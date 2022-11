Vedum om laksemøtet: – Dette er klassisk interessekamp

– Her er det sterke økonomiske interesser. Gustav Witsøe som blant annet var i Debatten på NRK har jo bygd opp en personlig formue på 50 milliarder, med basis i bruk av naturressurser. Sønnen hans er kåret til Norges rikeste under 30 år. Men det blir uansett grunnrenteskatt, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til Dagsavisen etter oppvaskmøtet med laksenæringen fredag i Finansdepartementet. Salmar-sjefen Gustav Witsøe leder en av de fem store oppdrettsselskapene som takket nei til et møte med ham og fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) fredag.

Krass tone

I Debatten på NRK torsdag var Witsøe uvanlig krass mot Vedum:

– Det er et svik. Ikke bare mot undertegnede, men overfor en hel næring, sa Witzøe i programmet på NRK. Vedum forklarer de sterke følelsene i laksedebatten slik:

– Det er klart at når vi da sier at «dere er kjempeflinke, men framover må dere bidra litt mer tilbake til kystsamfunnene og til fellesskapet», så blir det sterke følelser. For det er store beløp. Men det kommer til å skje, for det er riktig, og Norge er et spleiselag, sier Vedum.

[ Rasisme er mye mer enn Ku Klux Klan og apartheid ]

Skjønte det ble bråk

At de fem laksegigantene sa nei til å møte regjeringen for å få dialog, innspill og avklaringer syns Vedum ifølge NTB var både «dumt» og overraskende». I stedet sendte næringen bransjeorganisasjonene Sjømat Norge og Sjømatbedriftene. På pressetreffet etter møtet med organisasjonene sa Vedum at det likevel hadde vært et godt møte. Han fikk avklart overfor næringen at det er reelle inntekter som skal ligge til grunn for beskatning, og at regjeringen vurderer å opprette et uavhengig organ for å fastsette normpriser som grunnlag for skatten.

– Jeg hadde ventet at det skulle bli bråk om dette. Uansett hvilken modell vi hadde hatt på denne skatten, så hadde dette blitt kontroversielt, for dette er klassisk interessekamp, sier Vedum til Dagsavisen.

[ Nå er den nye bybanen klar i Bergen ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen