Listhaug og Frp vil skrote fagforeningsdraget

Fremskrittspartiet (Frp) er sistemann ut av opposisjonspartier som legger fram sine alternative statsbudsjett. Det skjer torsdag. Til gjengjeld foreslår Frp temmelig saftige skatte- og avgiftskutt i regjeringens budsjettforslag, som Frp-leder Sylvi Listhaug i høst kalte «tidenes skatte- og avgiftsbombe». I partiets skattemodell vil en del blir inndekket med å fjerne skattefradraget fagorganiserte får i dag, og heller øke personfradraget med 80.000 kroner.

– I denne skattepakken vil alle, også de fagorganiserte, få større skattelette enn de vil få med regjeringens opplegg. Da ville alle få, ikke bare de fagorganiserte, sier Listhaug til Dagsavisen.

– Folk fryser

Listhaug mener særlig de lavtlønte vil komme bedre ut med Frps budsjettopplegg.

– Dette er en tid der de som har minst så definitivt har det vanskeligst. Vi går inn i vinteren og folk fryser og er sultne. Da er det viktigere enn noen gang at vi setter inn støtet og bidrar til at de med lave inntekter vil få mer igjen på konto, sier Listhaug til Dagsavisen.

– Det viktigste for folk er hva de sitter igjen med til slutt, ikke hva slags fradrag de får, mener Frp-lederen, som ikke er bekymret for at færre arbeidstakere vil se fordelen med å organisere seg dersom denne skattefordelen blir droppet.

– Vi tror jo ikke at folk organiserer seg fordi de får et fradrag, sier hun.

– Det tror vi de gjør av helt andre årsaker, at de ser at det gagner deres situasjon. Det å ha så liten tro på norske arbeidstakere - at den eneste grunnen til at de organiserer seg, er at de får et fradrag? Nei, det tror vi ikke, sier Frp-lederen til Dagsavisen.

– Også de som er fagorganiserte vil få større skattelette med vår skattepakke, hevder hun.

– Men dette skattefradraget har en viktig symbolverdi, og har vært et gode for de fagorganiserte. Unner dere ikke de fagorganiserte dette skattefradraget?

– Det har ingenting med det å gjøre. Det har en symbolsk verdi spesielt for Arbeiderpartiet, men det kommer bare en tredjedel av skattyterne til gode, sier Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi.

– En frivillig sak

Limi mener prinsipielt at skattefradrag bør være generelle.

– Det å organisere seg er bra, det, men det fortsatt en helt frivillig sak og et individuelt valg som den enkelte arbeidstaker må ta. Fellesskapets midler bør brukes til å gi fradrag til alle, sier Limi, som understreker at Frps hovedgrep i sitt alternative budsjett er I sitt alternative budsjett er kraftige skatte- og avgiftslettelser.

– Det er rett og slett fordi det vil bidra mest til de som har minst, og vil bidra til en lavere prisvekst. I tillegg til å reversere regjeringens kraftige skatte -og avgiftsøkninger, så har vi stilt spørsmål til Finansdepartementet om hvordan fagforeningsfradraget slår ut for de ulike inntektsgruppene. Det viser seg at det gir best uttelling for de med de høyeste inntektene. Derfor foreslår vi å fjerne dette fradraget og heller øke personfradraget. Det er et inntektsfradrag som gir en mye bedre sosial profil på skattelettelsene. Da kommer dette alle skattytere til gode. Det er jo bare en tredjedel av dagens skattytere som har fagforeningsfradrag i dag, sier Limi.

– Det er helt flott at folk organiserer seg, og vi respekterer den retten – men vi respekterer også retten til ikke å organisere seg, sier Listhaug.

Store kutt

Frps alternative budsjett legges fram torsdag ettermiddag, men Listhaug og Limi sier allerede nå at de vil foreslå store kutt i offentlig sektor, særlig på byråkrati og fylkesoppløsing, og i bistanden.

– Staten har enorme ekstrainntekter på kraft akkurat nå, så det er ingen grunn til å skru skatteskruen så kraftig til som regjeringen gjør nå. Men vi kommer ikke til å bruke mer oljepenger i vårt budsjett, sier Limi.

