortningene som er gjort.

Om «Lars» sin situasjon, sier hun det samme:

– Mitt klare budskap er at vi ikke skal gjøre slike avkortninger på sosialhjelpen i Bergen, og at vi skal rette opp de vedtakene som er gjort.

– Varmer hjertet mitt

Etter at «Lars» sto frem om hans og datterens situasjon, har støtteerklæringene haglet inn. Mange har sendt e-post til Dagsavisen der de ytrer ønske om å hjelpe den lille familien, enten med penger eller julegaver.

– Jeg synes det er hjerteskjærende, skriver en.

– Får så vondt i mammahjertet, skriver en annen.

– Historien om «Lars» berørte meg dypt.

Selv sier Lars at støtteerklæringene og tilbudene om hjelp er hjertevarmende.

– Det er veldig bra at folk faktisk vil stille opp. Det varmer hjertet mitt. Samtidig blir det jo litt feil at den ene som tør å stå frem i media skal få hjelp, mens andre i tilsvarende situasjon ikke får. Trasig, sier han.

